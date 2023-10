Susana Martín Gijón se ha convertido en una de las escritoras de novela negra más leídas de España gracias a su inspectora Camino Vargas, protagonista de la serie policíaca compuesta por Progenie, Especie y Planeta. Además, y tras diez títulos a sus espaldas, la autora sevillana ha alcanzado un sello propio construyendo sus libros en torno a temas sociales contemporáneos con un claro propósito de denuncia. Ahora ha decidido aparcar por un tiempo a su famosa inspectora y se ha acercado al género histórico con 'La Babilonia, 1580', una novela con mucho suspense ambientada en la Sevilla que llegó a ser puerta de las Américas, desde donde partía la flota de las Indias y adonde volvía cargada de riquezas. Y todo sin perder sus rasgos característicos y su mirada social mostrando las desigualdades de la época a través de personajes que poco tienen que ver con reyes y acaudalados mercaderes.

"Es una mezcla entre novela histórica, novela negra y novela de aventuras. Mantiene ese ritmo de thriller trepidante con capítulos cortos y giros de guion para atrapar al lector, pero sumergiéndolo a finales del siglo XVI", explica la autora sevillana, que se planteó 'La Babilonia, 1580' como "un reto": "Tras diez novelas criminales me apetecía hacer algo distinto e irme al pasado, y como el escenario que mejor conozco es mi ciudad quise viajar hasta allí y a su etapa de mayor esplendor. Hasta ahora no me había atrevido con otros siglos. Me había mantenido en la contemporaneidad, que también me ha dado mucho juego porque podía hacer denuncia social de los temas actuales que me preocupan".

Mirada social intacta

A pesar de su viaje al pasado, Martín no ha perdido su mirada social y ha decidido dar voz a "los desheredados de la tierra" para mostrar las desigualdades de la época. De hecho, las protagonistas de la novela son una prostituta de la mancebía sevillana y una monja de las carmelitas descalzas. Las dos, amigas de la infancia, se verán unidas de nuevo para averiguar quién cometió un brutal asesinato y por qué. "Casi siempre que vamos atrás en el tiempo nos centramos en la corona, la nobleza o los mercaderes enriquecidos. Todos esos personajes están en la novela, pero le doy más peso a la gente de la calle y a los niños huérfanos. Me parecía mucho más interesante ponernos en la piel de esas mujeres a las que nunca se les ha dado voy y escuchar lo que tenían que decir", subraya Martín.

La Sevilla de finales del siglo XVI se prestaba muy bien para trasladar esas desigualdades, una ciudad que había crecido mucho tras casi un siglo de comercio con las Indias pero no de forma homogénea. "La situación empezaba a ser bastante insostenible y yo quería escarbar en esas sombras. Había mucho pillaje y también crímenes, un caldo de cultivo idóneo para la novela negra", explica Martín, que subraya que esas desigualdades han llegado hasta la Sevilla del siglo XXI.

En sus anteriores novelas, la escritora ha abordado diferentes temas sociales –como el cambio climático o el maltrato animal– convencida de que la literatura también puede ser una "herramienta de transfomación social": "Sí, creo firmemente en ello. Es un instrumento muy poderoso que tenemos los escritores. Luego puede usarse o no, ambas opciones son respetables, pero a mí me gusta aportar esa reflexión".

Proceso de documentación

La autora sevillana estuvo casi dos años inmersa en un arduo proceso de documentación para armar 'La Babilonia, 1580'. Así, recabó todas las fuentes posibles, en archivos, en librerías, buscando todo tipo de documentación del siglo XVI y consultando a expertos. "Ha sido la novela más dura en ese sentido. He tenido que investigar mucho y luego había que casar las tramas y los personajes históricos con los ficticios; he quedado agotada mentalmente", reconoce la escritora, que, no obstante, está especialmente satisfecha del resultado: "Creo que es mi mejor novela hasta la fecha".

Tras su buena experiencia con el género histórico, a la autora sevillana se le ha abierto un nuevo camino en su carrera literaria, si bien tiene claro que seguirá escribiendo 'thrillers'. "También continuaré con la novela criminal actual. Quiero tratar otras temas sociales que aún no se han abordado desde este género y que considero muy válido para llegar al lector con otra mirada", comenta. De hecho, Martín apunta que "lo más probable" es que su próximo libros sea la cuarta entrega de su serie del grupo de homicidios de Sevilla liderado por la inspectora Camino Vargas.

De esta forma, la sevillana se consolidará como una de las mejores autoras de novela negra, un género al que se acercó gracias a su abuela. "Es el que más le gustaba y yo acabé enganchándome por ella. Desde pequeña he leído mucho a Agatha Christie y Arthur Conan Doyle y creo que al final acabé integrando de forma natural ese juego con el lector de pillar al culpable. Me parece un reto intelectual entre las dos partes", explica Martín, que aplaude a las editoriales españolas por estar apostando cada vez más por los autores de la tierra.