Javier Alandes, escritor: "Admiro el mérito de los aragoneses por conservar la memoria de Goya"

Javier Alandes no es escritor, él se define a sí mismo como «un lector que escribe de vez en cuando». Está licenciado en Economía y es formador y conferenciante en emprendimiento, 'storytelling' y competencias transversales. Es autor de siete novelas. Con 'La última mirada de Goya' (Contraluz Editorial) hace un viaje en el que desentraña los misterios y secretos que rodean los últimos días de vida del pintor.

¿Cuál fue la inspiración para escribir su última novela?

Mis dos novelas anteriores ya tenían que ver con el mundo del arte. Todo viene por un carboncillo que tenía mi abuelo, en el que me interesé el día que él murió. Pero gracias a eso descubrí que los pintores y los cuadros tienen historias increíbles y que no siempre conocemos. Esta obra nace a raíz de una visita a San Antonio de la Florida, en Madrid, dónde está la tumba de Goya, la guía explicó que estaba enterrado sin cabeza. A partir de ahí comencé a investigar y fue cuando supe que había fallecido en Burdeos, que había sido enterrado allí y que 60 años después de su muerte es cuando se descubre la falta del cráneo, un misterio que continúa a día de hoy.

¿Hay más misterios en la vida de Goya?

Es verdad que Goya es universalmente conocido y no solo después de su muerte, como ocurre con muchos otros pintores. Pero claro, sabía mucho de su obra y muy poco de su vida. Al investigar me he ido dando cuenta de que tipo de persona podía ser. Ese Goya de 82 años por un lado deseaba redimirse de muchos demonios que tenía dentro y por otro seguir pintando, porque quería la inmortalidad.

¿Cómo fue el proceso de documentación?

En esta novela fue muy importante. Tuve que documentarme sobre contexto histórico, vida y legado de Goya, sobre la restauración absolutista, la Guerra de Independencia… Tuve que hacerme con mucha información de la época.

"En los huecos que deja la historia puedo introducir la ficción sin que se mueva la realidad"

¿Qué equilibrio hay entre la realidad y la ficción?

La historia es como es y ocurre como ocurrió, no podemos mover ni un milímetro. Pero en los huecos que deja la historia puedo introducir la ficción de un modo verosímil e interesante sin que se mueva la realidad. No sabemos si hubo un complot secreto para acabar con Goya, es posible, pero eso no cambia la realidad de lo que pintó, su muerte… Lo integro todo cuidando una línea roja que es la veracidad.

Goya era aragonés, ¿influye esta unión con la región en la trama?

Goya comienza a trabajar en Aragón. Pero, sí que es cierto que se va a buscar la vida a Madrid, que es cuando consigue ser pintor de corte, aunque él desde luego que considera Fuendetodos y Zaragoza su casa. A pesar de que estos lugares no forman parte de la novela, a lo largo de ella hace gala de su condición de aragonés. También es cierto que admiro el mérito que han tenido los aragoneses de conservar su memoria aquí, aunque la mayor parte de su vida la pasara fuera. Han sabido mantener el legado de un aragonés universal.

¿Pretende dejar algún mensaje o reflexión en los lectores?

Si saco yo alguna reflexión ya me doy por satisfecho. De esta novela y de Goya he aprendido que en nada nos ayuda la falsa modestia. Cuando somos buenos en algo lo somos y cuando no, no lo hacemos. Goya sabe que es un genio y no se oculta. Cuando realmente queremos algo, a las personas que realmente les apasiona, lo hacen hasta el último día de su vida y no se cansan o frustran a la tercera vez que no lo han conseguido.

"Jamás he aprendido más sobre el Siglo de Oro español que con las novelas"

¿Cómo espera que sirva para despertar el interés?

Jamás he aprendido más sobre el Siglo de Oro español que con las novelas. Creo que cuando te presentan una historia, una aventura o algo que te emociona con el envoltorio que viene de la ambientación o descripción de la época se queda mucho más. El siglo XIX es apasionante cuando te lo presentan de la manera adecuada, es muy convulso y trae mucho de lo que somos ahora. A mí el investigar me hizo entender muchas cosas de hoy en día y ojalá que a los lectores también.

¿Por qué eligió el género de ficción histórica? ¿Cómo hace para trabajar varios géneros a la vez?

Los géneros que más me han marcado en mi vida son el de aventuras y el de investigación. Lo que pretendo hacer con esta obra es hacer un pequeño tributo a ellos. Esta novela cuenta con dos tramas, la primera que transcurre en 1828, trata sobre los últimos días de Goya, es un clásico de aventuras. Mientras que la segunda parte, la que trata sobre la desaparición de su cráneo es una clásica novela de investigación. El que haya dos épocas distintas te permite hacer esa mezcla de géneros.

¿Llevaría esta obra al cine?

Ojalá, me encantaría, es un objetivo que persigo. Pero este tipo de novelas tienen una problemática para llevar al cine, son muy caras. Me han contactado de alguna plataforma pero los presupuestos hacen que sea inviable. Me gustaría mucho, pero mis obras tienen una difícil adaptación y tampoco puedo elegir lo que cuento por si puede llevarse a la gran pantalla o no. Si tiene que llegar, llegará.

¿Tiene algún proyecto literario en el horizonte?

Los tiempos editoriales son complejos. Deseo que en 2025 se vuelva a publicar una obra mía, lo que significa que este verano tengo que entregarla terminada para que entre en el periodo de corrección, la portada, el trabajo comercial… Evidentemente estoy trabajando en una novela, sigue hablando de arte, de misterios, de cosas curiosas, sigue siendo una novela de aventuras. Pero en vez de irme a un contexto histórico, transcurre en la actualidad. Esto es algo que me apetecía mucho.