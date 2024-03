La canción de Laura Gómez-Lacueva ya tiene su videoclip

Al día siguiente del fallecimiento de Laura Gómez-Lacueva, David Angulo canaliza su dolor y emoción componiendo la primera parte de una canción que, en ese momento, no sabía dónde iba a llegar. Ya estaba el germen creado del homenaje más sentido (la canción 'De Zaragoza a Berlín') a la actriz aragonesa que, probablemente, más huella y cariño ha dejado en la historia.

Pocos días mas tarde, Angulo acaba la segunda parte, crea los arreglos y graba la canción y le pide a Torsten Weber, novio de Laura y virtuoso guitarrista, que participe en ella y lo hace con unas guitarras que destilan toda esa emoción por la tragedia. Richi Martínez realiza la mezcla en Estudio Kikos y Musickly/Beatclap editan la canción. Tuvo miles de escuchas en plataformas y fue todo un fenómeno viral en diferentes redes. También apareció en el emocionante final del programa especial que 'Oregón TV' dedicó a Laura al final de la temporada 17.

Paula Ortiz detrás de la cámara

La magia ya estaba hecha, pero era solo el principio de un camino que dio un paso adelante cuando Paula Ortiz y David Angulo decidieron rodar un videoclip sobre la misma «para hacer crecer este tributo que supone la canción e intentar hacer un homenaje visual cargado de la belleza y e'moción que la actriz merece».

El rodaje del videoclip se celebró en Murillo de Gállego. / EL PERIÓDICO

Ese vídeo se ha estrenado este martes en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza en un acto que se ha llenado (mucha gente se quedó fuera) y que, ha sido conducido por José Luis Melero, ha sido, por encima de todo, un nuevo homenaje a la actriz zaragozana que, ya ausente, ha vuelto a sentir el calor que le profesaba su ciudad.

A mediados de enero

El rodaje se realizó a mediados de enero de este mismo año en el Teatro El Gato Negro en el municipio de Murillo de Gállego con parte del equipo de 'Oregón TV', algunos de los habituales colaboradores de Paula Ortiz y los anfitriones Alberto Castrillo-Ferrer y Blanca Carvajal. «Fueron dos días llenos de magia, grandes emociones y mucha conexión entre todo el equipo», aseguran los que vivieron esa experiencia que ahora por fin ve la luz.

El resultado es un videoclip que refleja ese espíritu luminoso de la composición de David que se rebela ante la tristeza y el dolor, y lo hace con ese amor por el detalle y esa lujosa manera de rodar muy característicos de la directora aragonesa. Un elegante blanco y negro con una fotografía exquisita retratan a David, sus músicos y los compañeros de 'Oregón TV' dentro de unos bellos espacios llenos de encanto y personalidad.

Un año del fallecimiento

Será este sábado, 30 de marzo, cuando se cumpla un año exacto del fallecimiento de la intérprete. Además del estreno de este esperado videoclip, estos días el nombre de Gómez-Lacueva ha estado muy presente. Primero porque la canción de David Angulo 'De Zaragoza a Berlín' fue galardonada como el mejor tema de los Premios de la música aragonesa, pero, además, la gala del teatro aragonés le rindió el lunes también un sentido homenaje.

Un momento del rodaje del vídeo de 'De Zaragoza a Berlín'. / EL PERIÓDICO

«Tú me hablabas de cocina en tu último whatsapp, una receta divina horneada en el airfry, hoy escucho tus mensajes tu voz tierna, me da paz, cómo pudo esto pasarte, el sol se lamentará. Ya no habrá más churrerías que podamos destrozar, ni marcianas melodías ni croquetas quedarán, no podías ser más grande, tú tenías la verdad y todos tus personajes para siempre vivirán», comienza la canción de David Angulo, que estremece desde la sencillez hasta llegar al estribillo: «Hoy las calles se estremecen de Oregón hasta Madrid, y de luto están los peces de Zaragoza a Berlín».