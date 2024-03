Leonardo Sbaraglia: "No vamos a dejar de poner el cuerpo contra Milei”

Es uno de los artistas que más se han movilizado contra las políticas del nuevo presidente argentino, Javier Milei, basadas en el recorte salvaje del gasto público y los derechos sociales. Y ahora estrena en España ‘Puan’, comedia dirigida por María Alchés y Benjamín Naishtat y premiada en la última edición del festival de San Sebastián que, por lo que tiene de firme reivindicación de la importancia de la educación pública -está ambientada en su mayoría en la facultad de Filosofía de la Universidad de Buenos Aires, y contempla las tribulaciones de varios de sus profesores-, funciona ella misma como un acto de protesta.

Su personaje en ‘Puan’ es realmente complejo. A medida que la película avanza, resulta tener poco que ver con el profesor narcisista casi caricaturesco que da la sensación de ser al principio...

Sí, se presenta como un tipo ególatra y algo histriónico, pero tiene una gran solidez moral e intelectual y ese contraste lo hace muy atractivo. Además, en cierto modo personaliza una de las ideas centrales de ‘Puan’ en cuanto que se niega a aceptar las reglas de juego que el mercado trata de imponernos. Frente a la competencia, él aboga por la alianza entre las personas y el aprendizaje mútuo. Es una actitud ejemplar, especialmente en estos tiempos.

El actor argentino Leonard Sbaraglia estrena 'Puan'. / EPC

Su personaje regresa a Argentina tras residir muchos años en Europa, y debe ajustarse a una realidad mucho más dura. Usted vivió en España alrededor de una década. ¿Se reconoce en esa trayectoria?

Comparto con él ese proceso de recuperación de la identidad que supone el regreso, ese reencuentro con las raíces con el que todo emigrante anhela, pero mi camino fue algo distinto. Yo empecé a dejar volver a Argentina entre 2008 y 2009, años en los que la situación del país no era la de ahora y, al contrario, Europa empezaban a verse sumidas en la crisis económica. Para mí España fue esencial. Me instalé allí cuando ya había experimentado bastante éxito en casa, y en muchos aspectos tuve que empezar de cero. Fue duro, pero me permitió aprender muchísmo.

Cuando empezaron a rodarla, seguro que ni usted ni el resto de miembros del equipo de ‘Puan’ imaginaban que la realidad retratada en la película llegaría a ser tan cercana a la que se vive actualmente en Argentina...

No, aún no se sabía lo que Milei tenía previsto si lograba la presidencia, y que básicamente es eliminar los más importantes derechos sociales logrados en el país en los últimos 50 años. Lo cierto es que él está haciendo exactmente lo que dij que iba a hacer durante la campaña, y en las elecciones obtuvo el 56 por ciento de los votos. DE todos modos, creo que incluso muchos de esos votantes se están sorprendiendo por la radicalidad y los efedctos devastadores de su gobierno. Están en peligro los servicios públicos, la sanidad, la ciencia, la cultura, el feminismo... Todo.

Las medidas económicas del nuevo gobierno incluyen la reducción drástica del financiamiento del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA). ¿Qué cree usted que intenta con ella?

Por un lado cortan la asistencia a los comedores populares, que dan de comer a cinco millones de argentinos, y por otro culpan a la industria del cine de ser cupable del hambre que los niños pasan en el país. Este ataque no resolverá ni el hambre ni la pobreza, y a cambio dejará sin ingresos a miles y miles de familias que dependen de la industria del cine.Obviamente, es una decisión política e ideológica que solo sirve para aviviar odios y confrontaciones. El otro día, una militante en pos de los derechos humanos fue violada en su propia casa por dos asaltantes que, al huir, dejaron pintadas en una pared las siglas VLLC, que aluden al eslogan político de Milei, “Viva La Libertad Carajo”. Así están las cosas.

En un momento de ‘Puan’, su personaje afirma que “hay que ir contra el discurso del miedo”, y que “la respuesta está en la calle”. ¿Cree usted que la calle se rebelará contra Milei?

Ya hace tiempo que estamos saliendo a protestar, y la respuesta contra nosotros ha sido una violencia que está al límite de la constitucionalidad. El otro día, en una de esas manifestaciones, ninguno de nosotrosestaba causando problemas y aun así la policía escenficó una verdadera coreografía del terror, con escudos y machetes. Son ellos quienes han instalado la violencia en las calles, a través de esas fuerzas de represión y de la toma de medidas que están propagando el hambre entre la gente. Pero no vamos a dejar de poner el cuerpo contra Milei, porque no tenemos otra opción.

La casualidad ha querido que usted justo haya acabado de rodar una serie sobre Carlos Menem, el expresidente argentino que fue condenado por corrupción, y a quien Milei idolatra...

Habría sido estupendo que la serie viera la luz ahora, pero la plataforma Amazon Prime ha decidido posponer su estreno hasta el año próximo. Es lógico que Milei vea como un ídolo a Menem, que en su día impulsó una ola de privatizaciones y se puso al servicio de intereses económicos procedentes de Estados Unidos y de Europa; eso mismo es precisamente lo que él ha venido a hacer, recuperar el espíritu del menemismo, que conllevó pobreza, desempleo y corrupción.