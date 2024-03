Eli Paperboy Reed lidera el abril del Rock & Blues que tendrá 21 conciertos

El Rock & Blues acogerá en abril un total de 21 conciertos de géneros tan diversos como jazz, rock, americana, folk, blues, pop rock, r&b, flamenco o versiones. El mes estará protagonizado por los conciertos de los ciclos XXX Bourbon Festival, Petit Comité y Jazz & Más, como Comancheros, Ted Russell Kamp, Nine Below Zero, The Limboos, Eli Paperboy Reed, Grassland Sinners y Sam Roberts Band. Algunos conciertos son de entrada libre, para los demás las entradas se pueden adquirir ya en la web de la sala.

El primer concierto del mes será el de Comancheros el jueves 4 de abril como parte del XXX Bourbon Festival. Comancheros son conocidos por llevar al escenario algunas de las actuaciones más energéticas del negocio desde 2015.

Al día siguiente, viernes 5 de abril llegan The Boo Devils. Como parte del ciclo Petit Comité, actuarán el sábado 6 The Limboos y el domingo 7 de abril tendrá lugar un concierto dentro del ciclo Jazz & Más, Thomas Kretzschmar 4tet.

20 aniversario de la sala

El miércoles 10, La banda del flaco presenta su nuevo álbum de estudio 'El sentido de tu vida'. Uno de los conciertos más esperados será el que pondrá el broche de oro al ciclo Petit Comité: el 11 de abril actuará Eli Paperboy Reed, una cita que estaba prevista para finales de 2023 en el marco de la celebración del 20 aniversario de la sala pero que tuvo que ser cancelada por problemas de salud del músico.

Ese fin de semana estará protagonizado por el XXX Bourbon Festival: el viernes 12 de abril es el turno de Ted Rusell Kamp, cantautor, productor y bajista ganador de un Grammy. Al día siguiente, sábado 13 de abril, llegan Nine Below Zero, banda británica de R&B considerada de culto por toda Europa. El domingo 14 tendrá lugar una nueva cita del ciclo Jazz & Más con la actuación de ADN Jazz Orchestra para cerrar esa semana.

El jueves 18 de abril actúa Alberto & García, una banda de amplio recorrido, con raíz en el folclore latinoamericano, el pop-rock clásico, la electrónica y los textos en castellano que están inmersos por una gira que les llevará por diferentes salas y festivales de España a lo largo del año. Oslo Ovnis aterrizan en el Rock & Blues el viernes 19 y al día siguiente actuará The Grassland Sinners.

Vericad & Scorzia

El domingo 21 de abril, el ciclo Jazz & Más trae al Rock & Blues a Valentina Marentes & Gonzalo del Val. Chino Swingslide aterriza en el Rock & Blues el miércoles 24 y el jueves 25 será el turno de la banda aragonesa Carpint Folk Grass Band.

El Bourbon Festival trae el viernes 26 de abril a Sam Roberts y el sábado 27 se podrá disfrutar del concierto de Vericad & Scorcia, el resultado de la unión de dos veteranos músicos: el aragonés Cuti Vericad y el valenciano Miguel Ángel Scorcia. Ese mismo sábado actuarán Noa & The Hell Drinkers, que presentan nuevo disco, Hell’s the new heaven. El guitarrista y bajista Miguel Viejo Trío, actuará el domingo 28.

El último concierto del mes será el de Cretino & The Cretiners y se celebrará el martes 30 de abril.