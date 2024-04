Iñaki Urrutia: "Hoy en día el humor es más necesario que nunca"

El Teatro del Mercado acoge desde este jueves y hasta el domingo el nuevo 'show' de Iñaki Urrutia, 'Esto no es un concurso'. El cómico, barcelonés de nacimiento, pero con raíces aragonesas, pues su madre es de Escatrón y pasaba los veranos en Alborge, de donde eran sus abuelos, también es conocido por su faceta como presentador de concursos, como 'Atrápame si puedes' de Aragón TV. En este espectáculo, durante una hora y media, hace un recorrido por todos ellos.

-¿Qué podrán ver los espectadores que asistan a su nuevo ‘show’?

-En él cuento una serie de vivencias que he tenido durante los últimos doce años, con todos los concursos que he ido presentando. Al final, mi vida se ha ido cimentando en concursos, tanto como presentador, como invitado. He ido a todos los que pueda haber.

-Entretener, provocar la reflexión o simplemente hacer reír a la gente. ¿Cuál es su objetivo principal?

-Siempre busco un poco la reflexión, porque creo que los monólogos que solo hacen reír están muy bien, pero quiero que, de vez en cuando, la gente piense. En este 'show' quiero que la gente lo reflexione y que no sea solo una sucesión de cosas graciosas. Me parece que los espectáculos más interesantes son en los que el cómico, en algún momento, te hace pensar.

-¿Qué tipo de humor se puede esperar?

-De todo un poco, porque yo digo muchas tonterías y alguna cosa un poco inteligente. Creo que lo importante es hacer reír, simplemente. Porque hay veces que piensas qué interesante, pero no se está riendo nadie. Yo intento que se lo pasen bien y que dejen sus problemas en la puerta, que cuando salgan piensen: ‘¡Cómo me he reído!’.

-¿Qué espera que la audiencia se lleve después de verlo?

-En mi anterior 'show', 'Perdone caballero', dejaba una reflexión y decía una frase que me gusta mucho y es que envejecer no es tan malo si piensas en la otra opción. En este, lo que digo es que me quejo mucho de estar presentando concursos, pero, al final, es mi modo de vida y es un trabajo muy guay. Esa es un poco la reflexión de este espectáculo.

-¿Cuál es el enfoque creativo que hay detrás de sus espectáculos?

-La verdad es que soy un poco anárquico y no soy una persona muy ordenada en cuanto al trabajo del principio. Conforme se me ocurren ideas las voy apuntando o diciendo en voz alta para que se me queden en la cabeza, pero al final se me olvidan la mitad. Luego, una vez me siento es cuando hago el trabajo serio y cojo todas esas ideas dispares e intento que el 'show' tenga un hilo conductor, un porqué y un desenlace.

-¿Qué le llevó a entrar en el mundo de la comedia?

-Desde pequeño hacía el gamba en todos los aspectos de mi vida, pero nunca pensé en la comedia como un trabajo. Me di cuenta de que era una manera de ver el mundo, a todo le veo comedia. Desde un entierro hasta que me haya quedado tirado sin gasolina. Creo que tengo un prisma raro para ver las cosas, porque nunca lo veo fatal, lo veo gracioso.

-¿Y en el de los concursos?

Soy una persona a la que le han ido llevando a las cosas. De repente presentas un concurso y empalmas con otro y, de repente, te ofrecen presentar otro. Y al final dices: ‘¿Qué ha pasado? ¿Por qué llevo 12 años presentando concursos?’.

-¿Cómo logra mantener la frescura en sus programas tras tantas temporadas?

-Ahí hay un punto de trivialización, cuando llevaba cuatro años haciendo 'Atrápame' estaba muy cansado y quería dejarlo. Hasta que me fui de vacaciones y pensé que tenía un trabajo genial. Una vez que lo valoré así, ahora voy a grabar contentísimo, porque pienso que tengo un trabajo genial.

-¿Cómo es presentar varios programas a la vez?

-Es un poco locura, porque he llegado a grabar tres concursos a la vez. Y un día en Basura o tesoro dije: «¡Bienvenidos a Atrápame si puedes!». Si te desconcentras un momento, como estás habituado a una mecánica cuesta cambiar el chip.

-¿Cuál cree que es la importancia del humor en la sociedad actual?

-Ahora los cómicos estamos en el punto de mira por las cosas que decimos y opinamos, pero creo que es más necesario que nunca.

-¿Está pensando en algún proyecto futuro?

Suena increíble, pero voy a presentar un nuevo concurso. Esto no es un concurso, es un show, pero estoy luchando contra la vida.

