El piloto español Fernando Alonso (Alpine) lamentó este jueves haber llamado "idiota" por la radio al inglés Lewis Hamilton (Mercedes) por el incidente que tuvieron el pasado domingo en el Gran Premio de Bélgica y recordó que le tiene "un gran respeto" y que todo se debió "a la adrenalina del momento".

Hamilton, como él mismo reconoció, cometió un error en un intento de adelantamiento al asturiano durante la primera vuelta de la carrera en Spa-Francorchamps e impactó con su coche, lo que provocó el enfado del bicampeón del mundo, que calificó de "idiota" al siete veces campeón del mundo y del que dijo que sólo sabía salir cuando iba en primera línea de la parrilla.

Tras los comentarios de Alonso, Hamilton dijo que no hablaría con el bicampeón del mundo por el incidente. "Es bueno saber lo que siente por mí", se limitó a comentar tras el Gran Premio de Bélgica.

"Cuando estemos en el corralillo de entrevistas de televisión, me acercaré a Lewis y le pediré perdón. Nada de lo que dije es cierto y hay hechos que demuestran lo contrario. No tengo absolutamente ningún problema con Lewis, le tengo un gran respeto", aseguró el español en la previa del Gran Premio de los Países Bajos.

El ovetense recalcó que el de Stevenage "es un campeón". "Es una leyenda de nuestro tiempo", admitió antes de mostrar su crítica sobre lo sucedido. "Cuando dices algo, y lamento repetirlo, contra un piloto británico, hay una gran participación de los medios después de eso. Si le dices algo a uno latino, todo es un poco más divertido. Cuando le dices algo a los demás, es un poco más serio", se quejó.

"Pero pido disculpas. No estoy pensando en lo que dije y no había mucho que reprochar en ese momento, era la primera vuelta y estábamos todos muy juntos. El calor y la adrenalina del momento, y el pelear entre los dos primeros, me hizo decir comentarios que no debería decir. Las cosas se transmiten por la radio cuando deberías tener un poco de privacidad con tu equipo. Estaré muy tranquilo en el futuro y no seré parte de un programa del que no estoy de acuerdo", sentenció.