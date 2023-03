El Club Deportivo Ebro afronta el tramo final de la temporada desde las posiciones de descenso, pero mantiene viva la esperanza. Aunque el conjunto entrenado por Javier Genovés, quién tomó las riendas del equipo a finales de noviembre, no está viviendo su mejor año, están empezando a retomar el vuelo y ya suman dos victorias consecutivas. Actualmente se encuentran penúltimos, a cinco puntos del playout, en un descenso muy apretado en el que todos los equipos luchan por escapar de la zona crítica, pero el Ebro no se pone nervioso.

“Nosotros ahora mismo no pensamos en la salvación, estamos única y exclusivamente centrados en el partido del domingo contra el Badalona, que es lo más cercano que tenemos y en seguir creciendo y mejorando como equipo. No miramos más lejos del día a día y de nada que no sea el partido del fin de semana.”, explica Genovés. El CD Ebro juega esté domingo a las 12.00 contra el CF Badalona Futur en casa de los catalanes y están decididos a continuar la buena racha y llevarse los tres puntos.

La temporada no ha sido la más sencilla para los arlequinados. Empezaron la campaña con Raúl Jardiel al mando, pero los malos resultados que posicionaron al Ebro como colista cuando ya se habían jugado 12 jornadas, obligaron al club a buscar una solución sin tener que irse muy lejos. Javier Genovés fue el elegido, entonces entrenador del filial, el Club Deportivo Robres que juega en Tercera Federación. El entrenador zaragozano ya formaba parte del CD Ebro, “yo llevaba en el cuerpo técnico dos años y medio, entonces ya conocía el equipo, los jugadores y la categoría, al final se dio la ocasión y lo afronte con naturalidad”, apunta.

Si todo sale mal podría darse un hecho insólito. El Robres, líder de su categoría, tendría que descender a Regional Preferente en el caso de que el Ebro descienda, ya que al ser filial del equipo zaragozano ambos clubs no pueden encontrarse en la misma Liga y arrastraría al Robres al descenso. Lo insólito viene de que sería la primera vez que un equipo campeón de Liga baja de división, en el caso de que el Robres mantenga su puesto hasta el final. Genovés no está preocupado, “no nos hemos planteado nada al respecto, no sirve de nada imaginar circunstancias futuras porque no sabemos qué va a pasar. Los dos clubs afrontaremos cada situación cuando se produzca y estamos muy concentrados en trabajar partido a partido”, incide.

El comienzo de año recargó las pilas del Ebro y desde entonces han sumado 14 puntos de 30 posibles. Las diferencias son odiosas respecto al principio de temporada cuando el Ebro solo consiguió 8 puntos de 45. “Ahora mismo estamos en un buen momento, sentimos que los jugadores a nivel individual están rindiendo al máximo y eso repercute en todo el equipo y en los resultados, pero tenemos que seguir mejorando para afrontar los partidos con las mejores prestaciones posibles. Confiamos en lo que estamos haciendo que es lo que nos lleva a seguir sumando”, comenta Genovés.

Actualmente el Ebro solo se encuentra a 5 puntos del playout, quedan 9 jornadas, pero 5 de ellas se jugaran en El Carmen, lo que a priori favorece a los arlequinados y permite ver más cerca el milagro de la salvación. “Gran parte de hacer una buena segunda vuelta pasa por sacar los mejores números posibles en casa. Llevamos una inercia positiva, de abajo arriba, tenemos que centrarnos en cada partido y hacernos muy fuertes en nuestro campo”, advierte el técnico.