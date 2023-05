La unión de estaciones era antes y durante gran parte de la campaña electoral el tema por excelencia que utilizaban los partidos para diferenciarse entre ellos. Pero este martes, en el debate organizado por EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, los principales líderes autonómicos, con la notable ausencia del socialista Javier Lambán, dedicaron más tiempo a debatir largo y tendido sobre los parques de renovables que se pretenden en la comunidad que al proyecto estrella en el Pirineo.

Teruel Existe ha asegurado que es «la única formación que ha alegado contra más de un centenar de parques», lo que levantó ampollas entre los partidos más progresistas presentes en el debate. «Mucho de boquita pero no se ha hecho nada», ha lamentado Guitarte, que ha valorado que con las renovables «se están destruyendo algunas actividades económicas que ya funcionaban antes». Línea compartida con Chunta Aragonesista, que sacó pecho de algunos informes «muy duros» y ha criticado a esas iniciativas que «no respetan el paisaje». A este vagón se ha sumado Maru Díaz, defendiendo «otro modelo de renovables» y usando la carta de «la creación de una empresa pública de energía». En esta postura cerró Álvaro Sanz, de IU, que ha insistido en «escuchar al territorio y en apostar por la conservación».

En el bloque conservador, Jorge Azcón ha dirigido la ofensiva contra el Ejecutivo apoyado en las recientes informaciones que señalan a varias auditorías y al Gobierno de Aragón: «Requiere una investigación profunda y si Lambán no se explica lo llevaremos a una comisión». Ortas, de Cs, ha coincidido IU en la escucha al territorio y ha pedido «la creación de un mapa de suelos con rango de ley», además de mostrar su apoyo a las energías verdes.

Por último, Alberto Izquierdo ha recordado que en Aragón «hay renovables desde hace 30 años y solo ha habido problemas cuando han llegado estos grandes proyectos». El líder del PAR exigió «una mayor planificación» en este asunto, mientras que Vox destacó el Matarraña o Maestrazgo como zonas interesantes para crear estos campos de renovables. «Estamos de acuerdo con Podemos en la búsqueda de la soberanía energética», completó, sonriente, Alejandro Nolasco.

De nuevo, Canal Roya

No podía terminar este debate electoral, el último de la campaña, sin que los principales candidatos autonómicos se enfrentasen por el futuro de Canal Roya. Aunque la movilización social paró la unión de estaciones, unos quieren sacar rédito político como miembros del Ejecutivo aragonés y otros mantener la llama de la nieve viva. O intentarlo. En la tercera vía, un Tomás Guitarte que no ha desvelado lo que piensa Teruel Existe sobre lo acaecido en el Pirineo en los últimos meses.

En el primero de los bandos, la más clara ha sido Maru Díaz, que ha verbalizado de nuevo la necesidad de «hacer el parque natural del Anayet» y ha defendido «el turismo desestacionalizado, porque no tiene sentido seguir apostando por un modelo que solo funciona dos meses al año». Apoyada en esa ciencia de la que es consejera, la podemista ha esgrimido varios argumentos que muestran el oscuro futuro que tiene el esquí en Aragón por el cambio climático.

También en el seno del Gobierno, el candidato de Chunta Aragonesista ha recuperado «la discrepancia» que mantuvieron tanto él como Díaz con el proyecto. «Hay un momento clave cuando la dirección general de Ordenación del Territorio emite un informe contrario al Piga», ha mantenido Soro, que insistió en que «hace un mes» comunicó al presidente aragonés que su consejería no iba a firmar el PIGA.

En esta posición, aunque fuera del Ejecutivo, estuvo Álvaro Sanz, único representante que reconoció que fue «la movilización social la que paró el proyecto», pero defendió que IU se «desgañitó» para criticar el proyecto desde su arranque.

Entre los defensores del parque natural y los protectores de la unión de estaciones se colocó el candidato de Vox. Nolasco no ha aclarado su postura sobre este gran proyecto pirenaico, pero aprovechó la ocasión para quejarse de la información remetida desde el Ejecutivo autonómico: «No hay ningún informe claro respecto al tema y por ello no nos podemos pronunciar».

Y por fin, en el otro lado de la balanza, el Partido Aragonés, Ciudadanos y el Partido Popular. Izquierdo, del PAR, ha hurgado en una de las heridas del Gobierno de Aragón: «Seguimos a favor de la unión de estaciones, que es un proyecto muy bueno. Toda esta espantada se ha producido por la campaña electoral, porque la gente se ha puesto muy nerviosa».

La postura de Ciudadanos se parece bastante a la del centro aragonés. «A favor del proyecto, pero hay que escuchar al territorio», resumió Ortas, que puso como ejemplo el modelo italiano, propuesta que generó muchas críticas por el elevado coste de esa iniciativa.

Por último, el candidato popular no ha aclarado cómo llevaría él a cabo este proyecto. Prefirió atacar a los socios de Gobierno actual. «Votan una cosa y dicen otra, levantaron la mano pero votaron a favor en el Consejo de Gobierno», criticó Azcón. En realidad no se vota nada en esas reuniones, pero el líder del PP insistía en sacar partido a lo difícil que lo tienen Podemos y CHA para seguir en un Gobierno que quería destrozar Canal Roya y decir que no estaban de acuerdo. H