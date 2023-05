Los siete diputados de Vox son los que necesita el PP de Jorge Azcón para llegar a los 34 que marcan la mayoría absoluta en las Cortes de Aragón. Cuatro días después de las elecciones aún no han empezado los contactos.

¿Van a pedir entrar en el Gobierno de Aragón con el PP?

Queremos hacer valer nuestros votos; no somos el coche escoba del PP. Queremos que la gente que ha votado por un cambio real lo vea. Para eso evidentemente queremos entrar en el Gobierno y las matemáticas son muy tozudas: el único partido con el que puede pactar el PP es Vox. Las consejerías y las vicepresidencias no son tan importantes porque esto no es un reparto de cromos. En el programa de Vox hay 5 puntos clarísimos y lo haré valer, desde el Gobierno o desde la oposición. Le envié a Jorge Azcón un whatsapp felicitándole y me respondió. Es evidente que tendremos que sentarnos a hablar, pero es a ellos a los que les toca mover ficha. Nosotros queremos una mayoría alternativa a Lambán. Cuando uno hace las cuentas, la única opción posible es la unión de PP con Vox. Las últimas declaraciones del PP de que quieren gobernar en solitario nos desconciertan y no las entiendo.

¿No ha hablado más con Azcón?

No, no.

¿Facilitarán un Gobierno del PP en solitario?

No vamos a facilitar gratis nada. Si no, ¿qué sentido tendría votar a Vox para que se hagan políticas del PP? Pactaremos con ellos lo que sea, siempre y cuando respeten la voluntad de nuestros votantes. Mientras, sigo esperando.

¿Cuáles son sus líneas rojas?

Derogar todas las leyes sectarias e ideológicas de la izquierda.

¿Cuáles serían esas leyes?

La ley trans, la ley de memoria democrática de Aragón, el Instituto Aragonés de la Lengua, y lo más importante, el plan de choque sanitario. Bajar impuestos y recortar gasto político.

¿Qué gasto político?

Tenemos que revisar la ley autonómica de comarcas y de la publicidad institucional, que son 10,5 millones de euros. A partir de ahí, evidentemente tendremos que ceder, porque ellos tienen 28 diputados y nosotros, 7. Pero para eso hay que sentarse a hablar. Si no se conforma esta mayoría, seguirá la que ha estado gobernando hasta ahora.

Si no llega la negociación con el PP, ¿votará en contra de una investidura en solitario del PP?

Todavía no hemos hablado de eso. Es muy pronto. Yo he tendido la mano, no nos han dicho nada aún, pues seguimos esperando.

¿Su opción pasa por tener una consejería, una dirección general...?

Yo no tengo ningún requerimiento en forma de consejería ni vicepresidencia, solo queremos aplicar nuestras políticas. Eso se puede hacer de muchas maneras pero no hemos concretado cómo.

¿Cuál sería su preferencia?

Preferencia mía personal, ninguna. Me da igual ser vicepresidente que no serlo. Me importa que las 70.000 personas que nos han votado nos vean útiles. El menudeo político me es ajeno. Hace 4 años como concejal en Teruel me traicionó el PP firmando un acuerdo con nosotros que invalidaba otro que tenía con Cs. Le dimos la mayoría absoluta a Emma Buj y nos dejó fuera del ayuntamiento. Mi experiencia en el menudeo político es mala porque ha sido una y me engañaron. Ahora seré más cauto.

¿Harán valer su voto para la mayoría absoluta en Zaragoza?

En segunda vuelta gobierna la lista más votada por mayoría simple en los ayuntamientos. Pero el PP lo tendrá más complicado con nosotros fuera que dentro, en Zaragoza y en Huesca. Que piensen en el PP que tendrán que aprobar presupuestos todos años. No pueden darnos una puñalada ahora y luego esperar que les digamos a todo que sí.

¿Por no apoyar al PP, pueden facilitar una mayoría progresista?

En el 100% de los casos no vamos a facilitar una mayoría progresista. Pero no va a haber concesiones hacia el PP de nuestro programa. Y estoy seguro de que en los presupuestos municipales habrá una diferencia importante de criterio. Ellos sabrán si les conviene ceder ahora, o arriesgarse a que pase como en Madrid.