Elena Tomás es la candidata a la alcaldía de Zaragoza en Común en las próximas elecciones municipales en el ayuntamiento de la capital aragonesa. Ha trabajado anteriormente en el sector audiovisual, es activista feminista y afiliada a CCOO. Proveniente de la lista propuesta de IU en las primarias de la formación, fue la persona escogida por los inscritos para sustituir al exalcalde, Pedro Santisteve, al frente de ZeC.

Lleva pocos meses en esto de la política. ¿Cómo está viviendo la campaña desde dentro?¿Es lo que se esperaba?

Bueno… Hemos empezado con mucha ilusión porque comenzamos con un inicio de campaña en el que hubo un montón de gente, unas 300 personas. Fue una alegría y un subidón de energía pero, no te voy a mentir, para una persona que no viene de la política y que viene de la vida normal, una campaña electoral es dura. Llego muy cansada, tengo muchos nervios… Pero tengo un buen equipo que me ayuda a superarlo todo.

En 2015, ZeC reventó el panorama político local consiguiendo nueve concejales. En 2019 bajaron a tres. ¿Cuál es su objetivo ahora?

El objetivo mínimo es tener tres y creemos que lo máximo puede ser llegar a tener seis concejales. Nosotros hemos trabajando durante mucho tiempo por la confluencia de los partidos a la izquierda del PSOE, con Podemos y con Chunta, para ir juntos, para que no pasase como en 2019 y que una de las organizaciones se quedase fuera. Trabajamos mucho para ello pero no tuvo frutos, no quisieron, por lo tanto creemos que ahora mismo, ya que las encuestas nos dan mejores resultados, que el voto útil para la izquierda y para que las políticas de izquierda reales lleguen al ayuntamiento es el voto a ZeC.

¿Por qué cree que no se ha podido dar ese pacto entre los partidos de izquierda?

Me cuesta muchísimo entenderlo. Yo estuve en un debate con Podemos y con Chunta y teníamos tantas cosas en común, tantísimas... Nosotros no teníamos un ansia por encabezar ninguna lista, que no era ese nuestro problema… No entendemos muy bien que se piense más en que tus siglas permanezcan que en la ciudadanía.

¿Sabría usted decirme alguna diferencia programática entre ZeC, Podemos y CHA?

Por lo que he ido conociendo en los debates que hemos tenido estos días, un asunto que nos diferencia es La Romareda, por ejemplo. Ahora leo a Chuaquín (Bernal, candidato de CHA) diciendo que no echarían atrás el proyecto de La Romareda. Veo a Podemos que ha apoyado ese proyecto. Para nosotros esa operación es un pelotazo urbanístico. Nosotros estamos de acuerdo en que el Real Zaragoza y todos los seguidores y las seguidoras se merecen que haya una rehabilitación integral del campo y que esté en condiciones, pero creemos que ese pelotazo urbanístico que se nos ha vendido como un centro comercial no es necesario. Y esa cesión durante 75 años a una empresa privada no nos parece justo porque es el suelo de los ciudadanos. El ayuntamiento va a perder el control de un suelo que pertenece a la ciudadanía.

Si ZeC tiene posibilidades de pactar para que haya un Gobierno municipal de izquierdas, ¿será la operación Romareda una línea roja?

Yo creo que con el PSOE tenemos una posición muy cercana con respecto a La Romareda. Ellos tampoco creen en este proyecto urbanístico de pelotazo que tiene Jorge Azcón por lo tanto creo que nos podríamos entender perfectamente ¿Puede ser una línea roja? Pues podría ser, pero a nosotros el estadio no es lo que más nos importa. Nos importan cosas que van más sobre el día a día de la ciudadanía.

Hablemos de otras cosas entonces. Ustedes siempre han apostado por la pacificación de calles, las supermanzanas y por ganar espacio para el peatón. ¿Tienen alguna peatonalización en la cabeza?

Sí, hay unas cuantas zonas en barrios como Las Fuentes, San José y Torrero en las que han estado trabajando los compañeros arquitectos de ZeC. Creemos en la pacificación de calles, creemos en la cota cero, y en que las personas, tanto jóvenes con mayores, puedan aprovechar el espacio público. Que haya más espacios de juego y más espacios de descanso y que estén renaturalizados porque nos enfrentamos a altas temperaturas y necesitamos poder estar en la calle pero frescos y tranquilos.

Con respecto a la movilidad, ZeC ya planteó cuando gobernaba esa segunda línea del tranvía y se hizo un proceso participativo para decidir el trazado. ¿Si ZeC tiene la oportunidad retomaría aquel proyecto?

Sí. Desde luego. La línea 2 del tranvía nos parece absolutamente necesaria. La conexión este-oeste es muy necesaria para Zaragoza, la línea 24 va a tope, por lo que hay que apostar por una línea que sea eficaz, que sea sostenible y que las personas se sientan seguras a la hora de usarla.

Y con respecto a la Zona de Bajas Emisiones. El PP la ha puesto en marcha porque la ley lo obliga pero ha optado por acotar un área muy pequeña. ¿Cuál sería su propuesta?

Nosotros queremos una zona de bajas emisiones mucho más ambiciosa y queremos que llegue hasta el segundo cinturón de la ciudad, es decir, desde El Arrabal y hasta el camino de Las Torres. Y tenemos una preocupación importante con lo que ocurre en el paseo Pamplona y en la cantidad de coches que pasan por ahí. Creemos que hay que solucionar eso, porque ahora es una autopista dentro de la ciudad. Hay que conseguir que sea de un carril y que pueda haber también un buen carril bici para el paseo Pamplona.

Ustedes proponen también crear una empresa pública de movilidad que gestione el Bizi, patinetes eléctricos…

Lo que se ha comprobado perfectamente es que cuando dejas el transporte, ya sean los buses o los vehículos de movilidad compartida, en manos de empresas externas, no funciona bien. Por lo tanto creemos que la única manera de que el servicio sea bueno es hacerlo desde la gestión pública. Tenemos una experiencia malísima con los vehículos de movilidad compartida, que se han ido marchando… Hay que dar una solución a las personas para que se puedan mover por la ciudad con esos vehículos, porque si queremos sacar el coche del centro de la ciudad tenemos que dar otras oportunidades de movilidad a las personas y creemos que la mejor forma de funcionar es con una gestión pública.

Hablan de municipalizar servicios, por tanto.

Sí. Y no solo con la movilidad compartida. El año que viene se acaba el contrato con Avanza y nos gustaría que los autobuses se gestionaran desde lo público. Hemos visto como en el resto de las ciudades de España en la mayoría y en las grandes es una gestión pública. Y el Gobierno del PP no ha ejercido ningún control sobre la contrata. Y de ahí pasar a la línea 2 del tranvía, a Bizi Zaragoza y cuando se pueda la línea 1 del tranvía porque le quedan unos cuantos años de contrato, que la línea 1 también dependa directamente del Ayuntamiento.

No es la primera vez que ZeC propone la municipalización del servicio de bus urbano. ¿Es viable? El ayuntamiento tendría que hacer una inversión de decenas de millones. ¿Han hecho cuentas?

Ahora está llegando muchísimo de Europa, dinero que no se está aprovechando. Se han dejado sin ejecutar millones durante estos años. Por lo que si te buscas la vida para tener una financiación externa y te vas a Europa y dices que lo que quieres es tener una movilidad sostenible y eficaz estoy segura de que eso se puede conseguir.

Con respecto a la eficiencia de la flota, la candidata del PP, hasta ahora concejala de Servicios Públicos, ha incorporado 68 buses eléctricos. ZeC adquirió solo cuatro.

Sí, ha comprado muchos buses eléctricos pero no ha hecho nada más en lo que a movilidad sostenible se refiere. No ha ampliado los carriles bici, no ha mantenido los carriles bici que ya tenemos, la zona de bajas emisiones es un fake que no funciona para nada… Lo único que han hecho es comprar autobuses eléctricos y con el dinero de Europa. Con el dinero del ayuntamiento no han hecho absolutamente nada.

ZeC enarbola también la bandera de la salud mental. Siendo que es un problema que ni el Gobierno central ni el de Aragón, con competencias en Sanidad y más presupuesto, no atajan, ¿cómo puede afrontarse desde el ayuntamiento?

El ayuntamiento podría abarcar mucho más de lo que está abarcando. En el ayuntamiento se han perdido en los últimos años 250 trabajadores públicos. 44 de ellos en Acción Social. Parte de esos trabajadores perdidos podrían ser profesionales de la salud mental. Sí que se puede hacer. Desde luego no sé si podemos abarcar todo lo que podría abarcar el sistema de la sanidad pública, eso le tocaría al Gobierno de Aragón y al Gobierno central, pero nosotros, como institución más cercana a la ciudadanía, podemos poner medios al alcance de los jóvenes y que sean gratuitos. Ahora mismo para una persona joven es imposible pagarse un psicólogo.

¿Cuál ha sido el proyecto que impulsara el Gobierno de ZeC que más le ha dolido que haya paralizado el Gobierno de Azcón?

Podría hablarte de muchos, pero a mí me gustaba mucho que se tenía en cuanto a Cultura, me gustaba mucho el proyecto que se tenía con el Buñuel. La cultura debe ser comunitaria y debe ser accesible para todas las personas. El modelo que tiene el PP son grandes festivales como el Vive Latino donde te cuesta una pasta comprar la entrada y te cuesta una pasta la bebida y la comida. Todas las personas, sin depender de su renta, tienen derecho a acceder a la cultura. Y por supuesto el trabajo que se hizo en cuanto a Vivienda.

A ZeC no se le ha escuchado prometer cuántas viviendas construirá.

No, no estamos ahí. En Zaragoza hay 14.000 viviendas vacías, nuestro proyecto es la rehabilitación y recuperación de esas viviendas que la gente pueda vivir en los barrios, también los jóvenes. Creemos en barrios consolidados y no tanto en ampliar Zaragoza y en hacer nuevos barrios a los que hay que dotar de nuevos equipamientos. Lo que sí que proponemos es que en las promociones nuevas que se hacen en suelo del ayuntamiento, el 30% de los pisos vayan al parque de vivienda público. Y lo que nos parece muy injusto es que haya personas que tienen pisos en propiedad y no los pongan a disposición de las personas para vivir. Por eso queremos trabajar en eso. Queremos trabajar en ayudar a las personas a que no tengan miedo a sacar sus pisos al alquiler, pero si les ayudamos y aún así no quieren, subiremos el IBI un 150% a esos pisos para que los pongan en alquiler.

Se enfrenta a candidatos que son más conocidos que usted. Más allá de los retos políticos, tiene ahora el reto personal de abandonar el anonimato y de, además, sustituir a Pedro Santisteve. ¿Cómo lo está llevando?

No está siendo fácil, pero es que a mí me parece muy importante que las personas que venimos de la vida normal y corriente, con problemas, y yo he tenido muchos problemas, por ejemplo, para encontrar un piso para vivir con mi hija cuando me separé, lleguemos a las instituciones. Esa es la manera de que las instituciones trabajen para las personas. Cuando llevas toda la vida trabajando en política y solo ves los problemas que hay dentro del ayuntamiento desconectas y no sabes realmente lo que pasa en la sociedad. El PSOE el otro día prometió viviendas públicas con alquileres de 450 euros. 450 euros es un alquiler caro aunque esté por debajo de los precios habituales que te encuentras. ¡Pero es que hay personas que están cobrando mil euros y encima eso ahora parece que está bien! Por eso me gustaría que muchas más personas que han sufrido la precariedad lleguen a las instituciones.

Por último. Pactos. Si a la izquierda le dan los números, ¿usted se ve en un gobierno de coalición con el PSOE o preferiría apoyarles desde fuera siendo que el PSOE le complicó la vida a Santisteve?

Nosotros somos una organización que lo hacemos todo de manera participativa, por lo que el pacto al que llegáramos con el PSOE tendría que votarse y se votaría también si entramos en el Gobierno o no. Yo, personalmente, creo que se puede hacer mucho apoyando a un Gobierno pero no estando dentro del Gobierno. Pero esa es mi idea personal. Se puede presionar para que las políticas de izquierdas se puedan realizar. Ese es mi parecer, pero todo dependerá de lo que diga la organización.

Ha entrado usted para acabar en el gran debate de la izquierda en los últimos años. Ese asunto a fragmentado partidos.

Sí, es el gran debate. Exactamente (ríe).