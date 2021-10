Juan Ignacio Martínez no estaba contento. El técnico confiaba en la victoria con la ayuda de la afición, pero se encontró con más de lo mismo al ser incapaz su equipo de hacer un gol ni de penalti. «Lo primero que quiero hacer es pedir disculpas porque hoy sabíamos que un gol lo metía la afición y así ha sido pero en la práctica no porque hemos quedado 0-0. La llegada al estadio ha sido espectacular y todo el mundo quería brindar la victoria a la afición, no es normal este ambiente en Segunda. Pero no podemos reprocharle nada a los jugadores, han hecho un partido magnífico, han creado ocasiones. El Huesca ha tenido su mérito pero creo que la victoria la hemos merecido nosotros», resumió JIM.

El preparador zaragocista volvió a hablar de la falta de gol de su equipo. «Nos falta ese puntito de acierto, de suerte, y cuando no tienes esos pequeños detalles como hoy, que todos nos frotábamos las manos con el gol y ha pegado en el palo. Álvaro ha hecho una segunda parte magnífica, ha pegado también un palo antes. Son cosas del fútbol y solo queda levantarnos, remar rápido para conseguir fuera lo que no hemos conseguido en La Romareda», dijo JIM, que ya mira al futuro. «Yo también estoy fastidiado. A partir de mañana lo importante es que el equipo siga creyendo en lo que hace. Estamos más cerca de la victoria de la manera que lo estamos intentando, pero estamos reñidos con el gol».

Y es que el equipo aragonés no pierde pero tampoco gana y, punto a punto, ocupa puesto de descenso. «Hemos mejorado en que no se nos adelantan los rivales, si tuviéramos suerte de adelantarnos nosotros... porque en los últimos empates no hemos marcado tampoco. El fútbol es gol y nosotros no lo estamos haciendo, por eso estamos en la dinámica del punto. Un punto es bueno en un trayecto largo, pero en estos momentos se queda pobre porque estamos en una buena dinámica de no perder pero en una situación baja en la tabla. Nosotros queríamos ganar, no ha podido ser y tendremos que levantarnos lo antes posible», dijo JIM.

Por su parte, Nacho Ambriz se mostró satisfecho por la actitud de su equipo. «Ha sido un partido intenso, de ida y vuelta, pocas veces con oportunidades claras de ambos equipos. Creo que recobramos el espíritu, la gran actitud que habíamos perdido con las derrotas, y me voy contento por el gran esfuerzo que han hecho los jugadores. Me hubiera gustado llevarnos los tres puntos pero delante había un gran adversario que también hizo su partido».