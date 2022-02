El Real Zaragoza marca la salvación desde el puesto 18 de la tabla. Dispone de cinco puntos de renta sobre el descenso y el playoff se divisa a lo lejos, a diez puntos. Pero Miguel Torrecilla, director deportivo del club aragonés, mantiene el discurso al que se ha mantenido fiel desde el verano.

"Ningún club ha hecho una oferta por Eguaras"

La famosa pomada, a la que Torrecilla quedará inherentemente ligado, está al alcance. “Mantengo que el equipo tiene nivel y remarco que va a tener argumentos para pelear por estar en esa pomada. Si eso nos va a dar para luchar por algo importante, el tiempo lo dirá. Toda persona que trabaja en el club debe tener esa ambición, pero ahora hay que centrarse en el partido contra el Málaga. Lo más importante es la estabilidad emocional tanto cuando ganas tres partidos seguidos como cuando los acumulas sin vencer”, ha expuesto en la rueda de prensa diseñada para hacer balance de un mercado “dificultoso” pero del que ha salido “muy satisfecho”.

Y eso que, antes de que comenzara el plazo habilitado para fichar. Torrecilla había advertido que el Zaragoza no iba acudir al mercado, sino al revés. “Hemos seguido una hoja de ruta. Lo primero que queríamos era ver qué posibilidades había en cuanto a salidas y pusimos a varios jugadores en el mercado para, a partir de ahí, buscar efectivos para el centro del campo y la delantera”

Entre las salidas, la más llamativa fue la de Eguaras, que admitió en una entrevista a EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, que “hay cosas que se me escapan” en relación a su marcha. El mediocentro aseguró no entender que el club rechazara una oferta con traspaso incluido realizada hace un mes por el Almería y que después le dejara salir gratis. Asimismo, lamentó que nadie del club haya salido a desmentir rumores que afirmaban que era una persona tóxica. “Ningún club presentó una oferta por Eguaras. Otra cosa es lo que diga el entorno de cualquier jugador, pero no ha existido oferta. Y nadie ha señalado a Iñigo como una persona tóxica. Nadie. Decidimos colocarlo en el mercado y le dijimos que no sabíamos qué clase de operación iba a salir y, al final, se hizo una en la que, en caso del ascenso del Almería, el club recibe una cantidad bastante importante para un jugador cercano a los 30 años y que viene de una repercusión decreciente en el equipo de lo que consideramos nosotros que debe ser un pivote defensivo”, esgrime Torrecilla, que admite que no todas las salidas han respondido a cuestiones exclusivamente deportivas. “Cada salida tiene un enfoque. Algunas de ellas son situaciones netamente deportivas y otras van más allá, pero debéis entender que esas cuestiones las tratemos internamente”. En ese sentido, asume que “hemos buscado mover el árbol y tomado decisiones que, en algunos casos, generan debate pero lo hemos asumido con responsabilidad y determinación”.

El paro

En todo caso, el máximo responsable de la parcela deportiva advierte que el club está “atento” al mercado del paro. Del mismo modo que confirma la posibilidad de que se produzcan más salidas a otros mercados aún abiertos (Bermejo saldrá rumbo a China en un par de semanas).

Las diez operaciones realizadas a lo largo de enero han provocado que el club no cumpla con la promesa de asignar dorsal del primer equipo a Azón y Francho, lo que Torrecilla achaca a una situación “basada en nuestro límite salarial”. En todo caso, asegura que tanto el 9 como el 14 les siguen esperando. “Ha habido jugadores que han pedido esos dorsales y no se los hemos concedido porque tenemos ese compromiso. Están reservados para ellos”, dice.

No es el caso de Clemente, la primera salida confirmada y también envuelta en polémica. El canterano se fue justo cuando JIM empezó a jugar con tres centrales y, además, el club no ha cubierto su marcha a la Real Sociedad B, que, para colmo, dispone de una opción de compra gratuita para quedarse con el canterano. “Teníamos claro que su perfil y rol estaban siendo de cuarto central y se preveía que fuera en esa línea. Un cuarto central juega pocos partidos y no habría tenido muchas posibilidades. Puede parecer que la plantilla ha quedado descubierta pero lo que planteamos es que disponemos, tanto de un central que puede competir a la perfección como lateral (Francés) como de un lateral izquierdo, Nieto, que puede jugar perfectamente como central. Y lo más importante es que abajo hay talento en una cantera que nos puede ayudar. Estamos tranquilos”, asegura.

Yanis y James

En cuanto a Yanis, su marcha casi sin haber aparecido en escena no es, para Torrecilla, “un fracaso” ya que “su llegada fue como cuarto extremo, pero el míster también adaptó a Nano Mesa a jugar en banda y la competencia y sus idas y venidas con la selección han sido tremendamente complicadas para él”.

Del mismo modo, James, cedido al Columbus Crew americano, tampoco supone, para el director deportivo, una descompensación de la plantilla. “Tenemos varios jugadores de ida y vuelta. James se va a un buen mercado para él. Si se ejecuta la opción de compra es una operación muy interesante para el Zaragoza y, si no, ya ha dado un rendimiento interesante y llamará la atención en ese mercado”.

"Juan Ignacio y yo tenemos una grandísima relación, pero no somos un matrimonio"

En clave de futuro, Torrecilla, que al igual que JIM acaba contrato en junio, asegura estar ya diseñando el futuro Zaragoza. “Estoy trabajando para el mercado de verano y anticiparnos y empezar a tomar decisiones. Y Juan Ignacio está trabajando en el día a día y depositando toda su energía en el partido ante el Málaga. Pero no somos un matrimonio, tenemos una grandísima relación profesional pero por encima de todo está nuestra amistad”, subraya el director deportivo, que asegura no estar “pendiente” de su renovación. “No es algo que me preocupe. Me siento obligado a trabajar en el mercado de la temporada que viene con las opciones que puedan surgir de acuerdo a nuestras posibilidades”.

Torrecilla confirma la oferta de renovación a Francés y Francho avanzada por este diario, pero pide que “no hagamos de esto un culebrón ni una situación de tensión. El club ha hecho ese esfuerzo y ahora hay que esperar a ver por dónde van las negociaciones”.