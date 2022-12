Escribá: "La importancia del partido es grande, pero no es una final"

Dos empates en las dos primeras jornadas con Fran Escribá han nublado la mejoría de un Real Zaragoza que transmite más, pero que sigue en la zona baja, con solo dos puntos de renta con el descenso y con la necesidad de ganar este sábado en la Romareda a un Ibiza colista en un partido con aroma de final por mucho que después queden 24. “Entiendo el calificativo. La importancia es grande y así lo afrontamos, pero no es una final”, aseguró el entrenador valenciano, que en todo caso sabe que el tiempo le empieza a encorrer y que es vital que la reacción del equipo se plasme en triunfos. “Las victorias curan casi todos los males y queremos ganar cuanto antes. Solo pensamos en eso y lo hemos demostrado en estos encuentros desde el primer minuto, es nuestra mentalidad. Pero no quiero ser ni tremendista ni fatalista diciendo que si no ganamos esto va a ser un desastre, porque no lo va a ser”, sentenció el preparador, que cumplirá ante el cuadro ibicenco su segundo partido de sanción de cuatro por sus palabras contra el árbitro tras un Villarreal-Elche cuando era técnico del conjunto ilicitano.

En esa ausencia de fatalismo también hay un convencimiento en un Zaragoza que tiene que mostrar más cosas con el paso de los partidos, porque “estoy convencido de que es un equipo que por la edad de los jugadores, la inexperiencia en algunos casos, va a ir de menos a más y la mejora del bloque va a ir con la individual. Por eso estoy tranquilo mirando hacia delante, ya que la madurez del grupo va a hacer que progrese”, afirmó un Escribá que no puede evitar ese sinsabor de haber dejado escapar tantas oportunidades ante Málaga y Burgos. “No es que afecte ni frustre, aunque fastidia, porque deberíamos tener los 6 puntos. No tengo nada que reprochar al equipo, lo dieron todo, lo que es una exigencia que van a cumplir hasta el final porque este es un vestuario muy honesto. Nos faltó el acierto porque necesitamos sumar de tres. Todos veríamos más brotes verdes con más puntos”, espetó.

Para ello, espera un colista este sábado en La Romareda después de que ante el Málaga (empate) y el Mirandés (derrota) el Zaragoza no supiera cómo superarles. “No miramos la clasificación, es un equipo que ha cambiando de entrenador y eso nos deja sin cierta información. Ves la plantilla que tiene y cuenta con jugadores con un recorrido importante, sería un error afrontarlo viendo la tabla”, afirmó el preparador zaragocista, que solo hizo un cambio en el once entre el Málaga y el Burgos, por lo que es obvio que “hay una base de equipo”, aunque una semana de tres encuentros, ante Ibiza, Albacete (martes) y Huesca (sábado) “va a dar oportunidades y abrirá el abanico, porque no vamos a jugar con los mismos once en los tres encuentros. Eso nos va a permitir jugar con el dibujo o con el tipo de futbolistas que utilicemos”.

Ha apostado por el momento tanto en Liga como en Copa por Ratón, que escuchó silbidos ante el Málaga, pero “no me condiciona eso. ¿Cómo no voy a entender a la afición? La entiendo en cualquier caso, pero mi obligación es proteger a mis jugadores y creo que a ellos hay que quererlos y a los que hay que pitar es a los del Ibiza. Los nuestros tienen una responsabilidad grande y hay que ser cariñosos con ellos aunque sé que en el momento en que les damos alegrías nos lo devuelven con creces”, indicó, en una frase que invita a pensar en la continuidad del gallego por delante de Rebollo mientras Cristian sigue lesionado, ya que no se le espera hasta después del parón navideño.

Habló también de Francés y Manu Molina, dos habituales este curso que no han tenido minutos en Liga con él. “Confío mucho en Francés y sé el futbolista que es. De los jóvenes es al que más conocía antes de venir. No es que tenga algún problema, es que estoy encantado con él y va a jugar mucho de aquí al final de temporada. Es de la casa y esa importancia que ha tenido hasta ahora la va a seguir teniendo”, afirmó del canterano, que vive una situación de suplencia casi desconocida para él, mientras que con Manu Molina “hubo situaciones que pudo participar y opté por Francho, que es muy dinámico, pero no tiene una situación distinta a la de cualquiera. Puede entrar en cualquier momento. Cuentan todos”.

El castigo a Petrovic

De la sanción de tres partidos a Petrovic por decir al colegiado que lo sucedido en Burgos fue “una puta vergüenza” Escribá volvió a incidir en que le molestan estas situaciones, pero “pidió perdón al grupo y eso le honra, diciendo que eso no le debía haber pasado y sabiendo que hay jugadores que deben ser un ejemplo para el grupo por su experiencia, como es su caso, algo que también reconoció. Sabe que se equivocó y habrá aprendido, le vendrá bien”.

El deseado regreso de Azón, más cerca Ante el Ibiza acumulará Iván Azón su séptima cita liguera consecutiva sin jugar tras la lesión en el bíceps femoral que le tiene de baja desde el duelo ante el Villarreal. Esta semana la mejoría ha sido por fin notoria y el ariete apunta a estar ante el Huesca, ya que la cita ante el Albacete del martes llega enseguida. "Iván está mucho mejor, estuve hablando con él y sus sensaciones son buenas, mejores, a nivel de carrera y con balón. Está mucho más animado. No me atrevo a decir cuándo. Él antes se notaba algo y por eso frenamos, pero esta semana ha dado un pequeño salto para encontrar el fin a todo esto", dijo Escribá. Así, para el partido de mañana ante el Ibiza, además de Azón son baja Cristian Álvarez, también lesionado, Lasure, que arrastra leves molestias y no se ha entrenado desde el miércoles, y Petrovic, sancionado.

El Zaragoza ha encajado la mayoría de los goles, 13 de los 16, en las segundas partes, pero el entrenador le restó importancia al dato. “Podemos pedir jugar de corrido los 90 (sonrió). Lo miramos todo, pero el equipo a nivel físico está bien, no es que se caiga en las segundas partes. Miraremos si es solo una casualidad o hay algo más”, dijo, sin entrar tampoco en demasía en los apercibidos que tiene el equipo (Vada, Lluís López, Gámez y Grau, este último un pilar básico), porque “si juegan y les sacan la quinta tenemos una plantilla para eso", añadiendo que ese vestuario tiene cinco centrocampistas, con Petrovic ahora sancionado (Zapater, Francho, Grau, y Manu Molina), además de algunos jugadores que pueden estar en el doble pivote, como Eugeni y Vada.