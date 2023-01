El cambio de tercio

El Real Zaragoza estrena este domingo contra el Mirandés el 2023 en La Romareda (16.15 horas) tras el largo parón navideño de tres semanas y un 2022 muy discreto, en general y ante su gente, abre la segunda vuelta después de una primera irregular y gris, lo que le ha condenado por ahora a los bajos fondos, y además ya tiene en Juan Carlos Cordero el director deportivo deseado tras demasiado tiempo con el puesto vacante. Se diría que el partido invita a pensar en un cambio de tercio a la anodina existencia del Zaragoza en este curso, donde ya con Fran Escribá vivió una mejoría, que quedó frenada con la derrota en Leganés. Ahora, cuando la Liga entra en el tramo que decidirá todo, el equipo empieza a vivir ese ahora o nunca para intentar cambiar las tornas y mirar, si se puede, a la zona de ascenso.

Escribá habla de intentar ese ascenso por la vía de la promoción sabiendo que apenas tiene mimbres para ello y el Zaragoza ha perdido demasiado tiempo. El próximo verano será el decisivo en esa empresa, pero hay que apurar en este curso las opciones, si las hay, y por ahí irá también el discurso de Cordero mañana en su puesta de largo. Para eso, el club ya ha traído a Alarcón, inscrito con el 16 de 'Lasu' y que le va a dar más vuelo e intensidad a la medular, y busca fichajes (un extremo, un punta y un central) aunque está atado de pies y manos por las obligadas salidas para hacer hueco. Esta semana cruzó la puerta Lasure, pero lo tienen que hacer Jairo, Petrovic,James, no inscrito tras su regreso, quizá Vigaray o Manu Molina...

La situación en la tabla

En medio de ese reajuste de una plantilla que Sanllehí y Torrecilla dejaron con demasiadas carencias en verano el Zaragoza dirime un mes importante, por no decir vital, para saber si es capaz de engancharse al tren de la promoción. Está a cuatro puntos del pozo y tiene las plazas deseadas a ocho, por lo que el pretendido salto pasa por mejorar mucho en la segunda vuelta, firmar no menos de 40 puntos de 63 después de hacer unos pírricos 25 al llegar al ecuador. La mejoría es tan notoria que, pese a que Escribá le ha dado otro color a este Zaragoza, solo una derrota en 6 jornadas, se diría que el equipo debe centrarse en huir de la quema y que no está para dar ese nivel que le permita atrapar esa plaza de promoción. Sin embargo, eso se decía del Zaragoza de Natxo González y firmó una segunda vuelta de 47 puntos. Fútbol es fútbol, diría Boskov.

El partido supone el reencuentro con La Romareda tras la buena victoria en el derbi y de ganar antes al Ibiza, victorias de local difuminadas por el tiempo, debido al largo parón y que buscan ahora la tercera seguida. Desde el 10 de diciembre no juegan los zaragocistas antes su gente y ese día lo hicieron sin Cristian Álvarez y Azón. que por fin regresan este domingo tras mucho tiempo de baja y a los que Escribá espera con los brazos abiertos, aunque es probable que el delantero aguarde en el banquillo.

4 cambios y Alarcón

No tiene Escribá a Vada, Zapater y Bermejo, lesionados, y tampoco a Francés, por la chiquillada del punto de penalti en Leganés, mientras que Rebollo, titular ese día bajo palos, estará con el Aragón en Mallorca, dejando a Ratón como alternativa a Cristian. Makhtar Gueye llegó este sábado tras una eterno problema burocrático con su visado, pero es improbable que Escribá lo cite, aunque tampoco se le echará de menos en demasía visto su nivel.

Así, el once tendrá cambios seguros, no menos de cuatro, con Cristian bajo palos, Alarcón como factible pareja de Francho en el medio, ya que Grau tiene menos opciones, Lluís López en el eje y probablemente Larra en el carril derecho. Mientras, Eugeni no lo hizo muy bien en Butarque caído en banda, aunque dada la escasez de recursos ahí es posible que siga o podría jugar Puche, que aún no ha sido titular con Escribá.

El Mirandés destrozó al Zaragoza siendo colista en la primera vuelta y generó una tonelada de dudas a Carcedo, que ya no salió de ese laberinto. Ahora, el equipo de Joseba Etxeberría llega más lanzado, con 10 puntos de 12 y solo una derrota en 10 jornadas. El técnico vasco, que tiene la baja de Gelabert y que ha perdido a Raúl Parra y Marcos Paulo, ha encontrado respuestas jugando con tres centrales y la calidad del equipo arriba ha hecho el resto. Ahí destacan el zaragozano Roberto López y el goleador Raúl García, al que quiso el Zaragoza en verano, en un equipo que llega con confianza y que puede aumentar el gris color del curso zaragocista, salvo que llegue el mencionado cambio de tercio...

Alineaciones probables

Real Zaragoza: Cristian Álvarez; Fran Gámez, Lluís López, Jair, Fuentes; Francho, Alarcón, Larra, Eugeni; Mollejo y Giuliano Simeone.

CD Mirandés: Alfonso Herrero; Juanlu, Alex Martín, Barbu, Navas, Salinas; Prados, Oriol Rey; Pinchi, Roberto López; y Raúl García.

Árbitro: Gorostegui Fernández-Ortega (Comité del País Vasco).

Estadio: La Romareda.

Hora: 16.15