Escribá: "Tenemos el potencial que tenemos y a veces no nos da"

Fran Escribá no esconde nunca en su discurso la realidad del Real Zaragoza, un equipo que suma 26 puntos en 22 jornadas y que no ha logrado en toda la temporada una línea de regularidad: “Tenemos el potencial que tenemos, que es bueno, pero a veces no te da. Nuestro potencial es el futbolístico, porque mentalmente estamos bien, no hay un problema de ansiedad y el equipo está fuerte y sabe lo que es. Sabemos que debemos competir siempre al máximo y, si no, no nos da”, asegura el entrenador, que no cree que la derrota en Butarque y el empate ante el Mirandés hayan frenado la reacción vivida a su llegada al banquillo y que confirmó la baja de Giuliano Simeone este sábado ante el Villarreal B, aunque no descartó que pueda llegar ante el Sporting en la siguiente jornada.

“Entiendo perfectamente la lectura de los dos últimos partidos tras sumar antes siete puntos de nueve, pero no nos diferenciamos tanto en ellos. No creo que hayamos bajado el rendimiento, lo excepcional es el día del Huesca de ganar 3-0, ya que lo normal son encuentros ajustados y eso hace que a veces se resuelvan a tu favor y otras veces en contra, con una línea muy delgada entre ganar y no hacerlo”, reflexiona el técnico, también partidario de no mirar a la próxima temporada, donde se espera un mayor potencial económico, y agotar las opciones en la actual, discurso que ya dio Juan Carlos Cordero en su presentación. “Sería de mediocres renunciar a cualquier objetivo este año. La realidad es la que es, en teoría no somos uno de los equipos para estar más arriba, pero no renunciamos a nada. Hay rivales con ese potencial y con la obligación del ascenso, pero no tenemos nosotros esa capacidad, aunque sí la obligación moral y lo que le debemos al escudo es intentar ganar todos los partidos que restan”.

"No va a ocurrir nada definitivo en estas dos salidas, pero no me gusta ese planteamiento de que hay tiempo, porque los partidos no se repiten y pensar así es confundirse"

El Zaragoza, aún más irregular a domicilio que en La Romareda, con solo 9 puntos de viajero en la primera vuelta, tiene dos salidas seguidas, ante el Villarreal B y el Sporting. “No va a ocurrir nada definitivo en estas dos semanas, pero no me gusta ese planteamiento de que hay tiempo, porque los partidos no se repiten y si piensas así te confundes. Creo que es un error grave pensar que hay tiempo para reaccionar, aunque esto sea muy largo y queden muchos puntos”, indica el entrenador valenciano, que de momento no se está moviendo un ápice del 4-4-2 como esquema de cabecera. “Creo que es el sistema que mejor se adapta al tipo de plantilla que tenemos, el equipo se siente cómodo, estamos marcando más y encajando menos, ya que arriba tenemos mucho trabajo y eso lo tienen nuestros delanteros y nos interesa llegar con gente al área porque no contamos con un jugador que por sí mismo genere muchas cosas. Inamovible no es, en otros equipos a veces lo he cambiado, aunque lo que nunca haré es jugar en función del rival”.

Azón y Vada

Para esa apuesta ofensiva no tiene en este partido a Giuliano Simeone, que esta semana vio agravarse sus molestias lumbares, que padece desde el choque ante el Ibiza a principios de diciembre. Tiene que estar unos 15 días parado, aunque el técnico no lo descarta ante el Sporting. “Esta semana no está, pero la evolución es buena y confiamos en que la próxima pueda estar. Es una baja importante porque posiblemente es el jugador que está más en forma. Es nuestro máximo goleador, pero además genera mucho y al espacio, que cada vez hay menos que lo hacen, va muy bien”, dice el preparador valenciano, que ya cuenta con Azón tras jugar unos minutos ante el Mirandés y que puede volver al once, algo que no quiso confirmar. “Iván está cada vez mejor, habrá que valorar, también con él, si ya se ve para entrar el inicio y está ya Pape Gueye, además de Mollejo o Puche”.

Y está también Vada, que regresa tras dos partidos de baja por unas molestias en el aductor, para aumentar el potencial de un equipo que no contará en Villarreal, además de con Giuliano, con Zapater y Bermejo, lesionados, al margen de los sancionados Lluís López y Grau: “Vada está disponible y con muy buenas sensaciones. Hay que valorar tras salir de la lesión si nos compensa si de inicio o que lo haga después cuando se abra el partido”, sentencia sobre la titularidad del argentino, que parece factible, antes de un partido en el que hará cambios en el once, dos obligados por las bajas de Lluís López y Giuliano, pero “muchos o una revolución no va a haber”.

“Todos tienen que ver la necesidad de dar un paso adelante, y así se lo hemos dicho. No nos sirve con lo que hacemos. El escudarse en que este es nuestro potencial no me vale. Aquí, jugadores que puedan decir que son titulares sin discusión hay poquitos"

Con todo, esas novedades se justifican en una plantilla muy igualada, en donde nadie sobresale, tampoco en el lateral izquierdo, donde Nieto le quitó el puesto a Fuentes ante el Mirandés. “En general tienen que ver la necesidad de dar un paso adelante, y así se lo hemos dicho a todos. No nos sirve con lo que hacemos. El escudarse en que este es nuestro potencial no me vale. Aquí, jugadores que puedan decir que son titulares sin discusión hay poquitos, casi ninguno se puede sentir así y desde luego no es el caso de los laterales”, explica Escribá, que justificó la decisión de que Ratón fuera el segundo portero ante el Mirandés, lo que se volverá a repetir ante el Villarreal B, y que Rebollo vuelva a jugar con el Aragón. “Tener a Dani, con el que estamos muy contentos, en el banquillo nos da la sensación de desaprovecharlo. Está hablado con él y lo comparte”.

“El Villarreal es un rival peligrosísimo, con jugadores de potencial extraordinario que ya han tocado Primera, pero va a haber un desplazamiento de nuestra afición y la obligación es hacer un gran partido para que se vuelvan más contentos”

El partido ante el Villarreal B es peligroso para este Zaragoza que necesita ganar y que se mide a un rival con mucho nivel técnico. “Al enemigo lo conozco bien porque a algunos de esos chicos los he entrenado. Tienen siempre la iniciativa del juego, con protagonismo con balón y juegan muy bien, además de que en casa son muy fuertes”, asevera Escribá, de pasado en el primer equipo levantino en dos temporadas, en la 16-17 y en el inicio de la siguiente. “Es un rival peligrosísimo, con jugadores de potencial extraordinario que ya han tocado Primera en algunos casos y muchos estarán en la élite en los próximos años”, añade, sin darle importancia al hecho del estreno de La Cerámica jugando allí el filial, “aunque puede ser motivante para ellos y para nosotros” y sí al viaje de más de 600 seguidores zaragocistas: “Va a haber un desplazamiento de nuestra afición y nuestra obligación es hacer un gran partido para que se vuelvan más contentos”.

"Es un mes incómodo por las posibles salidas. El comportamiento de todos es muy bueno, pero una de mis obligaciones es detectar que si un jugador no al 100% no debe participar”

El choque, como ya sucedió ante el Mirandés, y pasará en los siguientes, llegará en un mes de enero con varios jugadores en la rampa de salida (Petrovic, Jairo, James, que no ha sido inscrito, quizá Viagaray o Manu Molina…): “Son meses incómodos, pasa en verano igual. El comportamiento de todos es muy bueno, entrenan muy bien, pero tenemos todas las fichas cubiertas y si hablamos de refuerzos es que alguien debe salir. Una de mis obligaciones es detectar que, si un jugador no está al 100%, no debe participar”, tercia el preparador valenciano, al que en todo caso no le coarta que un jugador pueda salir si tiene que apostar en el once por él: “Ni lo pienso. Solo decido mirando a la victoria. Si hay alguno que juega mucho y hay una oferta espectacular para el club y para él diría que lo entiendo, pero no es el caso”, cierra.