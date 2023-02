Azón lleva un año sin jugar un partido completo

Iván Azón apenas tiene opciones de jugar este sábado en Andorra. El canterano no se ha ejercitado los últimos días con el resto de sus compañeros en la Ciudad Deportiva y todo apunta a que no viajará al Principado a pesar de que las pruebas médicas no han detectado lesión muscular o una recaída de la rotura que sufrió en octubre y que le mantuvo alrededor de tres meses fuera de los terrenos de juego. En esta ocasión impera la prudencia con el zaragozano dado su reciente historial de lesiones.

De este modo, si se confirma la ausencia de Azón, que se retiró en la primera parte del choque disputado el lunes ante la Ponferradina con molestias musculares, Escribá volverá a toparse con un escollo que viene siendo habitual esta temporada. Y es que el canterano, castigado por los problemas físicos desde el verano, apenas ha participado en diez encuentros hasta ahora y solo en cinco de ellos ha formado parte del once titular. Pero nunca ha alcanzado los 70 minutos sobre el campo. Los 69 que permaneció ante el Oviedo en casa (1-1) y en Santander (1-0) suponen su mayor estancia en el césped hasta el momento. Frente al cuadro asturiano logró uno de los dos goles que atesora esta campaña. En el resto de partidos, Azón siempre se marchó antes del campo. Lo hizo en el minuto 66 contra el Eibar en La Romareda (0-0) en su primera aparición como titular después de superar el edema óseo sufrido en la última fase de la pretemporada, y al descanso en Gijón (1-0), aquejado de mareos como consecuencia de un golpe en la cabeza. El pasado lunes ante la Ponferradina apenas duró 33 minutos antes de pedir el cambio. Su esperada reunión con Giuliano en la delantera zaragocista apenas duraba media hora. No está siendo la temporada de Azón. Y eso que el canterano partía como referencia ofensiva del equipo aragonés tras ser, junto a Vada, el máximo goleador zaragocista la pasada campaña con siete tantos y de completar una gran pretemporada. Pero todo se torció demasiado pronto y su participación ha sido reducida. De hecho es uno de los jugadores de la primera plantilla que menos minutos ha disputado. En este sentido, Azón acumula ya un año sin jugar un partido completo. El último se remonta al 11 de febrero del año pasado en Leganés (2-1), donde fue el autor del gol zaragocista en el tramo final de la contienda. Desde entonces, no ha vuelto a permanecer durante los 90 minutos sobre el campo. De hecho, solo lo ha hecho en tres ocasiones desde que accedió al primer equipo. Además de aquel duelo en Butarque, la pasada campaña también completó el encuentro en casa ante el Valladolid (0-0) y la anterior (20-21) lo había hecho en Las Palmas (0-2). Pocos minutos Los problemas físicos, sobre todo a lo largo de esta campaña, han sido determinantes en una falta de continuidad que ha mantenido al canterano más fuera que dentro del equipo. De hecho, solo Quinteros y Ratón han jugado menos minutos que él (410) en lo que a componentes actuales de la primera plantilla que empezaron la temporada se refiere. Un problema importante para un equipo con tantas dificultades ante el gol como este Zaragoza. No le va bien al equipo sin el canterano, con el que apenas ha ganado cuatro de los 15 partidos en los que el delantero no ha participado esta temporada (1-2 en Ponferrada, 0-2 en Tenerife y 2-1 y 3-0 en La Romareda a Ibiza y Huesca, respectivamente). Cinco empates (0-0 en Las Palmas y Albacete y en casa contra el Levante; 1-1 contra el Málaga y 2-2 en Burgos), y seis derrotas (1-0 en Cartagena, Granada y Vitoria, 2-1 en Leganés, 1-2 contra el Lugo y 0-2 ante el Andorra) completan un balance negativo que subraya la trascendencia de Azón en un Zaragoza que le añora. Sobre todo, Giuliano, cuyo gesto de desesperación cuando su compañero se sentó en el césped y pidió el cambio ante la Ponferradina ya es uno de los más significativos de la temporada.