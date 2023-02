Pau Sans: "He cumplido un sueño pero curraré como el que más para tener más oportunidades"

Pau Sans admite encontrarse en una nube. El canterano, en declaraciones al club, disfruta del momento a pesar de la derrota ante el Alavés en un día que jamás olvidará.

«Esto es algo que he soñado desde siempre. Me gustaría darle las gracias a Fran Escribá, a Javier Garcés, a los fisios, delegados y a todos los que me han ayudado y, sobre todo, a mis compañeros del juvenil, que han hecho posible que me haya salido esta temporada y tener la suerte de poder debutar», subrayó el jugador al término de un partido saldado con la peor derrota de la temporada.

«Es una pena pero hay que seguir. Yo, desde luego, voy a seguir currando como el que más para disponer de más oportunidades». El delantero zaragozano lamenta las dos ocasiones falladas ante el Alavés pero promete insistir. «Intentaré generar más ocasiones en los siguientes partidos a ver si viene el gol. Igual en la primera tendría que haber picado un poco el balón pero el portero sacó una buena mano. La segunda sí que creía que era gol, pero también estuvo muy bien y la paró. Lo intenté, pero no pudo ser», indica el punta.