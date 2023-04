¿Ya respiran un poco?

Sí, después de siete partidos sin perder estamos en una buena dinámica. El equipo trabaja bien y eso los fines de semana se nota.

¿Se consideran salvados?

Matemáticamente todavía no está hecho. Nos marcamos un objetivo de seguir en esta línea y terminar la temporada lo mejor posible. Eso es lo que queremos hacer.

Por resultados, siete jornadas sin perder, es el mejor momento del año. ¿También lo sienten así en el césped?

Sí, las sensaciones de estos últimos partidos son mejores. Defensivamente el equipo ha dado un paso adelante y ahora nos están saliendo las cosas. Tenemos que seguir así.

¿Tienen la sensación de que este buen momento llega un poco tarde para pelear por cosas más importantes?

Sí, obviamente. Al final por la situación de la temporada te queda un sabor de boca un poco malo por no haber podido hacer esto antes. Pero creo que el equipo está trabajando bien, todavía quedan muchos partidos y tenemos que seguir en esta dinámica.

Los partidos frente al Alavés y Málaga son el punto de inflexión. ¿Qué han cambiado?

A lo largo de la temporada hay partidos que marcan. El partido de Málaga era contra un rival directo y nos hizo daño porque si llegamos a ganarlo hubiera podido ser un punto de inflexión para ir para arriba. El del Alavés aquí en casa también fue duro por cómo se dio. Creo que en la primera parte el equipo hizo un buen partido pero en la segunda fueron muy eficaces. A partir de ahí creo que el equipo dio un paso adelante y ha hecho grandes partidos desde entonces.

Una de las mejoras ha sido la solidez defensiva. Han encajado solo tres goles en estos siete partidos.

A raíz de estos partidos que comentamos frente a Málaga y Alavés el equipo se plantea qué estamos haciendo mal y una de las cosas era la solidez defensiva. A partir de ahí hemos crecido y estamos en una buena dinámica.

Así pueden rentabilizar mejor los goles que marcan, que no están siendo muchos.

En esta Liga tan pareja los partidos se deciden por pequeños detalles y es obvio que si no encajas tienes más opciones de llevarte el partido.

¿Cómo han vivido desde dentro esa relación difícil con el gol esta temporada?

Es cierto que también hemos generado muchas ocasiones de gol, aunque obviamente muchas no han entrado. Lógicamente si hubiéramos acertado un poco más estaríamos hablando de estar arriba en la clasificación. Creo que es importante que el equipo tenga esas ocasiones y a ver si de aquí al final de la temporada entran más.

El equipo está más cerca del gol cuando juega usted.

Intento dar siempre lo mejor de mí. Un poco por la zona en la que participo pues estoy en los metros finales y siempre intento ayudar al equipo en ese aspecto. Estoy contento de poder aportar, estoy en un buen momento y espero poder terminar bien la temporada.

Parece que ha formado una buena sociedad con Gámez.

Sí, es cierto que desde que llegó siempre nos hemos entendido bien. En los dos últimos partidos uno ha asistido y otro ha marcado y nos hemos intercambiado. Es un jugador con el que me entiendo muy bien, nos llevamos muy bien también y espero que se repita muchas veces.

Lo comentó Gámez tras el partido, ¿habían ensayado el gol?

(Risas) Son jugadas que se repiten a lo largo del partido. Cuando me da el pase es cierto que veo que empieza a correr y por intuición digo, va a ir allí. El gol es suyo, obviamente, porque es un golazo, pero pusimos nuestro granito de arena.

Su taconazo tampoco fue malo.

Bueno, como digo cuando le vi correr se la puse ahí (risas).

El que marcó ante el Levante también fue un buen golpeo.

Sí, es de los partidos que he conseguido aportar mi granito de arena para que el equipo pudiera sumar puntos y estoy muy contento por ello.

Las lesiones lo han impedido hasta ahora pero , ¿cambia mucho poder juntar a toda la artillería arriba, con usted, Bebé, Giuliano, Azón?

Creo que a lo largo del año las lesiones nos han impedido a muchos jugadores estar al cien por cien. Ahora que llega el tramo decisivo de la temporada podemos estar todos disponibles. Hay mucha calidad en el equipo y espero que de aquí al final podamos seguir haciendo buenos partidos todos.

¿Han notado mucho la ausencia de Azón?

Sí, es un jugador que nos da mucho arriba, obviamente. Las lesiones son parte del fútbol y a él le ha tocado volver, lesionarse, volver… Lo importante es que ahora está bien y que pueda ayudarnos de aquí al final de la temporada.

¿Para usted es mejor que el equipo juegue con un delantero, con dos o le es indiferente?

Cuanto más tiempo pase la pelota por mí me ayuda a crecer en el partido y con el equipo. Creo que con todos me entiendo muy bien, ya sea jugando con uno o con dos intento asociarme con ellos. Al final el míster es el que decide y en el campo intentamos ayudarnos unos a otros.

¿Se siente titular?

No, intento trabajar cada día para jugar el finde. Soy consciente de que somos muchos en el equipo y el míster es el que decide. Estoy muy agradecido por la confianza que me está dando y espero seguir aportando al equipo. Todos los jugadores trabajamos muy duro para que decida y siempre intenta hacer lo mejor para el equipo. Si estoy en el once pues me alegra mucho.

¿Un jugador creativo como puede ser usted qué necesita para brillar en un equipo?

Me gusta estar cerca del balón siempre, intentar asociarme lo máximo posible. Creo que los partidos en los que hemos tenido más peso en cuanto a juego con balón han sido más favorables a que pueda aparecer un poco más. También es cierto que tanto con balón como sin balón intento ayudar siempre al equipo. Defensivamente hago todo lo que me pide el míster e intento dar siempre lo máximo de mí.

¿Este Zaragoza puede dominar los partidos a través del balón?

Sí, creo que se ha demostrado. El equipo ha tenido bastante el balón y no solo por eso, también en cuanto a ocasiones, se ha generado mucho. Eso creo que al final es porque todo el mundo queremos el balón. Luego los partidos se dan como se dan, pero creo que el equipo ha mejorado bastante en eso. Después, si tienes que ganar los partidos también tienes que hacer algo en ataque, es algo que trabajamos durante la semana. Las cosas se pueden dar o no pero estamos generando bastante.

¿Para un jugador de sus características es más difícil jugar en Segunda?

No sé, al final creo que los partidos son mucho más cerrados. El ritmo en Primera es distinto a nivel de balón, en Segunda son partidos más cerrados y cuesta más que un equipo se abre o crear ciertas cosas. Pero estoy contento aquí, creo que el equipo ofensiva y defensivamente ahora mismo está trabajando bien y esperamos seguir en esta línea.

¿Ha tenido que superar muchos prejuicios en cuanto a sus posibilidades por su físico?

Sí, lo voy a llamar lastre pero creo que al final siempre se ha puesto un poco en entredicho. Al final esto es fútbol y se juega con un balón. También trabajas día a día a nivel físico para mejorar. Si me pongo a chocar contra un tipo de noventa kilos igual salgo perdiendo, obviamente, pero lo estoy trabajando también. Al final siempre creo que he demostrado que puedo jugar con mis características y trabajo día a día para mejorar todos los aspectos.

En el Real Zaragoza se ha hecho con el puesto.

Estoy muy contento aquí, agradecido a todos los entrenadores que han pasado porque todos han contado conmigo. Al final trabajo duro para que el míster cuente conmigo y estoy muy contento.

¿Qué les pide Escribá?

Al final cada uno tiene su librillo y viene con sus ideas. Tiene que haber un proceso para que las ideas que trae cada míster vayan cuajando y saliendo poco a poco. Creo que se están empezando a ver. Desde que llegó creo que el equipo ha tenido un proceso y vamos por el buen camino.

¿Qué le falta a este equipo para en un futuro poder aspirar a un ‘playoff’?

Es complicado. Al final cuando formas un equipo, no solo nosotros, sino todos los equipos de Segunda, lo haces con la idea de ascender. Lo importante es trabajar bien, hacer las cosas como las estamos haciendo ahora. El fútbol es muy caprichoso y no sabes lo que te va a pasar en cinco meses. Pero creo que estamos en el buen camino y cuando las cosas se hacen bien se consiguen los objetivos.

¿Qué importancia tiene la continuidad?

Darle continuidad a un proyecto, a una idea, cuando hay cosas que se te van cayendo por el camino es complicado. Pero como digo creo que estamos haciendo las cosas bien, trabajando bien, y esperamos seguir en esta línea.