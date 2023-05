El Real Zaragoza contará para la despedida de la temporada viajera en Ibiza, en el último partido fuera de esta campaña, con una baja más, ya que Jair Amador no está en la expedición que pone rumbo esta tarde a la isla por unas molestias físicas. Escribá ya había avisado en la previa que había algún jugador tocado y que no iba a arriesgar y se refería al central luso, uno de sus fijos, por lo que el eje de la zaga en Can Misses este sábado estará formado por Francés y Lluís López.

Escribá: "Por el lado humano Zapater habría seguido 50 años más, pero la decisión es futbolística" Escribá se lleva a 23 jugadores a esta última salida del curso en una lista en la que repite el meta del juvenil Abbad y sigue Álvaro Ratón, tras el permiso de los últimos días del arquero por su paternidad. Mientras, siguen de baja Giuliano Simeone, que ya no va a jugar más en esta temporada, al igual que Marcos Luna y el meta Rebollo, todos por lesión, además de que el delantero Pau Sans no viaja y reforzará al filial ante el Coria en el playout. Fran Gámez, que ha hecho la sesión con el grupo tras su lesión muscular en Oviedo en el isquiosural, no estará en Ibiza pero sí se le espera en el epílogo liguero ante el Tenerife. 📋 Lista de convocados por Fran Escribá para el #IbizaRealZaragoza



Último desplazamiento de la temporada. ¡A darlo todo, equipo! 💪⚽️#DefendiendoAlLeón 🦁 pic.twitter.com/M4X2bGLcD7 — Real Zaragoza 🦁 (@RealZaragoza) 19 de mayo de 2023