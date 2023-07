El delantero senegalés Pape Makhtar Gueye, que se encuentra en su país a la espera de que el Inter Miami y el grupo inversor que es dueño de entre otros del Real Zaragoza y que posee sus derechos económicos tras su traspaso del Oostende al conjunto de la MLS por tres millones al ejecutar la opción obligatoria decidan su destino inmediato, ha hablado en una larga entrevista de su carrera como futbolista y de su etapa en el Zaragoza, admitiendo su mala adaptación al equipo.

“¡Esta temporada en España ha sido muy difícil! Es una temporada que me enseñó cosas nuevas en el fútbol. Me hizo un hombre, un verdadero adulto. Viví en Zaragoza algo que solo Dios y yo podemos presenciar. Me mostró otro lado de la vida. Hubo demasiadas cosas inexplicables. Allí estaba cedido con opción de compra obligatoria, pero, si fuera por mí, no volvería a jugar en el Real Zaragoza. Ahí tuve una mala adaptación, una temporada sin gol es muy difícil para un delantero”, dice en una entrevista a wiwsport.com.

“La elección del Real Zaragoza se hizo en el último momento. Hay que decir que lo que estaba previsto en nuestros planes era fichar en el Burnley. Por razones que no se pueden decir, no lo firmé"

En ella, no quiere desvelar su futuro, ni siquiera ese traspaso obligado porque así se firmó en la operación de su llegada al Zaragoza al Inter Miami de Jorge Mas, aunque sí admite posibilidades seguir su carrera en Bélgica, ya que el recién ascendido RWD Molenbeek, aspira a su cesión tras subir a la Jupiler League y es la salida más factible en estos momentos. Eso sí, el jugador aclara que llegó a La Romareda en el último suspiro del mercado y sin que eso estuviera previsto. “La elección del Real Zaragoza se hizo en el último momento. Hay que decir que lo que estaba previsto en nuestros planes era fichar en el Burnley. Pero por razones que no se pueden decir, no lo firmé. Es parte de las realidades de la ventana de transferencias en verano, pero recuerdo que simplemente no debió hacerse. Fue en el último momento cuando me incorporé al Real Zaragoza”, indica, lo que contrasta con lo asegurado en su presentación por Raúl Sanllehí, director general del club, que habló de un refuerzo trabajado durante muchas semanas.

"Mi fortaleza es mi capacidad de sacrificio. Cuando decido conseguir algo, me vuelvo insostenible y lo hago pase lo que pase. Si tomo una decisión pongo los medios y Dios siempre me bendice en eso”

El caso es que el jugador, ya desvinculado del KV Oostende y ahora con el pase en propiedad en el Inter Miami, tuvo una etapa de fracaso absoluto en el Zaragoza, un año en el que jugó en 23 partidos, 22 de ellos de Liga y uno de Copa, con 698 minutos, sin anotar diana alguna y siendo hasta objeto de mofa por la grada por su bajo nivel, algo que sucedió por ejemplo ante la Ponferradina. "Diría que mi fortaleza es mi capacidad de sacrificio. Cuando decido conseguir algo, me vuelvo insostenible y lo hago pase lo que pase. Si tomo una decisión pongo los medios y Dios siempre me bendice en eso”, añade en esa entrevista, una determinación que sin embargo no le ayudó en esta etapa en el Real Zaragoza, donde su rendimiento fue más que gris y nunca se adaptó al equipo, siendo más famoso por sus infracciones de tráfico y sus bailes colgados en redes sociales que por su aportación.