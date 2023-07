Si las presentaciones son un termómetro de la ilusión de la afición, la triple de Maikel Mesa, Sinan Bakis y Quentin Lecoeuche dejó claro que el zaragocismo respira ambición, con un millar de aficionados del Real Zaragoza en la grada de Preferencia de La Romareda y vitores para los tres jugadores, en particular para Bakis, el más esperado, y para Juan Carlos Cordero, director deportivo, que también fue aclamado con un sonoro "¡que bote Cordero!" cuando salió con los jugadores al césped.

Fue Bakis el único que respondió a la petición popular de besarse el escudo y Maikel Mesa el que mantuvo el rictus más serio, mientras que a Lecoeuche se le vio risueño y feliz, lo que se nota en los primeros días de zaragocista. Los tres y por riguroso turno hablaron antes en sala de prensa, aunque antes habían sido ya entrevistados por el club, si bien el más esperado de ellos, Bakis, que llevará el 12, el mismo número que en el Andorra, fue el último que tomó la palabra hablando en inglés y acompañado por sus dos representantes, su hermano Sonar es uno de ellos, y el intermediario que ha realizado la operación.

Bakis: "La presión de venir al Zaragoza es mucha, pero tengo 29 años y mucha experiencia ya, sé que llegó a un club grande, he estado en otros y me siento preparado para asumir esa presión"

"No me marco ninguna cifra de goles, lo que cuenta es mirar partido a partido y haremos cuentas al final", dijo el jugador, que hizo 12 dianas en el Andorra el curso pasado, cifra que espera superar, aunque Cordero dejó claro que en su contrato no hay incentivos por dianas marcadas (sí los hay por partidos y por el ascenso). "La presión de venir al Zaragoza es mucha, pero tengo 29 años y mucha experiencia ya, sé que llegó a un club grande, he estado en otros y me siento preparado para asumir esa presión", dijo el delantero, que también admitió el papel vital de Marc Aguado en su fichaje, ya que ambos estaban en el club andorrano la pasada temporada y ahora se reencuentran en el Zaragoza: "Ha sido clave, es muy buen tío y tenemos mucho contacto, ha contado mucho lo que me contó para venir".

Bakis, que ha firmado por tres años, ha tenido ofertas de Segunda, la renovación del Andorra y otras propuestas, además del interés de varios clubs de Primera y posibilidades en el extranjero, en México sobre todo, pero "lo que me importaba era venir aquí, sin mirar otras propuestas, para empezar la pretemporada ya con mis compañeros", dijo el jugador, al que Raul Sanllehí agradeció que "optara por el Zaragoza teniendo muchas cosas encima de la mesa", lo que corroboró Cordero, que lo desciribió como "un delantero centro muy completo, rematador, ágil, coordinado, con buenas condiciones y números ante el gol y que juega bien de espaldas. Le he pedido que sobre todo ayude al equipo", aseveró, para justificar que no tenga primas individuales por goles.

Lecoeuche: "Venir a España fue algo que siempre me interesó, ahora he llegado a la madurez de mi carrera, conocía la historia del Zaragoza, busqué información cuando supe la propuesta y vi que era el momento de dar ese paso"

Quentin Lecoeuche, que lleva entrenando desde el martes con sus nuevos compañeros y que portará el 22 que deja Vigaray, aseguró que venir a España "fue algo que siempre me interesó, ahora he llegado a la madurez de mi carrera, conocía la historia del Zaragoza, busqué información cuando supe la propuesta y vi que era el momento de dar ese paso", afirmó el lateral zurdo, ex del Valenciennes, donde ha estado las dos últimas temporadas y un clásico en la Ligue 2, donde también jugó con el Ajaccio, el Lorient y el Orleans. "Mi perfil es ofensivo, aunque en el Valenciennes aprendí a jugar con más conceptos defensivos. Confío en poder desarrollar aquí el lado de ataque, que es donde más puedo aportar", dijo el jugador francés, que destaca por su llegada a línea de fondo y su capacidad en el centro y en la asistencia.

"He hablado ya mucho con el míster, con Fran Escribá, de la manera de jugar en la posición para adaptarme al estilo del equipo. Los sistemas son diferentes y espero poder adaptarme lo antes posibles al fútbol español y al Zaragoza. Sé que tengo que aprender cuanto antes el idioma para comunicarme con los compañeros", dijo Lecoeuche, que se ve de lateral y no de extremo, posición que tuvo más en su etapa de formación, aunque también ha jugado de carrilero en defensa de tres: "He visto vídeos de la Liga y este es un fútbol más técnico y ofensivo que en Francia, donde es más físico y defensivo. Con mis ganas seguro que me adaptaré bien", reflejo el jugador galo, de 29 años y al que Cordero presentó como "un lateral equilibrado y compacto, con buen nivel técnico y que no es muy alto, pero sí tiene mucha fortaleza física", dijo el director deportivo zaragocista.

Maikel Mesa: "La palabra que define todo es ilusión y espero poder aportar mucho para hacer cosas importantes este curso. Por mucho que lleve temporadas sufriendo, el Real Zaragoza es un grande"

Maikel Mesa, el primero en fichar y el más conocido de los tres por su amplia trayectoria en la categoría de plata a sus 32 años (Osasuna, Mirandés, Nástic, Las Palmas y Albacete), repitió la ilusión por llegar al Zaragoza, porque "para mí era importante dar un paso adelante y estar en un club histórico. La palabra que define todo es ilusión y espero poder aportar mucho para hacer cosas importantes este curso. Por mucho que lleve temporadas sufriendo, el Real Zaragoza es un grande", reafirmó el jugador canario, que no aceptó la renovación en el Albacete y descartó regresar al Tenerife, donde se formó.

"Lo cómodo para mí hubiera sido quedarme donde estaba, pero quiero estar aquí porque creo que es dar un paso adelante en mi carrera. Llego en un momento muy bueno por experiencia y madurez y estar en un club tan grande es un reto para mí. Voy a intentar que el entrenador confíe en mí porque tengo características para jugar en varias posiciones del centro del campo. Vengo para sumar en donde sea", dijo el centrocampista, que viene para jugar en la mediapunta o en las bandas antes que para hacerlo en el doble pivote, aunque es un futbolista polivalente y valioso para cualquier entrenador.

"El objetivo este año es disfrutar e ir partido a partido. No debemos mirar más allá y con humildad y con trabajo creo que podemos hacer cosas bonitas. Si miramos más allá creo que nos equivocaríamos", cerró el centrocampista, que firmó por dos cursos y que llevará el 11 de Vada, al que también debe sustituir en la aportación goleadora, algo que Maikel Mesa siempre ha tenido, con varios tantos, hasta tres, en su carrera al Zaragoza y con 8 dianas en Liga y una en Copa en la última campaña con el Albacete. "Maikel tiene un gran nivel técnico, llegada al área y te da varias posiciones, además de aportar goles. Además, viene en su momento de madurez", destacó Cordero sobre el centrocampista de Santa Cruz de Tenerife.