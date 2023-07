El director deportivo del Real Zaragoza, Juan Carlos Cordero, ha dejado claro, tras la presentación de Sinan Bakis, Quentin Lecoeuche y Maikel Mesa, que de momento el mercado está siendo muy positivo. “Queda mucho, pero estamos satisfechos con los pasos que estamos dando. Eran opciones que estábamos valorando desde hace mucho tiempo y muchas veces no dependen solo del club, también de la voluntad de los jugadores. Y en estos casos estamos encontrando predisposición por la historia del club y por los inversores que han venido, que dan credibilidad”, aseguró el ejecutivo cartagenero, que ha dejado claro que desde el club no se le transmitido la obligación de vender a ninguno de los jugadores fundamentales en este mercado de fichajes, con Francés siempre en el foco, además de reconocer el fichaje de Toni Moya, la prioridad en las salidas y en incorporar extremos, dos en concreto, y que Mollejo es una opción factible para renovar la cesión. Además, no termina de cerrar la puerta a Giuliano y Bebé, cuyas cesiones son un imposible, y mantiene la idea de traer un tercer arquero tras la renovación de Rebollo.

"Ahora mismo no hay ninguna salida cerca. La clave es que los jugadores que tienen que salir ya lo saben. Estamos trabajando y ellos también quieren encontrar acomodo en un club donde puedan sentirse importantes" “Queda bastante de mercado y en los extremos es donde más carencias podemos tener. Tenemos a Bermejo que se está recuperando y Maikel Mesa también podría jugar en la parte izquierda. Queda mucho mercado y tenemos mucho tiempo por delante. Ya sabéis que el ataque es lo que más cuesta fichar y donde más hay que invertir. Tendremos que esperar a las salidas para ver ese aspecto económico y vamos a actuar con mucho sentido común”, asegura Cordero, que ha señalado la puerta de despedida a Eugeni, Manu Molina, James y Sabin Merino, además de a Luis Carbonell, con la duda más puesta en Marcos Baselga, aunque en principio renovará y saldrá cedido también. “Ahora mismo no hay ninguna salida cerca. La clave es que los jugadores que tienen que salir ya lo saben. Estamos trabajando y ellos también quieren encontrar acomodo en un club donde puedan sentirse importantes. Ellos ya saben que no entran en los planes del entrenador, pero es cierto que hay un contrato que cumplir”. Con Toni Moya admitió que ya ha pasado el reconocimiento médico y que solo resta cerrar el contrato con sus agentes en un anuncio que llegará este jueves para que el exjugador del Alavés sea el cuarto fichaje, por tres años y todos hasta el momento en propiedad. “A mí me gusta trabajar con jugadores en propiedad como estamos haciendo con los que han venido. Ahora entramos en una zona de mercado en la que estamos abiertos a todo. Si podemos traer en propiedad seguiremos así y si tienen que venir préstamos pues así será. Estamos abiertos a todo lo que sea para mejorar la plantilla”, explicó. “Bebé y Giuliano a día de hoy no están encima de la mesa, pero tenemos la obligación deportiva de dejarles un hueco por si hay alguna opción al final del mercado" Entre esas cesiones están las prórrogas del préstamo de Mollejo y Giuliano, ambos del Atlético, y de Bebé, del Rayo. “Bebé y Giuliano a día de hoy no están encima de la mesa. Nosotros tenemos que seguir haciendo nuestro trabajo en la plantilla, pero por supuesto esos dos jugadores por lo que han dado y por su implicación tenemos la obligación deportiva de dejarles un hueco por si hay alguna opción al final del mercado. Veremos si su situación en las próximas semanas sigue siendo la misma”, indicó el director deportivo, consciente de que Bebé tiene todos los números para quedarse en el Rayo tras la llegada de Francisco al banquillo y la cesión de Giuliano apunta a un Primera, con el equipo vallecano, el Getafe, Las Palmas o el Mallorca como algunas opciones. "Con Mollejo a ambas partes nos gustaría seguir ligados, pero hay un contrato con el Atlético de Madrid y la cosa es que las tres partes lleguemos a un acuerdo económico" El caso de Mollejo es diferente y se va a acelerar en los próximos días. “A ambas partes nos gustaría seguir ligados, pero hay un contrato con el Atlético de Madrid y la cosa es que las tres partes lleguemos a un acuerdo económico que a día de hoy estamos negociando para ver si es posible”. En la parte que debe asumir el Zaragoza, que el Atlético quiere que sea mayor, está la diferencia, que se resolverá salvo giro impredecible. Con Mollejo como parte de una delantera en la que están Bakis y Azón el director deportivo buscaría una cuarta llegada. “Nos gustaría traer uno más por lo menos. ¿El perfil? Es difícil... Quizá uno más rápido, pero los buenos son los que hacen goles. En ese aspecto Mollejo nos podría ayudar porque nos da más opciones. Aunque a día de hoy no nos cerramos a nada”, explicó. “A día de hoy no nos planteamos vender a alguno de nuestros activos. Si llega una oferta por cualquiera de nuestros jugadores debemos estudiarla, pero la obligación de vender no la tenemos” Confirmó Cordero que desde el club no se le ha transmitido la necesidad de una venta, con Francés como la posibilidad más latente llegado el caso, y “a día de hoy no nos planteamos vender a alguno de nuestros activos. Si llega una oferta por cualquiera de nuestros jugadores debemos estudiarla, pero la obligación de vender no la tenemos”, reflejó el director deportivo. Más tranquilidad con el tercer portero Cordero lleva buscando meses un portero, pero la espantada de Rubén Yáñez con destino al Sporting y la renovación de Rebollo le han situado en otro punto de mayor tranquilidad en ese aspecto: “La idea se mantiene en traer un tercer portero. Estamos muy contentos con Cristian y con Rebollo, que por eso se le renovó. La idea es fichar uno más que compita con los otros dos y tener tres porteros de nivel, pero tampoco vamos a traer cualquier cosa ni con prisas. Estamos contentos a día de hoy con lo que tenemos en la portería”. Mientras, el director deportivo aseguró que el límite salarial “no está cerrado”, si bien las estimaciones hablan de que estará por en torno a 11 millones cuando la temporada pasada fue de 10,1. En este sentido, para el director general, Raúl Sanllehí, “decir una cifra sería pegarnos un tiro en el pie, nos haríamos un flaco favor ahora”, dijo el ejecutivo, satisfecho también de la marcha de la campaña de abonados, que antes del final de la temporada y como gesto del club para evitar la subida ya reflejó más de 17.500 socios y ahora la campaña lleva una semana con la idea de batir el registro del curso pasado, donde se rozaron los 26.000. “Ojalá se supere, porque ese es un dinero que va directo al límite y sobre todo porque es un termómetro de que este club está sano y vivo. Me da orgullo decir que somos el club con más abonados de la categoría”, sentenció Sanllehí, que no pudo confirmar aún cuál será el rival en el Ciudad de Zaragoza-Carlos Lapetra del 5 de agosto, "aunque está encarrilado".