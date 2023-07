Rubén Pardo emprendió en enero de 2020 rumbo al Girondins de Burdeos al no renovar con la Real Sociedad tras 14 años en la entidad y restándole solo 6 meses de contrato. Allí, en el equipo dirigido por Paulo Sousa, estaba Gaetan Pousin, nuevo arquero del Real Zaragoza. “Tiene nivel de sobra para la Segunda de España, incluso para más, y me parece una muy buena apuesta, más llegando por tres años, porque aún es joven y puede dar mucho. El Zaragoza ha hecho muy bien en cerrar ese fichaje”, asegura el centrocampista de Rincón de Soto, ahora sin equipo tras acabar contrato en el Leganés.

No jugó mucho Rubén en esa etapa, en el segundo tramo de aquella Ligue 1 de la 19-20 en la que arribó, solo 6 partidos y uno de titular, pero menos lo hacía aún Poussin, a la sombra de Costil, internacional francés. “La putada para él entre comillas es que teníamos un buen portero en el equipo y le cerraba el paso, ya que Ben Costil, que iba con la selección francesa, jugaba todo, pero entrenando se le veían cosas muy buenas, ya iba a las selección en categorías inferiores y todo el mundo hablaba maravillas de él”, añade el centrocampista, que la temporada siguiente, ya con Jean Louis Gasset de entrenador, solo estuvo en el inicio del curso para marcharse cedido al Leganés y rescindir con el club galo al regreso de ese préstamo para firmar en propiedad con el equipo pepinero.

Poussin, formado en esa cantera, se mantuvo en el equipo y fue en el final de la 21-22 cuando cogió vuelo con minutos para, en la temporada pasada, ya sin Costil en el Girondins, disputar 36 de los 38 partidos del Girondins en la Ligue 2. “Es un portero muy ágil, de los que va a todo, se tira rápido a por la pelota, es valiente y con el pie andaba bastante bien. No es un guardameta muy alto, pero debajo de los palos es muy bueno”, explica Pardo.

"Sin duda fue de las personas que mejor me trataron y me acogieron a la llegada. Un buen tipo, que intentó ayudarme desde el primer momento, con la dificultad idiomática, pero desde luego que es de los que hace vestuario”

Con todo, el centrocampista incide en los valores humanos de Poussin. “Fue poco tiempo el que estuve con él, pero sin duda fue de las personas que mejor me trataron y me acogieron a la llegada. Un buen tipo, que intentó ayudarme desde el primer momento, con la dificultad idiomática, pero desde luego que es de los que hace vestuario”, indica el de Rincón de Soto, que mantiene que la adaptación al español de Gaetan será rápida: “En el cuerpo técnico con Paulo Sousa se hablaba español y había cuatro o cinco futbolistas en el equipo que conocían el idioma (el suizo Loris Benito, el argentino Daniel Mancini y los brasileños Pablo y Octavio), con él se llevaban muy bien y estaba en el grupito siempre con nosotros. Seguro que chapurreará un poco de castellano y en ese sentido no tendrá problema de adaptarse”.

"Sé también que Gaetan va a ir a muerte en el trabajo diario para intentar jugar, porque no sales de Francia teniendo contrato y de tu equipo de toda la vida para estar en el banquillo. Siendo consciente de que Cristian es un porterazo, le va a apretar seguro”

Algunas alternativas tanteadas por Cordero para llegar al Zaragoza en la portería mostraron sus reticencias por competir con Cristian, todo un ídolo en el zaragocismo e indiscutible desde su llegada en 2017 en esa demarcación, y ese fue el motivo más importante que echó atrás a Yáñez. Sin embargo, Poussin ha dado ese paso. “Todos en nuestros puestos necesitamos que el compañero dé su 100%, aunque no juegue. Por lo que vi en Burdeos sé también que Gaetan va a ir a muerte en el trabajo diario para intentar jugar, porque no sales de Francia teniendo contrato y de tu equipo de toda la vida para estar en el banquillo. Siendo consciente de que Cristian es un porterazo, le va a apretar seguro”, sentencia el jugador riojano, que le gusta la forma del proyecto que está elaborando el Zaragoza con apuestas como la de su excompañero: “Para él es un paso bueno salir del Girondins y emprender esta aventura en un club que está formando un equipo para estar por arriba, ya que está haciendo muy buenas incorporaciones”.