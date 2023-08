No se atrevió a dar el miércoles Juan Carlos Cordero en la presentación de Manu Vallejo la plantilla del Real Zaragoza por cerrada porque siempre hay movimientos de última hora. "Con Manu Molina queda todo cerrado en cuanto a salidas, salvo imprevistos. Puede venir algún club a por un jugador nuestro, aunque ahora mismo no tenemos conocimiento de ningún interés, ni llamada ni nada", aseguró el director deportivo zaragocista. El nombre que sigue en la palestra es el de Alejandro Francés, cuya salida nadie, a una semana de que el 1 de septiembre acabe el mercado, da por descartada, algo que sí se da en el caso de Sergio Bermejo, otro futbolista con cartel pero de continuidad asegurada en el proyecto zaragocista.

La opción del Mallorca, por ejemplo, para sustituir a Raíllo, lesionado en los ligamentos de su tobillo izquierdo, era y es real, aunque secundaria y hay hasta dos más que pueden surgir en esta última semana. Esas dos posibilidades que se pueden abrir tampoco estarían cercanas a las pretensiones del Real Zaragoza, que se sitúan en no menos de 4 millones, pero el entorno del central zaragozano confirma que se pueden dar. Ambas serían de la Liga española. El nombre de Francés ha estado en las agendas de clubs españoles y del extranjero, incluso se ha trabajado la posibilidad de la llegada de una oferta de cesión con opción de compra obligatoria, que tampoco el Zaragoza habría aceptado y ahora mismo lo más probable es que el jugador permanezca en el club aragonés tras renovar el verano pasado hasta 2025.

El Mallorca ha valorado, según fuentes del club balear y de la propia agencia de representación del central, la opción de Francés, pero Javier Aguirre prefiere un central con más experiencia y además no quiere realizar una apuesta tan fuerte, de varios millones, para fichar a un defensa teniendo en cuenta que Raíllo volverá a jugar en tres o cuatro meses. Así, los tiros irían por otro lado. Difíciles, sí, pero nadie los descarta.

Situación distinta

Con todo, la situación de Francés, tras dos jornadas de titular y anotando un gol ante el Valladolid para dar la victoria en ese partido, no es ni mucho menos la que se preveía al final de la temporada pasada, cuando venía de ser el tercer central tras Lluís López y Jair y solo había sido titular en 10 de los 21 partidos de la segunda vuelta, con Escribá señalándole de forma quizá injusta tras algún partido, por ejemplo después de la derrota ante el Alavés. Perdido el tren de la fase final del Europeo sub-21 de Georgia y Rumanía, aunque estuvo a punto de subirse a última hora en junio con Santi Denia y se cayó en la prelista definitiva y con la apuesta del Zaragoza en un central de mayor nivel como Santiago Mouriño además de las renovaciones de Lluís López y Jair el panorama para el canterano no era el más halagüeño al comenzar el verano, pero a su situación deportiva le ha dado de momento la vuelta.

Cuando Francés renovó en verano de 2022 ya se habló de que, en caso de no subir en la temporada pasada, el Zaragoza tendría en cuenta cualquier buena oferta que llegara por él

Esas dos titularidades, frente a Valladolid y Villarreal B, su clara mejora de nivel y su inclusión en la prelista de la sub-21 para los partidos ante Malta y Escocia de septiembre, con billete prácticamente asegurado para esa doble cita han cambiado la situación, pero cuando Francés renovó en verano de 2022 ya se habló de que, en caso de no subir en la temporada pasada, el Zaragoza tendría en cuenta cualquier buena oferta que llegara por él, aunque estuviera lejos de los 12 millones de su nueva cláusula de rescisión. Sin embargo, su gris curso pasado cambió el rango de las propuestas, que hasta la fecha no se han acercado, y por eso no han sido transmitidas al Zaragoza, a los 4 millones que el Sevilla, el que más insistió en su fichaje, pretendía poner en la 21-22, donde también Villarreal, Celta o Real Sociedad se plantearon su fichaje, tanteos rechazados en su día por el club, que apostó fuerte por que Francés renovara y fuera una de las banderas del proyecto.

El Zaragoza solo accederá a su salida con el claro deseo del jugador de irse y con una oferta que se considere adecuada al valor de mercado del central, una de las joyas de la cantera y uno de los futbolistas con más proyección del fútbol español. Así, en ese escenario, su salida es improbable, pero no está descartada.