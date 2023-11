Los últimos diez partidos sin Cristian Álvarez bajo los palos zaragocistas no han acabado en victoria, una estadística demoledora que habla a las claras de la importancia del arquero argentino. Rebollo, en el derbi ante el Huesca de la temporada pasada, el 10 de diciembre, resuelto con 3-0, fue el último guardameta que siendo titular trajo un triunfo para el Zaragoza. Después, el arquero onubense lo ha sido en seis ocasiones más (Leganés el curso pasado y Burgos, Oviedo, Elche, Huesca y Albacete en el actual), por las tres de Poussin (Alcorcón, Sporting y Atzeneta) y la de Ratón ante el Oviedo antes de acabar su contrato. Se trata de un balance de tres empates y siete derrotas que es un reflejo mayor al mal dato global cuando Cristian falta, ya que sin él el Real Zaragoza pierde casi el 43% (42,8%) de los partidos oficiales y cuando está bajo palos lo hace el 32%, es decir más de 10 puntos porcentuales más.

Ese derbi ante el Huesca del curso pasado fue la última vez que Cristian no estuvo en el once y el Zaragoza ganó. Ante el Leganés repitió Rebollo y hubo derrota y la baja por sanción del argentino frente al Oviedo fue la despedida de Ratón y saldada también con traspié. Este curso, Poussin le sustituyó ante el Alcorcón, con derrota tras dos fallos del francés y en El Molinón, donde otro error supuso el empate final, además del choque copero, una dolorosa eliminación tras el nuevo yerro del arquero galo. Rebollo estuvo en los empates ante el Burgos, frente al Oviedo, donde un fallo suyo casi cuesta un gol, y en las derrotas ante Elche, Huesca y Albacete, aunque en esta última salvó algunas ocasiones de gol del rival antes del tanto de Quiles. Además, Poussin saltó al césped en los tramos finales de los duelos ante el Andorra, donde se conservó la ventaja para ganar, y Eibar, en el que llegó el tercer tanto armero.

Con Cristian, que casi 40 días desde la recaída de su lesión muscular en el choque ante el Eibar el 21 de octubre sigue sin saltar al césped para entrenarse con el grupo, la idea es que no juegue ya en lo que queda de 2023. La previsión con él es que no tarde ya mucho en empezar a incorporarse con el grupo de forma paulatina, quizá a partir d ela próxima semana, aumentando las cargas, pero no se correrán riesgos y, en el mejor de los casos, podría acortar el plazo a justo antes del parón (Amorebieta, el 17 de diciembre, o Levante, el 20), pero no parece lo más factible.

Así, a Rebollo, ahora el titular, ya que en ese puesto lo mantuvo Velázquez en el estreno del técnico en el Carlos Belmonte, le restan en principio cuatro duelos (Leganés, Espanyol, Amorebieta y Levante) para tratar de cambiar ese signo tan negativo con la ausencia de Cristian, aunque lo cierto es que el Zaragoza siempre lo ha echado de menos al argentino cuando no ha estado.

Fichado en el verano de 2017 tras un año de retirada personal, Cristian ha faltado en un total de 56 partidos oficiales en el once de inicio zaragocista. En la mayoría, 46, ha sido suplido por Ratón, por los 7 de Rebollo y los 3 de Poussin. El balance de esos 56 partidos es de 19 victorias, 13 empates y 24 derrotas, por lo que el Zaragoza ha perdido casi el 43% (42,8% en concreto) sin él.

Mientras, Cristian suma 233 partidos oficiales, 227 de ellos de Liga, cuatro de promoción de ascenso (17-18 y 19-20) y dos de Copa y los datos globales hablan de 83 triunfos (el 35,62%) por 75 empates y el mismo número de derrotas, un 32,18% cada uno de esos resultados, por lo que es evidente que sin el argentino el Zaragoza vive , más cerca de no ganar y, ahora eso se cumple a rajatabla, con esa decena de choques sin victoria cuando él no ha sido titular y no ha estado a disposición de Escribá o de Julio Velázquez.