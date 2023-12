Lleva cuatro dianas Maikel Mesa que le convierten en el máximo anotador del Real Zaragoza cuando la competición está cerca del ecuador, cuando restan dos jornadas para acabar la primera vuelta. "Es verdad que voy Pichichi del equipo, pero el gol no es mi labor ni vine para eso. Ahora me muevo en una posición igual más adelantada y estoy contento, aunque ojalá llevara más. No soy delantero centro, ni espero que lo sea, pero ojalá siga haciendo goles. Si tengo que marcar más, encantado, pero tengo los pies en el suelo entre comillas de que ese no es mi trabajo y que para eso están otros", asegura el medio ofensivo canario, que está en las cifras de sus mejores años goleadores, que los firmó en el Nástic de Tarragona en la 17-18 y el curso pasado ante el Albacete.

Maikel Mesa sí cumple con su papel En esa faceta, Mesa ha cumplido el guion esperado, que le señalaba en la aportación anotadora en una segunda fila tras los arietes, algunos de los cuales, como Enrich o Bakis aún no se han estrenado y Azón o Vallejo solo firman dos tantos, en un curso en el que el canario empezó a gran nivel y después ha tenido más altibajos. "No puedo decir a qué porcentaje de rendimiento he estado. Siempre estoy con ganas de más y me entrego al 100%, estoy contento de dejarme todo y de estar en ese grupo de futbolistas de la plantilla que han jugado bastante", reseña Mesa, feliz en esta etapa en el Zaragoza por la que firmó por dos años tras salir del Albacete en junio desechando otras ofertas y también la propuesta de renovación del club manchego: "A nivel personal estoy feliz en el equipo y en la ciudad. En el rendimiento y colectivamente siempre aspiras a mejorar. Me gustaría haber hecho más goles, que el equipo llevara más puntos, pero creo que nos hemos dejado todo siempre". Rol importante Para Mesa, la llegada de Julio Velázquez ha supuesto la ratificación de su importancia en el equipo, un rol que también tuvo con Escribá, que sin embargo lo dejó en el banquillo en el derbi ante el Huesca, el último encuentro con el valenciano: "Cada entrenador tiene su estilo y su ideario y le estoy agradecido a Fran Escribá por su tiempo y su trabajo. Ahora, me estoy adaptando a lo que me pide el nuevo míster y he sido siempre un jugador de equipo, actuando en varias posiciones" El Zaragoza ha reaccionado en los dos últimos partidos después del estreno de Julio Velázquez ante el Albacete, con mal sabor de boca, pero con una victoria ante el Leganés y un empate en el feudo del Espanyol que han cambiado mucho la decoración y las sensaciones de la reacción: "Teníamos ganas de darle la vuelta a una situación que se había hecho larga y dura. Creo que el equipo ha cambiado el chip tras la victoria contra el Leganés, que es el líder, y contra el Espanyol se vio un Zaragoza importante", dice el canario, convencido de que ante el conjunto pepinero se vio una imagen que invita a pensar que es un camino y que se confirmó ante el Espanyol. "Ante un buen resultado tienes que quedarte con lo positivo y ante el líder y contra el Espanyol hubo cosas que lo fueron. Tenemos la mira puesta en mejorar pero esperamos que sea un punto de inflexión y donde mirarse para seguir adelante". "Es importante después de sacar un empate fuera intentar sumar de tres en otro partido fuera, en este caso ante el Amorebieta, para hacer bueno ese punto. Con eso nos acercaríamos a esa zona donde queremos estar. Tenemos la ilusión a tope y la mente puesta ante un rival complicado de analizar porque ha cambiado de entrenador. Si estamos con la misma energía y las mismas sensaciones podremos sacar adelante ese partido", destacó el jugador, que espera que el final de la primera vuelta, frente al Amore el domingo y el Levante el miércoles 20 sitúe al Zaragoza ya cerca de la zona de promoción. "Solo miramos al domingo, aunque después el siguiente partido viene pronto. Ojalá logremos esos seis puntos, nos darían tranquilidad a todos de ver que somos capaces de poder estar arriba".