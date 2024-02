Entre Azón, Bakis y Enrich suman 23 meses y 2.147 minutos sin marcar

Cierto es que los tres casos no son iguales y que las lesiones adquieren un papel relevante a la hora de valorar la gran sequía que asola a los delanteros del Real Zaragoza. Entre los tres puntas natos (Azón, Bakis y Sergi Enrich) que forman parte de la primera plantilla acumulan ya 23 meses y más de 2.100 minutos sin ver puerta, una rémora inevitablemente asociada a los sempiternos problemas con el gol del equipo aragonés, el octavo que menos tantos anota (27) en toda la categoría.

El que más tiempo lleva sin celebrar un gol es Sinan Bakis, el gran fichaje veraniego del Real Zaragoza. El turco hizo diana por última vez en partido oficial el 22 de abril, cuando disputaba sus últimos partidos con el Andorra. Han pasado casi diez meses desde aquella tarde en tierras leonesas ante la Ponferradina (1-4). Posteriormente jugó dos partidos más con el Andorra (con el que anotó doce goles), a los que se añaden los once en los que ha tenido participación esta campaña en el Zaragoza. Y Bakis no ha vuelto a marcar, si bien una lesión de rodilla le ha obligado a estar parado durante algo más de tres meses, en los que se ha perdido 15 partidos. El pasado domingo disfrutó en Eibar de sus primeros minutos después del largo periodo de ausencia.

La sequía de Enrich es similar. En su caso, la falta de gol supera los nueve meses, desde el 13 de mayo del año pasado, cuando alzó los brazos por última vez con el Oviedo (hizo siete dianas la pasada temporada) en el derbi asturiano disputado en El Molinón frente al Sporting en la antepenúltima jornada de la 22-23 (1-1). Nueve meses después, Sergi Enrich, que ha participado en 20 encuentros este curso aunque solo en tres de ellos ha sido titular, no ha conseguido anotar.

Iván Azón, por su parte, acumula ya cuatro meses esperando un gol que tarda en llegar. El canterano, en todo caso, es el único de los tres delanteros centros de la plantilla que ha marcado esta campaña, aunque el último de sus dos tantos llegó ya hace cuatro meses (el 14 de octubre en Gijón) y eso que es, con diferencia, el que más minutos (alrededor de 1.400) ha estado en el campo, lo que advierte que el aragonés, que también estuvo dos meses de baja por lesión, necesita casi ocho partidos para marcar un gol.

Así que la pertinaz sequía que persigue a los delanteros zaragocistas supone, un año más, un pesado lastre que reduce las aspiraciones de un equipo aragonés con problemas tanto en la finalización como, sobre todo, en la generación. La falta de gol (el Zaragoza es el octavo equipo menos realizador de la categoría) es menos hiriente ante el paso adelante dado por integrantes de segunda línea e, incluso, defensas.

La doble M

Maikel Mesa, con ocho tantos, es el máximo artillero de un equipo en el que, de nuevo, Mollejo ha ejercido de bálsamo ante los numerosos problemas arriba ya sea en cuanto a lesiones o de mala racha. El manchego, autor de cinco dianas (cuatro en Liga y una en Copa), ha vuelto a levantar el pulgar, como ya hiciera el curso pasado, para asumir un rol destacado en la parcela ofensiva y también goleadora. Francho, con tres, ocupa el tercer cajón del podio tras haber superado ya su mejor marca realizadora desde que accedió al primer equipo.

Hacía más de tres meses desde que Azón, Enrich y Bakis no jugaban un mismo partido. Fue en Burgos, donde tuvo lugar la última puesta en escena del turco antes de caer lesionado. El domingo, en Eibar, los tres volvieron a hacerlo. El canterano lo hacía en el once inicial por cuarta jornada consecutiva, mientras que el balear, que no es titular desde el 25 de noviembre en Albacete, acumula nueve seguidos ya saliendo desde el banquillo. Bakis, por su parte, jugó sus primeros minutos tras una lesión de rodilla que le ha tenido tres meses fuera.