No son momentos fáciles para las familias. La luz, los carburantes y la cesta de la compra no dejan de subir, provocando una sensación de inseguridad en muchos hogares que no pueden hacer frente a las facturas. En otros casos, esta subida ha disminuido la capacidad de ahorro, por lo que muchos han dicho adiós a las vacaciones de verano u otros lujos que antes podían permitirse.