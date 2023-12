El alcalde de Magallón, Esteban Lagota (Aire Nuevo Magallón) intenta mantener la actividad política «con normalidad» pero es casi imposible. Y es que desde que accedió a la Alcaldía se ha encontrado con varias «sorpresas» que no esperaba con respecto al anterior primer edil, Víctor Chueca (PSOE), que ha regentado el cargo durante 20 años. La última, unas imágenes y vídeos con contenido sexual implícito en su ordenador de la Alcaldía, además de imágenes presuntamente realizadas al descuido de empleados municipales y vecinas del pueblo, según recoge el escrito que el Equipo de Gobierno ha presentado ante la Fiscalía. Esto ha provocado que la Ejecutiva local del PSOE Magallón presente la dimisión en bloque de sus cargos, aunque anunciaron que los concejales electos continuarán con sus actas.

«Me resulta muy desagradable hablar de esto», reconoció este domingo Lagota porque «no pensaba ni de lejos» que algo así pudiera suceder. «Nunca he sido una persona pública», aseguró. «Es esta forma cándida que tenemos los novatos», señaló, antes de reconocer que solo cumplen con su compromiso con Magallón.

«La figura política» del anterior alcalde «la conocía, como la conocíamos todos, pero yo no voy a juzgarlo», afirmó. Sin embargo, sí que insistió en que «me gustaría llegar un día en el que no tuviéramos que estar hablando de él, no me postulé como alcalde para esto. Ha sido una sorpresa asquerosamente desagradable», incidió.

Pero además de esas imágenes, en la denuncia aparece también el hallazgo en un armario falso de un preservativo y un cedé con «rayas blancas», facturas telefónicas mensuales de suscripciones a Servicios Emoción (Pocoyó House y Caillou y amigos), así como "cuentas un poquito hinchadas" para conseguir subvenciones, cobro de recibos sin ordenanzas y otras aprobadas sin girar, entre otras irregularidades.

Te puede interesar: POLÍTICA MUNICIPAL El alcalde de Magallón denuncia las ‘sorpresas’ dejadas por su antecesor

Esteban Lagota llegó a la política en las últimas elecciones y solo desea «hacer bien la gestión y que a los cuatro años, decidan», señaló. «Solo política, nada de otras historias», dijo. Magallón está «un poco en shock, porque no se lo esperaba», concluyó.

Este diario también se ha intentado este domingo poner en contacto con el exalcalde, Víctor Chueca, pero no cogió el teléfono. El PSOE ya ha iniciado cautelarmente la suspensión de militancia; y el PP anunció que pediría un pleno de la DPZ