Adiós al Loira: Desalojado el centro okupa que abrió en La Magdalena el pasado noviembre

La Policía Nacional ha desalojado en la madrugada de este jueves el autodenominado Centro Social Okupado (CSO) Loira, un local situado en el número 8 de la calle Don Teobaldo del zaragozano barrio de La Magdalena. El establecimiento era un antiguo restaurante que no estaba abierto y que varios colectivos reabrieron en noviembre para convertido, defendían, en «un espacio situado fuera del mercado» y en un «punto de encuentro físico al alcance de las vecinas en un mundo cada vez más individualista».

Este centro okupa abrió sus puertas meses después del desalojo del Luis Buñuel en febrero de 2023, aunque ni la filosofía de ambos espacios era la misma ni tampoco los responsables del Loira eran los mismos que los del antiguo instituto de la plaza Santo Domingo.

Ya el pasado 26 de enero, el CSO Loira informó a través de sus redes sociales de que tenían conocimiento de que existía una orden de desalojo «que podía hacerse efectiva en cualquier momento».

Y ese momento se ha producido este jueves, cuando la Policía ha llegado al local de madrugada, un momento en el que no había nadie dentro. Según ha declarado la alcaldesa, Natalia Chueca, el desalojo se produjo sin problemas ni incidentes de ningún tipo. No obstante, la regidora recordó que «cualquier cuestión que tiene que ver con la ocupación es competencia de Policía Nacional», que depende de la Delegación del Gobierno en Aragón.

Por la tarde se convocó una concentración de protesta ante el desalojo en la plaza de La Magdalena, cuestión que a Chueca le ha parecido «respetable». No obstante, ha querido dejar claro que si se ocupan espacios que son privados por otras personas, «obviamente es una ocupación y no estamos a favor de la ocupación, como no puede ser de otra forma».