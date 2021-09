Los docentes aragoneses reclaman más medios y, sobre todo, más recursos humanos en el inicio de este nuevo curso académico. El primero que comienza este miércoles con presencialidad en todas las etapas educativas y que pretende ser el del regreso a la «nueva normalidad» que permite la vacunación contra el coronavirus y una bajada de la incidencia de contagios y de los casos graves. Después de dos cursos con restricciones, el 2021-2022 aspira a desarrollarse sin sobresaltos, pero todavía manteniendo las precauciones como el uso de la mascarilla, la distancia interpersonal (de 1,2 metros en lugar de 1,5) y la recuperación paulatina de los espacios compartidos. Los docentes y los sindicatos insisten en la necesidad de que se mantengan los mismos profesores y las ratios reducidas. Desde la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Aragón celebran el regreso a las aulas casi como antes de la pandemia, pero hacen una llamada a la «responsabilidad» para que el curso se desarrolle con éxito.

«No hay refuerzos en el profesorado, y por lo tanto, lo que ha habido es un recorte», manifestó Eva Bajén, presidenta de la Asociación de directores de institutos de Aragón. «Tenemos en nuestro centro una diferencia de 50 horas respecto al año pasado, y 30 menos que hace dos, así que a la espera de que pueda llegar algún refuerzo, nosotros hemos perdido profesores», señaló. En su caso, como en otros muchos centros, el aumento de la ratio se traduce en una merma del profesorado, porque se han reducido los desdobles de aulas.

Así que no oculta cierta desilusión. «Estamos desilusionados porque esperábamos un mayor esfuerzo por parte del Departamento de Educación porque esto aún no es la vuelta a la normalidad», expresó. Bajén recuerda que se mantienen buena parte de las medidas impuestas por el covid, y que «solo habrá normalidad hasta cierto punto». Por eso, desde la asociación consideran que debería haberse mantenido el profesorado que se reforzó en el año de la pandemia. No obstante, reconoce que el «éxito» del proceso de vacunación da tranquilidad a todas las plantillas. «Estamos en un escenario donde casi todo el mundo está vacunado, profesores y alumnos, y eso es un paso muy importante», reflexionó.

Queda por conocer el protocolo sanitario, que depende, según explicaron desde el Departamento de Educación, del ministerio. «A esta fecha aún no sabemos cómo tenemos que actuar en el caso de que haya un contagio y un alumno vacunado sea contacto estrecho», lamentó. Esta es también una de las carencias que denuncian los sindicatos educativos.

Desde UGT, la responsable de Educación, Macarena Nebot, recordó que «aún no está claro si las embarazadas pueden seguir solicitando el teletrabajo, y está en el aire la reducción de la carga lectiva a los mayores de 55 años». También han vuelto a reclamar «que se mantengan las plantillas», porque mermarlas, señala, supone «perder en calidad educativa». Además, después de dos cursos plagados de incertidumbre y dificultades, incide, «los alumnos necesitan ese refuerzo». Y denunció que la distancia de 1,2 metros entre pupitres «no se cumplirá en algunos centros por falta de espacio».

Presencialidad responsable

Para la Federación Aragonesa de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (Fapar), la mejor noticia es «la presencialidad total desde el inicio de curso». Desde Fapar incidieron, también, en un mensaje de «prudencia y responsabilidad», aprovechando la experiencia adquirida el pasado año. «El año pasado con el esfuerzo de toda la comunidad educativa se demostró que la escuela es un lugar seguro. Este año, con el avance de la vacunación y los protocolos presentados, creemos que se puede repetir la experiencia satisfactoria», señalaron desde la entidad. Desde Fapar no echan en falta ninguna medida adicional, y consideran que la «flexibilidad de los protocolos» permitirá adaptar la situación de cada centro en función de la evolución de la pandemia.

Este miércoles vuelven a las aulas 157.906 escolares aragoneses; 105.581 pertenecientes al segundo ciclo de Educación Infantil (de 3 a 6 años) y de Primaria, y 52.325 estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria. Se incorporan al sistema educativo 500 niños menos de 3 años que el pasado curso, y mil menos que en 2019. Además, este curso la escolarización anticipada a los 2 años continúa expandiéndose y llega ya a 37 centros, también en el medio rural.