Cs le atiza al bipartidismo y pide una agencia de despoblación en Teruel

Daniel Pérez Calvo no se ha salido del guion y en el último debate del estado de la comunidad ha vuelto a ejercer un tono de oposición al Gobierno de Aragón suave, propositivo, aunque no ha despertado pasiones en su grupo parlamentario, donde no le han aplaudido los conocidos diputados del sector crítico.

El coordinador de Ciudadanos en Aragón ha sacado propuestas innovadoras, aunque en esta ocasión no gozó del apoyo del presidente aragonés, Javier Lambán. Entre otras cuestiones, ha planteado crear una agencia para la lucha contra la despoblación, «independiente del Gobierno de España», que se instale en Teruel para impulsar el desarrollo de la provincia. El presidente aragonés ha rechazado la idea de plano para no contribuir al "estigma", ha dicho, que suele acompañar a Teruel como provincia despoblada en España. "Esto no nos hace ningún favor", dijo. El líder del partido liberal en Aragón le ha afeado al presidente aragonés su tono de "Teletienda" en la primera jornada del debate. Tampoco le gustó la visión más «catastrofista» que pintaron desde el PP. Ni tanto, ni tan calvo, vino a decir Pérez Calvo, que reclama la ejecución «hasta el último euro» de los presupuestos y demanda de nuevo grandes políticas de pactos para los asuntos urgentes que apremian en Aragón. "Hay que bajar los impuestos ya", pidió Pérez Calvo, antes de que Lambán anunciara el pacto fiscal del cuatripartito en su turno de réplica. También la inflación requiere de la suma de esfuerzos, ha incidido Pérez Calvo. "No me resigno a que haga falta otra pandemia para que los aragoneses hagamos del acuerdo el mejor caldo de cultivo para avanzar", ha recalcado. En materia económica, Pérez Calvo ha reivindicado una gestión "más eficiente de los fondos europeos" y cumplir el Estatuto de Autonomía en su artículo 108, el del acuerdo de financiación. "¿Qué mejor forma de celebrar los 40 años del Estatuto que cumpliéndolo?", se ha preguntado. El presidente Lambán, en consonancia con el tono de Pérez Calvo, ha alabado su "sensatez y compromiso por su capacidad para entender que cuanta más transversalidad hay, mejor le va al país". No ha eludido el presidente la mala situación electoral que atraviesa la formación naranja, por lo que le ha deseado al portavoz que la sociedad valore su propuesta política. "En lo básico, coincidimos en anteponer al país al partido", ha celebrado.