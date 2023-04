Ha pasado un mes desde que el consejero de Vertebración del Territorio del Gobierno de Aragón, José Luis Soro, anunciara que la DGA iba a pasar de las palabras a los hechos para tratar aumentar el parque público de vivienda de alquiler para tratar de frenar una escalada de precios que parece no tener un final cercano. El método elegido fue la compra de viviendas a particulares interesados por desprenderse de un inmueble de su propiedad por un precio no superior a los 1.500 euros el metro cuadrado. Treinta días después, a la empresa pública Suelo y Vivienda de Aragón, encargada de gestionar las compras, han llegado 48 ofertas en distintos puntos de la comunidad, incluida Zaragoza capital.

La cifra roza un cuarto del objetivo inicial pretendido por el ejecutivo aragonés (195 viviendas), aunque desde la DGA explican que estas propuestas sobre la mesa no equivalen automáticamente a futuras compras, sino que son las que "cumplen los requisitos" y "en próximas semanas" se analizarán para determinar si son "idóneas e interesan" para avanzar, ya sí, en el proceso de compra. En cualquier caso, el balance de este primer mes desde que se lanzara la convocatoria entra dentro de lo esperado ya que, recuerdan, está abierta hasta octubre.

Una vez que finalice este primer paso, el consejero avanzó lo que desde luego será una oferta imbatible en el mercado: un coste máximo de "cinco euros el metro cuadrado". Para situarnos, según los datos de marzo del portal inmobiliario Idealista, el precio medio del alquiler en Aragón fue de 8,4 euros el metro cuadrado, un precio que en municipios como Zaragoza capital o Jaca alcanzaron incluso 8,9 y 8,7 euros el metro cuadrado respectivamente.

La panorámica ofrecida por Idealista deja dos hitos bastante esclarecedores. El primero, el alquiler en Aragón está a tan solo un paso de marcar su máximo histórico. Abril de 2008, momento en el que la compañía comenzó a recopilar estos datos, construyó el techo que hoy ya empieza a resquebrajarse con un 8,6 euros el metro cuadrado, solo 0,2 euros por debajo del dato del pasado mes. El segundo: el 2008, en pleno pinchazo de la burbuja inmobiliaria, fijó el precio mínimo de este mercado en un inédito 5,8 euros el metro cuadrado. Quince años después, el precio medio se ha disparado casi un 45 %, con un crecimiento que se ha mantenido prácticamente ininterrumpido trimestre a trimestre y casi mes a mes.

Dudas sobre su alcance

La efectividad real de la medida impulsada por la DGA está por ver. Algunos expertos, como Fernando Baena, presidente del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Aragón y Soria la observan de manera positiva, aunque cuestionan que vaya a tener un impacto considerable.

"Me parece estupenda, pero influirá poco porque la mayoría de los pisos que están en el mercado del alquiler está en manos de particulares, a diferencia de otras ciudades, con grandes tenedores de inmuebles", asegura. Es más, a tenor del volumen de viviendas que se manejan lanza un vaticinio en forma de pregunta: "Habrá unos meses en los que influirá, pero ¿qué pasará a continuación?".

A cambio, la receta que propone pasa por fomentar la oferta a través de "seguridad jurídica e incentivos fiscales".

Municipios que se abaratan y municipios que se encarecen

Si Aragón se sometiera a un análisis de rayos X su evolución del coste del alquiler durante los últimos cuatro años, la radiografía hablaría por sí sola: casi 9 de cada 10 municipios cerraron 2022 con precios superiores al de 2019, según datos del Gobierno de Aragón sobre la fianza media en la comunidad. Entre los apenas 57 que se abarataron respecto a 2019 destacan algunos como Alfajarín, que pasa de 555 euros a 505 euros (un 9% menos), Mallén (-6%), Cariñena (-12%), Quinto (-13%) o Belchite (-20%). Ninguno de los principales municipios de la comunidad por tamaño de población se encuentra en esta lista. La norma, por tanto, es el encarecimiento y la única incertidumbre es determinar el calibre.

"La demanda de pisos continúa siendo fuerte e intensa", contextualiza Baena, especialmente en Zaragoza capital, donde la "oferta asequible", continúa siendo "escasa". Una afirmación que refuerza Francisco Izquierdo, asesor de área en Aragón de Tecnocasa: "A pesar de que los precios siguen subiendo, cuando hay un alquiler, vuela. Es exagerado".

La imagen que ilustra a la perfección la temperatura de este mercado es el tiempo que un propietario tarda en encontrar inquilino. "Es raro que un piso en alquiler dure una semana, es cuestión de días y solemos tener que cancelar visitas", asegura Izquierdo. De nuevo, la capital aragonesa es el paradigma, pero es perfectamente extrapolable a toda la comunidad.

Y todo a pesar de que las condiciones exigidas son cada vez más duras. "Ahora los propietarios piden un año de contrato indefinido y que la renta no supere el 35% de los ingresos y, aunque sea un buen perfil, si no cumple estos requisitos, no lo seleccionan", explica Izquierdo.

Las localidades más caras

Paradójicamente, a pesar de que Zaragoza quizás sea la ciudad más tensionada, los datos de fianzas medias depositadas en la DGA no la sitúan en el municipio con el alquiler más caro, aunque estos datos hay que tomarlos con prudencia, puesto que influye la cantidad y calidad de la oferta. Con 573,19 euros en 2022 y un encarecimiento del 9% respecto a 2019, ocupa la última plaza del top 5 de Aragón. Por delante de ella, dos ciudades en su órbita: San Mateo de Gállego, 585,36 euros (+26 %) y Cuarte de Huerva, 611,61 euros (+12%).

La segunda posición es para Aínsa, que pasa de un alquiler medio de 300 euros en 2019 a los 641, 67 euros del pasado año (+114 %). Así hasta llegar al líder sin discusión: Tierz. Esta pequeña localidad oscense lleva nueve años ganando población y ha pasado de tener apenas 243 habitantes censados en el año 2004 a 822 el pasado año, según datos del INE. Pero además, ostenta el alquiler más alto de Aragón con un precio medio de 750 euros, un 18 % más que en 2019.