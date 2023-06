En busca de desbloquear la negociación del futuro Gobierno de Aragón, frenada en seco con el anticipo de las elecciones generales, el líder del PP en Aragón, Jorge Azcón, retomará este martes la ronda de conversaciones con los partidos que obtuvieron representación en las elecciones del 28 de mayo con una reunión con el líder de Vox, Alejandro Nolasco. Los populares se reunirán por primera vez con la ultraderecha, tercera fuerza en Aragón, tras los comicios, un encuentro que fue aplazado 'sine die' por el anuncio del 23J.

El PP, ganador de las elecciones autonómicas con 28 escaños, necesita los siete escaños de la ultraderecha para sumar mayoría, que se alcanza con 34 de los 67 asientos en las Cortes de Aragón. De llegar a un acuerdo depende la opción más sencilla para los populares para acceder al Pignatelli, aunque Azcón ha reiterado su voluntad de gobernar en solitario. La arirmética solo permite un pacto con la ultraderecha, pues el PP no suma con Teruel Existe (tres diputados) y el PAR (uno), aunque necesita hacer un encaje de bolillos con estas dos formaciones si quiere hacerse con varias comarcas de Teruel y Huesca y asaltar por fin la Diputación de Teruel. Los tiempos no lo ponen fácil: el día 18 se constituyen los ayuntamientos y el día 23 las Cortes de Aragón, con su correspondiente Mesa, lo que puede dar pistas sobre hacia dónde se encaminan las negociaciones.

La reunión se celebrará este martes al estilo Vox: lo mismo en todo el país. La cumbre entre los líderes del PP y de Vox en la Comunidad Valenciana, Baleares, Cantabria, Extremadura y Murcia, los territorios donde los populares dependen de la ultraderecha para gobernar en mayoría o en solitario si los de Santiago Abascal se abstuvieran.

La semana pasada, la ganadora de las elecciones al Ayuntamiento de Zaragoza al obtener 15 concejales (a uno de la mayoría absoluta), la popular Natalia Chueca, se reunió con el líder de Vox en el consistorio, Julio Calvo. Chueca se siente con la potestad de gobernar sola y por eso pidió la abstención de la ultraderecha (obtuvieron cuatro concejales), pero Calvo insistió en que quieren entrar en el equipo de Gobierno después de los últimos cuatro años, cuando se abstuvieron para facilitar un gobierno PP-Cs a cambio de algunas concesiones en materia presupuestaria. Vox no se lo quiere poner tan fácil en esta ocasión, aunque no le queda mucho más remedio: la alternativa sería apoyar un gobierno con el PSOE y Zaragoza en Común (ZeC). Todo parece indicar, en cualquier caso, que la decisión se tomará en los despachos de Madrid con los ojos puestos en el Pignatelli.

Hasta ahora, Azcón tan solo se había reunido con el líder socialista, Javier Lambán, en la sede del PSOE después de que este rechazara una reunión en las Cortes. Aquello sucedió el jueves a puerta cerrada, sin declaraciones posteriores y para dejar claro que los 23 diputados socialistas se quedarán en la oposición y no facilitarán un gobierno en solitario del PP. La intención del PP es reunirse con todos los partidos que han obtenido representación en las Cortes, de mayor a menor, por lo que los siguientes serán Chunta Aragonesista, Teruel-Aragón Existe, Podemos-Alianza Verde, Izquierda Unida y PAR.