Los pocos pacientes que este miércoles por la mañana han acudido a la Clínica del Pilar de Zaragoza no han podido evitar mirar la pancarta que cuelga en una de sus vallas con el siguiente mensaje: "73 trabajadores se quedan en la calle". Algunos lo han hecho incrédulos, porque todavía no sabían que el centro privado cerrará sus puertas definitivamente el próximo 14 de julio, tal y como ha adelantado hoy EL PERIÓDICO DE ARAGÓN. Otros enseguida han dirigido su mirada, con cierta compasión, hacia el nutrido grupo de empleados que se han concretado, a las 11.00 horas, a las puertas del hospital.

Con caras largas que denotaban tristeza y preocupación, unos 25 trabajadores han salido a la calle para mostrar su malestar por la situación y su queja con la empresa, que de momento sigue sin pronunciarse tras anunciar el lunes un concurso voluntario de acreedores. "Aquí ya no hay nadie. Nos han abandonado. ¿Qué vamos a hacer ahora?", se preguntaba una de las empleadas visiblemente afectada.

Emocionalmente están "destrozados" porque se consideran "una familia", pero además el "gran problema" que tienen por delante ahora está en la cuestión económica. "Hay muchas familias en las que el único sueldo que entra en casa es este. Si nos buscamos otro trabajo, perdemos el paro y la indemnización. Si seguimos aquí y peleamos en la negociación, no tendremos ingreso alguno y no sabemos hasta cuándo podremos aguantar así", lamentaba Fernanda Carrión, que forma parte del comité de empresa. Junio se les abonó, pero julio no van a cobrar nada.

Ella es auxiliar de Enfermería (circulante de quirófano) y lleva 13 años en la Clínica del Pilar. "Lo que más nos duele es que nos hemos enterado por la prensa porque cuando el lunes nos lo comunicaron al comité, ya había salido en los medios. Esto ha sido de la noche a la mañana, todavía estamos asimilando lo que está pasando. Vamos a pelear por nuestros derechos, pero no sabemos cuándo acabará todo el proceso", añadía Carrión.

Un vigilante de seguridad más

Hay trabajadores que ya han sido despedidos y los pocos que siguen este miércoles en la clínica "apenas tienen trabajo" porque los últimos pacientes ingresados serán derivados hoy a otros centros privados y las citas programadas pendientes son escasas. "Siempre hemos tenido sensación de dejadez y de que no se invertía, pero veíamos que se hacían nuevos contratos. Es cierto que los médicos y los clientes hace años que se estaban yendo, pero este final laboral tan brusco no lo vimos venir. Algún compañero hace unos meses se marchó, porque no veía un futuro claro y visto lo visto fue la mejor decisión que tomó", aseguraba Carrión. "Los médicos tienen alternativa, porque vienen cuando hay consulta y ya está. Nosotros no tenemos esa opción porque nuestro único empleo es este. En ese sentido nos tienen un poco maniatados porque si nos vamos, perdemos todo", añadía.

Esta tarde hay prevista alguna cirugía ambulatoria, pero ya será de las últimas actividades en el centro. "Quedan cosas pequeñas, alguna consulta y cita no urgente", añadía. Mientras parece que todo se va desmantelando, la empresa, para sorpresa de los trabajadores, ha contratado a un vigilante de seguridad más. De momento, todo el material y aparataje médico que está en el interior pertenece a la compañía y se desconce qué pasará con él.