La publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del fin de la pandemia del covid deja sin efecto todas las normativas aragonesas que se pusieron en marcha para combatir la crisis sanitaria en los últimos tres años y medio. Esto supone, entre otras cuestiones, que se levanta el veto de la prohibición de fumar en las terrazas de los bares y restaurantes. Es decir, ya se puede fumar en estos espacios desde ayer.

También queda sin efecto la Ley 3/2020, la conocida ley aragonesa del covid, por la cual se establecía el régimen jurídico para abordar la alerta sanitaria en la comunidad.

Del mismo modo, la orden del 8 de marzo de 2020 que establecía los diferentes niveles de alerta en la comunidad, así como los levantamientos de restricciones.

La asociación contra el cáncer quería que esa norma se ampliara a cualquier espacio, aunque desean centrarse en «lugares muy utilizados por familias y niños, o por gente susceptible de coger malas prácticas», ya que hay que evitar la incorporación de nuevos fumadores. Esto supondría incluir en la prohibición de fumar parques, piscinas, lugares donde se hace deporte, que «deberían ser libres de humo», porque, Planas explica que también al aire libre «en casi todos los espacios existe humo ambiental».

El no fumar en espacios cerrados causó su momento gran rechazo entre los fumadores, sin embargo, nadie vería normal hoy hacerlo; por eso desde la asociación consideran necesario que ese veto se extienda a los alrededores de los hospitales, ya que es habitual ver fumar en la puerta, o en los parques infantiles. Ahora, la prohibición solo se da «en las áreas de juego» pero no en el resto. Y destaca que, igual que hay placas donde se niega la entrada de perros, en casi ningún parque se señala que no está permitido el consumo de tabaco.