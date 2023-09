La maratón de juegos de mesa tradicionales, modernos e incluso de roll, regresa hoy a la capital de Aragón. La Noche Insomne ha reunido a cientos de ciudadanos, de todas las edades y géneros, que han hecho fila para acceder a la sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza, antes de que abrieran las puertas a las 5 de la tarde. Todos estaban expectantes ante las 12 horas de entretenimiento gratuito que ha organizado el ayuntamiento un año más, donde han tenido acceso a todo tipo de juegos.

En la plaza, junto a la entrada del evento, los clásicos como el ajedrez de tamaño gigante han llamado la atención de los más pequeños. "A las niñas les ha sorprendido el tres en raya enorme, así que supongo que uno de los juegos que probarán hoy será ese", comenta Pilar Salavera, madre de 47 años que ha acudido con su marido y otra pareja a pasar una entretenida tarde con sus hijas.

"Ya he venido en ocasiones con mi hijo mayor e incluso sola, y me parece que es una iniciativa muy buena, tanto para los adolescentes como para los adultos", señala Salavera. Su amiga, Laura Marín, añade que su intención es "jugar a todo lo que podamos, todo el tiempo que podamos". La mujer de 41, que ha venido por primera vez al evento, lamenta que este tipo de iniciativas "solo sean una vez al año, porque si se hiciera en más ocasiones, seguro que vendría más gente".

Unos metros más adelante, Fernando Morés ha hecho cola con sus amigos antes de entrar al espacio recreativo. "Hemos venido a pasar la tarde, al final quedar a jugar a juegos de mesa es algo que solemos hacer en nuestras casas y nos parece muy curioso que abran este espacio para ello. Aunque sea solo un día, pero todo lo que sea aprovechar la sala Multiusos me parece genial, ¡que para eso está!", explica el joven de 24 años. Fernando y sus amigos estuvieron por primera vez el año pasado y, "aunque se aglomeró mucha gente", se lo pasaron tan bien que han querido repetir.

En la fila para entrar los había incluso preparados para la batalla, como Luis García que ha traído en la mochila una baraja de Munchkin (cartas de fantasía para dos y cuatro jugadores). "Por si alguien se anima a descubrir juegos nuevos y diferentes, o por si los que hay están todos ocupados", explica el veinteañero.

Entre los fans de este día esta Claudia Pérez, joven que por trabajo no ha podido llegar hasta las siete de la tarde. Pero, a pesar de perderse un par de horas de diversión, para ella es "incluso mejor, porque no he tenido que hacer cola aunque he podido entrar por los pelos", asegura muy contenta.

Tras varias horas de juego, algunos regresarán a sus hogares para cenar y descansar de tanta diversión. Aunque otros, que cogen la fecha con muchas ganas, no quieren desaprovechar la oportunidad y , tras un parón para cenar, siguirán con la fiesta hasta que la sala cierre a las cinco de la madrugada.