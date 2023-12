Todos los grupos de izquierdas han confirmado en el debate parlamentario de los presupuestos de 2024 que votarán en contra de las primeras cuentas de la coalición PP-Vox. Lo han hecho con críticas repartidas también a Teruel Existe y el PAR por aprobar unas cuentas que, consideran, "asume el discurso de la ultraderecha", al recortar ayudas a la cooperación, cambiar el concepto de violencia machista por el de violencia intrafamiliar, o por aprobar un presupuesto que beneficia fiscalmente "a los grandes herederos". La sesión plenaria se alargará hasta media tarde tras el debate y votación de todas las secciones del presupuesto.

El PSOE ha valorado que el primero presupuesto "marca políticamente a un gobierno y es una declaración de intenciones", criticando que el PP "no dejó claras estas intenciones en campaña".

Así lo ha expresado el portavoz de Hacienda de los socialistas, Óscar Galeanio, que ha mantenido que las primeras cuentas son un reflejo de la forma política de Azcón: "Hacer oposición de la oposición, porque su vocación siempre ha sido desprestigiar la labor del anterior ejecutivo". Además, el representante socialista ha asegurado que las primeras acciones de Gobierno se basan en "aprovechar la inercia de las inversiones encarriladas por el anterior Ejecutivo para dar una imagen de buen gestor".

El portavoz de Hacienda de los socialistas ha criticado que el anuncio de "un Gobierno desde el centro y la sensibilidad" es hoy "una mentira" y ha asegurado que "tanto Alberto Izquierdo como Tomás Guitarte son culpables de esto". "Han tomado decisiones inmorales e innecesarias por su voluntad", ha dicho Galenano, que ha señalado que la única excusa del PP para tomar estas decisiones políticas es "su propia voluntad".

Una de esas decisiones que ha criticado Galeano es la nueva política fiscal que el Ejecutivo autonómico quiere traer a la comunidad. Un cambio en el régimen de impuestos que el socialista ha definido como "clasista" y que es fruto de la comparación con otras comunidades. "Pongamos que hablo de Madrid", ha ironizado el responsable de Hacienda del PSOE.

"Azcón ha abrazado el relato de Vox aceptando la violencia intrafamiliar frente a la violencia de género" Óscar Galeano - PSOE

"Azcón ha abrazado el relato de Vox aceptando la violencia intrafamiliar frente a la violencia de género", ha seguido Galeano, que ha señalado que este tema fue "una línea roja y hoy ya es una línea de vergüenza". "Es mentira que iban a gobernar desde el centro y la transversalidad", ha finalizado el portavoz del PSOE, que ha afirmado que su partido "intentará mantener la idea socialdemócrata de que otro Gobierno es posible".

Chunta Aragonesista ha votado en contra al primer presupuesto del Gobierno encabezado por Jorge Azcón. "Presentaron un mal presupuesto y lo que tenemos ahora es peor", ha asegurado el portavoz de CHA en las Cortes, José Luis Soro, que ha destacado que "el nuevo cuatripartito" -incluyendo a Teruel Existe en el Ejecutivo que conforman PP, Vox y PAR- ha presentado unas cuentas que incluyen "la ignominia ultra de la violencia intrafamiliar, dejar las lenguas a cero o el adoctrinamiento identitario nacional españolista".

"Sus cuentas incluyen la ignominia ultra de la violencia intrafamiliar, dejar las lenguas a cero o el adoctrinamiento identitario nacional españolista" José Luis Soro - CHA

El propio Soro ha afirmado que "los viajes del presidente" salen "caros" y se notan en unas cuentas que "no dan ni un solo euro para la escolarización de Caneto". "Nos venden la moto de un plan de concordia que no tendrá marco legal y no tendrá dinero, seguirá igual con cero euros para memoria democrática", ha destacado el portavoz aragonesista, que ha criticado también las formas durante la ponencia de presupuestos: "Han rechazado enmiendas de CHA que eran iguales a las de otro grupo, no han hecho ni un gesto como transaccionar enmiendas que eran idénticas".

Soro ha terminado su intervención viajando de nuevo a la investidura de Azcón, lanzando "un mensaje de esperanza": "Parafraseando al presidente, ya nos queda un presupuesto menos de este Gobierno PP-Vox".

Desde Izquierda Unida y Podemos las críticas a los primeros presupuestos del PP y Vox se han centrado en los retrocesos de derechos, los recortes sociales y la aceptación del discurso de la ultraderecha. Ambos han criticado, además, a Teruel Existe por "blanquear" los primeros presupuestos de la ultraderecha en Aragón.

El portavoz de IU, Álvaro Sanz, ha asegurado que tras el trámite de enmiendas, los presupuestos "son peores de lo que ya eran con el inestimable blanqueo de Teruel Existe". "Los grandes herederos, las grandes superficies comerciales se van a ver beneficiadas por sus reformas fiscales: a ellos sí que les ha tocado la lotería", ha denunciado Sanz, que ha afeado asimismo los recortes en cooperación e igualdad.

"Los presupuestos son peores de lo que ya eran con el inestimable blanqueo de Teruel Existe" Álvaro Sanz - IU

Además, ha lamentado el incremento de la privatización que contemplan las cuentas de 2024. "La concertación se eleva un 11% y no han querido ni valorar las internalizaciones. Mientras, los profesores siguen siendo los peores pagados del Estado", ha lamentado. Por último, ha criticado unas cuentas "clientelistas" porque "lo del PP y Vox no es democracia, es dedocracia, con subvenciones nominativas a organizaciones antiabortivas y a ayuntamientos de su cuerda".

Para el portavoz de Podemos, Andoni Corrales, la negociación de las primeras cuentas de este nuevo Gobierno "no ha sido un rodillo: han entrado con un bulldozer y han arrasado con todo". "Les dejamos el mejor techo de gasto y han hecho el presupuesto más carca", ha criticado Corrales, que también ha tenido palabras para quienes votarán a favor del presupuesto sin ser Gobierno.

"Les dejamos el mejor techo de gasto y han hecho el presupuesto más carca" Andoni Corrales - PODEMOS

"Felicidades al señor (Alberto) Izquierdo, porque aquí sí uno suma más que siete. Y al señor Guitarte, madre mía. Ha sido usted el pagafantas de este presupuesto", ha denunciado.

"Este presupuesto no nos prepara ante el futuro y retrocede muchos años en cooperación, violencia machista, medio ambiente o investigación", ha lamentado el portavoz podemista.