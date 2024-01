La consejería de Educación del Gobierno de Aragón ha publicado este martes la orden que limita el uso del móvil en las aulas aragonesas. Sin embargo, los afectados por esta medida, los alumnos de los colegios e institutos de la comunidad, no creen que la prohibición vaya a ser efectiva. "Aquí siempre ha estado prohibido y se ha seguido usando. Así que se seguirá usando. No creo que cambie nada", dice un joven a las puertas del IES Goya, en Zaragoza.

Es la hora del recreo y los jóvenes aprovechan para salir del centro y almorzar. Se sientan en corrillos en los alrededores de la estación de Goya. "Prohibido ya estaba -insisten-. Pero depende un poco del profesor. Hay algunos que te lo quitan si te ven usándolos y otros que no te lo confiscan. Los que no quieren atender van a seguir sin atender. Y si se distraen con el móvil por lo menos no dan mal y no molesta al resto. Yo no lo uso", reflexiona un alumno de este centro.

Otros no temen las consecuencias de la prohibición. "El año pasado me ponían un parte a la semana por usar el móvil. Y este año lo uso hasta más", dice un joven sin pudor. "Pues yo creo que este curso están más pendientes", le responde una amiga. Son todos de segundo de Bachiller.

Otras dos jóvenes, en otro corrillo, opinan que "es lógico" que no dejen usar el móvil en clase para usar las redes sociales, pero opinan que puede ser una "herramienta útil" en algunas clases, puesto que desde el dispositivo se puede acceder a "material didáctico" a través de internet. "Siempre ha estado prohibido. No te dejan usarlo si no es para alguna actividad concreta", explican ambas.

Henar, Mónica, Inés, Adriana e Inés están aprovechando el recreo para comerse un bocadillo. "A ver, el móvil nos distrae, eso es así, pero también puede ser una herramienta en algunas asignaturas. Todo tiene sus pros y sus contras", dice una. Y reflexiona: "Creo que es más perjudicial que lo usemos entre clase y clase, porque da rabia que estando todos juntos no hablemos entre nosotros", comenta otra integrante del grupo.

Y todas insisten de nuevo: "Ya estaba prohibido y quien quiera usarlo lo va a seguir usando. Hay quienes tienen mucha técnica. Es una habilidad -ríen-. Se lo ponen detrás del estuche o debajo del pupitre y si les piden que se levanten lo esconden rapidísimo", cuentan.

También opinan que la dureza del castigo depende del profesor. "Hay algunos que te lo confiscan y otros que no", admiten, y señalan que tienen compañeros que sí que se pasan clases enteras mirando redes sociales. "Y eso sí que es un problema", dicen.