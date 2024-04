La opinión de Luis Martín | Una mirada AJEna hacia el talento aragonés

Desde que he sido presidente me gusta servirme del concepto de “nuestro LEGADO” cómo hilo conductor, y esta vez, con motivo del día de Aragón, no podía ser menos. En pleno corazón de la península ibérica, estamos en una tierra llena de historia, cultura y, sobre todo, talento.

Aragón ha sido durante siglos un crisol de trabajo y creatividad, y en la actualidad, gracias a este legado de oportunidades, todavía es un semillero de talento joven, innovador y emergente. Aunque por desgracia, nuestro legado como comunidad, también incluye la tradición como seña de identidad, que, aunque enriquecedora en muchos aspectos, también puede actuar como un obstáculo para el espíritu emprendedor.

Y desde la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) de Aragón, tenemos un lugar privilegiado, desde el que somos testigos de primera mano del potencial que habita en nuestra región. Y es por eso, que queremos compartir nuestra mirada AJEna sobre el panorama actual del talento en nuestra región y los a los que se enfrenta.

Equilibrio

Es fundamental encontrar un equilibrio entre la preservación de nuestras raíces culturales y la promoción de una mentalidad abierta y receptiva al cambio, que fomente la creatividad, la innovación y el espíritu emprendedor en Aragón.

Pese a la sólida base de talento aragonés, todavía existen barreras que dificultan su pleno desarrollo. La falta de recursos y oportunidades en ciertos sectores, así como la fuga de talento de sobra por todos conocida o la mentalidad de "siempre se ha hecho así" se posicionan en nuestro TOP 3 de debilidades.

Si no abordamos desde ya estos desafíos, la competencia territorial, se convertirá en la mayor de nuestras amenazas. Por eso mismo, es fundamental encontrar un equilibrio entre mantener lo bueno de nuestra tierra para vivir y un entorno favorable para la innovación y el crecimiento empresarial para mantener nuestra competitividad en el mercado cada vez más global.

Nuestra rica historia, nuestra tierra, con una ubicación estratégica y nuestro espíritu luchador transmitido entre generaciones, son activos que van a perdurar en el tiempo

No todo es “negativo” en nuestra región. Nuestra rica historia, nuestra tierra, con una ubicación estratégica y nuestro espíritu luchador transmitido entre generaciones, son activos que van a perdurar en el tiempo y que debemos llevar por bandera y con orgullo. nuestra mayor fortaleza. Cómo me decían en el pueblo, antes de “Luis Martín presidente de AJE” soy “El de la María y el Inocencio”, mis abuelos, y eso siempre va primero.

La conclusión está clara. Ante la creciente digitalización, el impulso a la sostenibilidad y la promoción de la innovación, tenemos una oportunidad histórica de dejar un LEGADO a las futuras generaciones de empresarios y empresarias, una oportunidad única de demostrar que Aragón es verdaderamente es ese lugar donde la tradición y la innovación se entrelazan para dar forma a una tierra de talento.