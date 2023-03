El informe NBA de Aday Mara

«Posee herramientas físicas de élite. Una amenaza cerca de la canasta. Un nivel impresionante de juego de pies. Un nivel finalizador sobresaliente para su edad». Aday Mara sigue dando que hablar al otro lado del Atlántico. Los últimos en hacerse eco de sus andanzas han sido los expertos de Draft Digest para la prestigiosa revista Sports Illustrated, de donde son esas frases de elogio.

Sus características únicas le convierten en carne de NBA y las franquicias ya hace tiempo que siguen sus evoluciones. También hace ya meses que las previsiones le sitúan en la primera ronda del Draft 2024, incluso entre los diez primeros elegidos. Aunque sus pasos tanto con el Casademont Zaragoza como con las categorías inferiores de la selección española ya han sido seguidos muy de cerca, su reciente presencia en el campus Basketball Without Borders ha permitido tanto a los equipos como a los medios especializados verlo en primera persona.

En un pormenorizado informe del zaragozano, la revista destaca tanto las habilidades como los aspectos que debería mejorar Aday Mara. Entre los primeros, su coordinación, su capacidad para finalizar cerca del aro de diferentes maneras, su juego de pick and roll, la desventaja que supone para sus defensores enfrentarse a él. Entre los segundos, la falta de velocidad, de explosividad, que convierten su defensa perimetral en su punto más débil. Algo habitual en un jugador tan grande, sobre todo a este lado del Atlántico.

Draft Digest, al igual que otros medios especializados como Draft Express, pronostican que Aday Mara será elegido en primera ronda en 2024, primer año en que será elegible porque los jugadores deben tener los 19 en el año natural en que se celebra el draft. «Con su productividad en una de las mejores Ligas del mundo, los cazatalentos de la NBA, sin duda, estarán observando a Mara y su desarrollo antes del Draft de 2024», señalan.

Y es que la revista resalta el hecho de que, en la Liga más competitiva de Europa, donde no siempre es fácil que los jóvenes tengan minutos, Aday Mara ha pasado del júnior al primer equipo del Casademont con total normalidad. Incluso brillando en muchas de sus actuaciones, también en las dos grandes victorias de este curso ante el Real Madrid y el Barcelona. Sports Illustrated señala que, en el último Basketball Without Borders celebrado en Utah de manera paralela al All Star de la NBA, Aday Mara medía 2,20 de altura, 2,34 de envergadura y su peso ha subido hasta los 109,8 kilos. Destaca el hecho de que, en los dos últimos años, el zaragozano ha ganado volumen, sobre todo muscular.

La movilidad

Para un jugador de ese tamaño, los movimientos de Aday son perfectamente coordinados, posee un «impresionante juego de pies» y domina las situaciones de poste. «Es un finalizador sobresaliente para su edad» por la variedad de recursos con los que puede acabar las jugadas y es un defensor interior «productivo», más sólido en parado que cuando debe moverse.

Porque la revista señala que la velocidad del pívot no es todavía de jugador de élite, «lo que le dificulta hacer cambios de dirección y girar las caderas». Por eso, su mayor ámbito de mejora es «la defensa perimetral». Los expertos consideran que es un excelente defensor en parado y cerca del aro, pero que pierde parte de esas facultades cuando debe moverse.

No obstante, Sports Illustrated concluye que Aday Mara posee «una combinación única de herramientas físicas excepcionales y es un pulido anotador interior». E incluso, «pese a sus limitaciones, no es difícil encontrar ventajas en su perfil de pívot ofensivo que también podría proteger el aro por su gran tamaño». El joven zaragozano sigue dando pasos cuando aún no ha cumplido los 18 años.