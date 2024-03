Carlos Cantero: "Estas dos finales tienen un valor tremendo para el proyecto de Casademont"

La plantilla de Casademont Zaragoza abandonó el pabellón Carolina Marín de Huelva avanzando por un pasillo de aficionados rojillos que jalearon orgullosos a sus leonas tras alcanzar el subcampeonato de la Copa de la Reina.

Un reconocimiento en la derrota que coincidió con le balance realizado por el técnico de las aragonesas, Carlos Cantero, orgulloso por haber llevado a su equipo por segundo año consecutivo hasta la final de la Copa: «Hemos conseguido darle a la afición tres partidos, por lo que les ha merecido la pena el viaje a Huelva», apuntó.

El entrenador de Casademont felicitó a Valencia Basket por su triunfo incontestable y se quedó con lo que para él significa que su equipo volviese a acariciar el título de la Copa de la Reina. «El equipo ha tenido una actitud genial, les ha dolido más a ellas no ganar la final que a mí, que tengo una visión más global. En el futuro, sabremos lo que es llegar dos años consecutivos a una final de Copa», dejó botando en el ambiente antes de recordar las dificultades para clasificarse para este torneo hace dos temporadas y la progresión desde entonces .

«Llegamos justas a los tres partidos seguidos sin 24 horas de descanso y al final ha sido clave no tener más tiempo de descanso para hacer los tratamientos de algunas jugadoras, pero también es que veníamos ya muy cansadas de unos cuartos de final de Euroliga hace semana y media y el rival, con una plantilla más larga, llegaba con más tiempo para preparar esta competición», recordó Cantero. Y es que precisamente el pase de Casademont a la siguiente fase continental supuso que Valencia Basket quedase apeado. Un mazazo para las valencianas del que supieron sacar provecho con menos carga competitiva y más tiempo para centrarse en el torneo del k.o.

Un hándicap que no hizo sino agrandar aún más la superioridad de las valencianas, tal y como reconoció el técnico de Casademont: «Sabemos que ellas son capaces de meter una, dos y tres marchas más y cuando han cogido esa ventaja cómoda al principio hemos estado mucho tiempo luchando por no aumentar esos 8-12 puntos abajo pero sin la sensación de poder acercarnos más porque ellas tenían el partido bastante controlado. No hemos llegado al nivel físico que hay que alcanzar para competir ante Valencia», resumió.

Un querer y no poder que la capitana Vega Gimeno sintetizó con lágrimas en los ojos en la sala de prensa por no haber podido brindar a su afición una final bien distinta: «Estoy un poco decepcionada y dolida. Me sabe mal por la gente que ha venido porque me habría gustado ofrecer otro tipo de final». Un lamento cargado de «un sentimiento de responsabilidad» pese a las dificultades de la empresa y las limitaciones físicas propias con las que llegaba la plantilla de Casademont, agravadas estas por unos horarios que no dudó en volver a criticar.