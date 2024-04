A por otra victoria con los deberes ya hechos

Este domingo el Casademont Zaragoza tiene otra oportunidad contra el Gran Canaria (12.15 horas, Aragón TV) para seguir metiendo presión al Valencia Basket y al Perfumerías Avenida en su intento de escalar en la clasificación en la recta final de la temporada, aunque Carlos Cantero los ve más como "un entrenamiento para el playoff". Su rival es el penúltimo clasificado con nueve victorias y librando una dura batalla por la salvación con hasta cuatro rivales. El conjunto aragonés buscará encadenar el tercer triunfo consecutivo contra equipos de la parte baja de la tabla para ponerse a punto antes de las semanas más importantes de la temporada.

El técnico rojillo, Carlos Cantero, afirmó en la previa del encuentro que estas últimas jornadas servirán de preparación para el playoff: "Llegamos con tiempo para descansar un poco después de estos cinco partidos que hemos tenido en poquito tiempo. Pensamos también en lo que llega más adelante y estamos preparando planes individuales para que las jugadoras lleguen en las mejores condiciones al playoff. Usamos estos partidos como los mejores entrenamientos para lo que tenemos por delante. Nos jugamos cosas muy diferentes respecto a los rivales que tenemos en esta recta final y quizá es el momento de pensar más en nosotras".

Por tanto, para los tres partidos que le quedan por delante al Casademont, su entrenador quita presión sobre a equipo en la lucha por las dos primeras plazas con las valencianas y salmantinas. Con la tercera posición asegurada, el conjunto mira directamente al playoff, y así lo confirmó Cantero: "Después de 30 jornadas, el tiempo nos pone donde tenemos que estar. Tenemos que controlar las cosas que están en nuestra mano y para ser segundos hay que seguir ganando, lo cual es muy complicado porque quedan pocos partidos. Es más útil pensar en nosotros y en lo que se puede mejorar de cara a las eliminatorias, sin importar que seamos segundos o terceros".

Su rival, el Gran Canaria, se encuentra en una situación límite, dentro de la zona de descenso y empatadas con el Celta en la línea que lo separa con la salvación. Pero las canarias llegan en un gran momento de forma, con tres de tres en sus últimos encuentros. Es por ello que apurarán sus opciones para la permanencia en esta recta final, en la que necesita seguir cosechando las máximas victorias posibles: "Es un equipo muy potente en el uno contra uno, poco disciplinado en defensa y el ataque y ese juego caótico les viene como anillo al dedo, porque saben sacarle ventaja. Tienen un tremendo potencial anotador, corriendo y en el rebote ofensivo, son sus tres armas. Hay que frenar estos puntos fuertes, saber que también tienen sus puntos débiles y es ahí donde tenemos que incidir nosotros", declaró Cantero.

El cuadro rojillo no podrá contar con Christelle Diallo, a quien tienen entre algodones de cara a las próximas semanas. Así lo confirmó su entrenador: "Tuvo una elongación en el isquiotibial y está rehabilitándose, no ha habido rotura, pero nota la zona muy cargada y dolorida, así que llevamos un programa muy conservador con ella. Vamos a ir día a día, jugará en función del dolor que tenga, pero mientras haya riesgo de rotura, no jugará".