La buena estrella, el ciclo cinematográfico de la Universidad de Zaragoza que se celebra en el Paraninfo, ha ofrecido este martes su sesión 221. Sin embargo, lo que ha tenido este nuevo coloquio, que no habían tenido los 220 anteriores, ha sido la singularidad de la película que se iba a tratar junto a sus protagonistas. Por primera vez, el ciclo dirigido por Luis Alegre ha girado en torno a una película estrenada en las plataformas, 'Mañana es hoy', estrenada recientemente en Amazon Prime Video. Para desgranarla, Alegre ha estado acompañado de Carmen Machi, protagonista de la comedia; Nacho G. Velilla, director, y Juanjo Javierre, compositor de la banda sonora.

En los instantes previos al coloquio, Machi ha asegurado que, para hablar sobre su último filme, prefería hacerlo «como espectadora». «La volví a ver hace un par de días con mis padres, y me reí muchísimo, aunque realmente la situación me daba mucha pena», ha señalado. Y es que en 'Mañana es hoy', Pilar (Carmen Machi) viaja al futuro junto a su marido, Pepe Gaspar (Javier Gutiérrez) tras perderse en la década de los 90 en una tormenta eléctrica en el mar. A su regreso, encuentran un mundo muy cambiado y moderno, en el que su hija Lucía (Carla Díaz) tiene 30 años más, pues en el momento de la tormenta se había fugado de casa junto a su novio. «Si no te planteas que estás viendo una película, te lo llegas a creer», ha afirmado al respecto Machi, que ha añadido: «A lo largo de la vida hacemos muchos viajes en el tiempo: con la nostalgia al pasado, con la ambición al futuro». Con todo, la actriz madrileña ha aseverado que, gracias a esta comedia, ha conseguido «entender» la actitud de sus padres cuando ella era adolescente, una época en la que, de hecho, asegura identificarse «mucho más» con el personaje de Lucía que con el suyo. Una situación que compartió con sus padres al verla, como ha recordado entre risas.

En cualquier caso, 'Mañana es hoy' es una comedia muy distinta a todo lo que Nacho G. Velilla había propuesto anteriormente, en muchas de ellas con Carmen Machi con un papel destacado, desde que coincidieran en 'Siete vidas' hace más de 20 años. «El código con el que trabaja Nacho es el mismo. Es un tipo muy sensible que siempre quiere emocionar con el humor. Pero la diferencia es que Mañana es hoy pasa por muchos estilos emocionales, y con eso gana al resto de sus películas», ha explicado, a la par que ha añadido en tono jocoso: «¡Hasta podías salirte un poco del guion!».

Para lograr esa vorágine de emociones, Velilla ideó un filme –el primer original de Amazon en España– que transita por diferentes géneros, tocando la ciencia ficción y la fantasía para conseguir alcanzar una meta, a priori, «muy difícil», emocionar a través del humor. «La película es entretenimiento puro, pero desde la primera línea del guion queríamos emocionar al espectador». Un objetivo que sin duda logra a través de claros guiños al pasado, a la cultura popular de los 90 e incluso a su tierra, Aragón.

Formas de consumo compatibles

Todo ello acompasado por los sonidos creados por otro aragonés, Juanjo Javierre, quien ha subrayado que crear la banda sonora ha resultado más sencillo de lo habitual por sus características. «Empatizo con todo el mundo: con los padres, porque tengo hijos de esa edad; y con la hija, porque hice el cálculo y en 1991 mi hermana tenía esos mismos años», ha apostillado.

En cuanto al cambio en las formas de consumo, reflejado específicamente en esta comedia de Amazon, Machi ha querido incidir en que «es el momento de preguntar al público qué es lo que quiere», ya que, ha proseguido, «no creo que las plataformas deban sustituir a las salas de cine, sino que deben ser complementarias». «Es el espectador el que debe elegir», ha concluido.

La próxima sesión de La buena estrella, la número 222, será este miércoles, desde las 19.00 horas, para hablar sobre 'As bestas' junto a su director, Rodrigo Sorogoyen, y la guionista zaragozana Isabel Peña.