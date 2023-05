Nina Persson y James Yorkston juntos. O James Yorkston y Nina Persson en el mismo escenario. Esa era la apuesta de la noche. Ambos han salido a la plaza San Bruno de Zaragoza para presentar el disco conjunto que han publicado y ambos, uno y otro, se han ganado a los cerca de 1.000 espectadores que se han congregado en la tercera jornada del ciclo Música al raso a pesar de la amenaza del tiempo.

Un día más, tal y como sucediera la semana pasada con Susana Baca, la lluvia ha irrumpido durante el concierto y ha provocado que no fuera el día más apetecible para disfrutar de un concierto al aire libre. Pero lo cierto es que está claro que Música al raso cuenta con un público fiel que no ha fallado en ninguna de las actuaciones programadas hasta la fecha y que vienen a corroborar que la programación de este año es de auténtico lujo en una ciudad como Zaragoza.

El dúo no se ha detenido únicamente en las canciones del trabajo que acaban de publicar conjuntamente ('The Great White Sea Eagle') sino que, como no podía ser de otra manera, también han hecho un repaso por algunas de las canciones de The Cardigans, formación de la que es vocalista Nina Persson. En definitiva, un cancionero marcado por el dolor, la vida y la naturaleza que ha brillado con todo su esplendor en la plaza San Bruno zaragozana.

Entusiasta público

Una actuación que, sin duda y a pesar de las inclemencias, ha satisfecho a un entusiasta público que ha disfrutado con las canciones que transitan por un folk variado de esta pareja de músicos que ojalá no hayan dado por finalizadas sus colaboraciones musicales.

El ciclo Música al raso, organizado por el Ayuntamiento de Zaragoza y que este año alcanza su tercera edición (nació en pandemia para dar oxígeno al sector), continúa este jueves a partir de las 21.30 horas con el concierto de Cécile McLorin. McLorin es una joven vocalista de jazz estadounidense que cuenta con un Premio Grammy y que define su sonido como «jazz y blues, con elementos de folk y de teatro musical». Casi nada en una misma voz.

Será la última actuación del ciclo de este año en la plaza San Bruno ya que a partir de la semana que viene, los tres conciertos que faltan por celebrarse, serán en el Jardín de Invierno del Parque Grande José Antonio Labordeta, también con entrada libre hasta completar el aforo. Fantastic Negrito (8 de junio), Lagartija Nick (9 de junio) y Rada Mancy, La Plazuela y Rojuu (15 de junio) serán los nombres del tramo final de un ciclo que ha buscado en su edición de 2023 la variedad de público con una programación ecléctica.