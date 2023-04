La conformación de las listas electorales para los comicios autonómicos y municipales del 28 de mayo ha dejado las primeras curiosidades tras un sucinto repaso de las candidaturas, que aún pueden variar ligeramente antes de ser publicadas de nuevo en el BOA. Una de ellas ha descubierto el pueblo que finalmente ha encontrado Ramón Celma, presidente del PP por Zaragoza y que, al no contar con municipio propio, se ha colado en Urrea de Jalón para tratar de convertirse posteriormente en presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza en caso de que su partido gane las elecciones.

Celma, que aparece como número 3 en la lista del PP a las Cortes por la provincia de Zaragoza, ha encontrado espacio en esa circunscripción de la comarca de Valdejalón, donde aparece como número 2 en la candidatura al consistorio tras Carmen Lázaro.

Pero no es la única curiosidad en las listas electorales publicadas este jueves. Numerosos municipios tienen movimientos llamativos. Como en la localidad turolense de Escucha, donde se presentan tres listas: PSOE, PP y CHA. El actual alcalde, Héctor García, ejerce como tal por Ciudadanos, pero en las listas para las próximas elecciones figura como número 1 por el PSOE. Por parte del PP, la candidatura la encabeza Luis Fernando Marín, el que fuera durante 20 años alcalde de Escucha por el PSOE y que, en 2019, se presentó por Ciudadanos, grupo municipal del cual fue expulsado poco tiempo después. Ahora, Marín figura en la lista del PP como independiente –así aparecen los candidatos de Aragoneses en todas las listas–, igual que toda la lista de este partido en el municipio de 801 habitantes.

En Utrillas, el alcalde Joaquín Moreno se presenta a la reelección pero esta vez en las lista de Teruel Existe tras haber pasado ya por tres formaciones en los últimos años: PAR, Compromiso por Aragón y Ciudadanos.

En Andorra, el candidato de Teruel Existe al ayuntamiento es Antonio Donoso tras dejar el partido independiente que él mismo impulsó (Elijo Andorra) y que ganó un edil tras su convulsa salida del PSOE la pasada legislatura al perder las primarias ante Antonio Amador, alcalde de baja desde septiembre. Donoso, que es el presidente del Andorra CF, fue secretario local del PSOE andorrano y presidente comarcal.

En Sarrión, el exalcalde Jorge Redón, anunció recientemente que abandonaba el PSOE al sentirse «traicionado». Ahora aparece como número 1 en la lista de Teruel Existe.

En Tosos destaca un fichaje del PP, que ha atraído al polémico presidente de la comarca del Campo de Cariñena y alcalde de este municipio, José Luis Ansón, para liderar como independiente la lista municipal tras haber sido expulsado del PSOE hace dos años por una conducta ética más que dudosa. Junto a él se han cambiado otros dos ediles.

Javier de Diego, el director general de Deporte del Gobierno de Aragón, que fue cesado el pasado agosto tras el fracaso de la candidatura a los Juegos Olímpicos de Invierno 2030, ocupa el número 7 en las listas del PSOE a la Alcaldía de Teruel. Y José Manuel Roche, el secretario general de la organización agraria UPA Aragón, es el primer suplente de la lista del PSOE en Calamocha.

Hay casos de todo tipo. Por citar uno más, Ramiro Domínguez, diputado parlamentario esta legislatura con Ciudadanos, se presenta por un lado a la alcaldía del municipio turolense de Alcañiz con el PAR, que llegó a un acuerdo de coalición con Plataforma Liberal, surgida de una escisión de Cs, pero en la lista de las Cortes aparece por la provincia de Zaragoza.

Sorpresas en Mallén y Fago

En Mallén, en la provincia de Zaragoza, se confirma la candidatura de Antonio Asín, condenado por corrupción en el pasado por un asunto urbanístico en la localidad. El PSOE le recupera para, tras cumplir los años de inhabilitación que le impuso la Justicia, disputarle la alcaldía a Rubén Marco, de Por Mallén, en unos comicios en los que el PP ha puesto de candidata a Marta Prado, la denunciante del caso que acabó con Asín condenado.

En la provincia de Huesca, es llamativo el caso de Arén, que tiene a María Asunción Codina como cabeza de la única lista presentada a las próximas elecciones, del PSOE, y ya no va de número uno el actual presidente de la Diputación de Huesca (DPH), Miguel Gracia, que aparece en el número cuatro.

Tampoco le va a la zaga el caso de Jaca, donde el acuerdo PP-Aragoneses suscrito para ir juntos en las elecciones no se ha respetado. Carlos Serrano (PP) y Lucía Guillén (Aragoneses) compiten por la alcaldía con sus propias listas.

En la Jacetania resalta Fago, donde el PSOE vuelve a presentar un candidato después de no hacerlo en los últimos 15 años, tras el crimen de 2007, cuando Miguel Grima murió a manos de Santiago Mainar, que le había disputado sin éxito el cargo como independiente en una lista socialista.

Quienes no van a sufrir son los candidatos que ya saben que no tendrán rival el 28-M. Es el caso de Los Pintanos, en la provincia de Zaragoza, donde Francisca Herranz ya sabe que será la alcaldesa. Es el único municipio en toda la provincia (tiene 293) donde se ha presentado solo una lista. En la de Teruel no se ha dado ningún caso. Y en la de Huesca hay siete en esa situación: en Antenza será del PSOE, Antonio Miguel Montanuy; en Arén, Asunción Codina; el PAR ya tendrá una alcaldía, en Besians, con Juan José Arnal; en Berbegal, será el socialista Julián Ferrando; en Sahún, José Luis Rufat (PSOE); igual que en Espés, Ramón Roso; y que en Bonansa, donde repetirá Marcel Iglesias, hijo del expresidente Marcelino Iglesias.