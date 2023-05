Un debate capital: El eco de la desigualdad se hace notar en los barrios

Un vecino del Centro de Zaragoza cobra cerca de 20.000 euros más al año que uno de Delicias. Como suena. Las desigualdades sociales en la capital aragonesa cada vez son más palpables y los desequilibrios económicos existentes entre los zaragozanos no paran de agrandarse. La crisis sanitaria ha pasado factura a demasiados hogares, muchos de ellos tocados desde hace años y con problemas para cubrir sus necesidades básicas, como hacer la compra, todo un quebradero de cabeza para muchas familias. De pagar la factura del gas o la luz, mejor no hablar. Con rentas tan dispares, no es de extrañar que casi el 20% de las ayudas de urgente necesidad del ayuntamiento se soliciten por vecinos de Delicias. Un distrito, por cierto, superpoblado y envejecido, con viviendas antiguas, muchas sin ascensor, sin zonas verdes y un comercio que languidece.

Según la estadística de los declarantes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) (la última es de 2019), la renta media bruta entre el barrio más adinerado y el más humilde de Zaragoza prácticamente se duplica. Los barrios del centro son los que más han estabilizado sus ingresos, mientras que los consolidados, con rentas más bajas, se han cronificado. Los Sitios, Independencia, Sagasta, Miraflores, Montecanal, Gómez Laguna y los alrededores de Vía Hispanidad son los más ricos. Solo hay que mirar a sus edificios y urbanizaciones con piscina. O a sus amplias y ajardinadas calles. El estudio de la Agencia Tributaria no da lugar a dudas. Oliver, Valdefierro (las zonas nuevas, claro) y Casablanca tienen unas rentas medias de 40.359 euros. Le siguen Universidad – Romareda (37.662 euros), el distrito Centro (37.511 euros) y la zona de paseo Independencia, con 37.165 euros. En el lado contrario se encuentra el barrio rural de Casetas, donde se concentran las rentas más baja de la capital, seguido de Delicias, con 23.161 euros, Las Fuentes (23.554 euros) Monzalbarba (24.242 euros), Parque Roma (24.312) Torrero y La Paz (24.376 euros). Por comprar. En Zaragoza, la renta bruta media fue de 29.475 euros, por debajo de ciudades como Madrid (41.176 euros), Barcelona (39.523 euros), Palma de Mallorca (31.826 euros), Valencia (31.655), Santander (30.469) y Oviedo (30.468 euros). No solo la renta evidencia las desigualdades sociales que existen entre los distritos. Delicias, La Magdalanea, Oliver, San José y San Pablo aglutinan más de la mitad de las ayudas de urgente necesidad que se gestionan en los centros de los servicios sociales municipales. De las 39.814 solicitudes recibidas durante 2022, 19.864 se tramitaron en estos barrios. Desde la pandemia el goteo ha sido constante y creciente. Y lo que es peor, cada vez son más las familias que tienen que recurrir a este servicio público. El ayuntamiento zaragozano, que elevó hasta 15 millones la partida, concedió más de 33.000 ayudas repartidas en 11.794 familias en 2022. Un 12% más que en 2021. Este 2023, solo entre enero y febrero se dispararon hasta un 27%. La mayoría de las ayudas que se conceden, hasta un 70%, son para hacer la compra. También han sufrido un notable incremento las subvenciones para poder hacer frente a los recibos del gas y la luz. La progresiva corrección de la pobreza y la desigualdad que seguía Aragón desde el fin de la Gran Recesión de 2008 saltó por los aires con la pandemia, cuando empeoraron las condiciones de vida de los aragoneses en general. La tasa de pobreza severa en la comunidad se disparó en 2021 hasta el 5,6% de la población, es decir, que afecta a unas 74.300 personas. La mayor cifra desde que el Instituto Nacional de Estadística (INE) realiza esta encuesta de condiciones de vida, 2004. El dato es alarmante. En un solo año (de 2020 a 2021) 51.700 ciudadanos de la comunidad pasaron a formar parte del colectivo que sufre una situación de extrema necesidad. Las desigualdades van por barrios. Según los datos del padrón, Delicias, el Casco Histórico y San José son los barrios más atractivos para los migrantes, con precios en la vivienda más asequibles. En ellos residen la mitad de los extranjeros de la capital aragonesa, con Delicias a la cabeza, con más de 26.500. También es el más envejecido. La vivienda La vivienda es otra de las caras más visibles de las diferencias que existen entre unos y otros. Nada tienen que ver las nuevas urbanizaciones del barrio del AVE con los grupos sindicales de El Rabal o Las Fuentes. Dos realidades habitacionales, unas amplias, con grandes espacios y terrazas y eficientes energéticamente, frente a viejas construcciones sin mucha altura ni piscinas en sus azoteas, con una superficie media inferior a los 75 m2 y en muchos casos con problemas de accesibilidad. La okupación también va por barrios. Según el balance del servicio de asesoramiento jurídico gratuito del consistorio de los 246 casos atendidos por la oficina municipal, el 28% afectaban a inmuebles del Casco Histórico, un 22% a viviendas de Las Delicias. Estos dos distritos concentran la mitad de las okupaciones y coinciden que se trata de los barrios con mayor envejecimiento demográfico y población migrante, menor nivel de renta y precio de la vivienda y donde hay más pisos deshabitados. Le siguen en la estadística Las Fuentes y en Torrero-La Paz, donde se concentran el 9% de los casos, respectivamente.