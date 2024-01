Han pasado más de diez meses desde aquella inolvidable tarde en La Nevera, en Majadahonda, escenario que permanecerá ya para siempre asociado a la historia del deporte aragonés. Porque, allí, el CH Jaca femenino llamó a las puertas de la gloria para convertirse en el primer equipo de la comunidad que conquistaba un título de Liga en la máxima categoría. Cerca de un año después, a su gran capitana, Elena Paules, todavía se le pone la piel de gallina al recordar aquello. «Es que cierro los ojos y veo que quedan segundos y que hemos remontado un partido que se había puesto muy cuesta arriba. Nos costó mucho ser conscientes de que éramos campeonas de Liga y, de hecho, creo que mientras lo celebraba, con la Copa en mis manos, no me lo creía», rememora.

Aquella gesta cambió la vida de Paules, jaquesa de nacimiento pero hija orgullosa de su Canfranc pueblo, al que adora y donde se ha convertido en esa idolatrada vecina a la que todos quieren. «Es mi pueblo y me ilusiona mucho ser tan querida y que el carnicero te dé ‘ese culo de mortadela que tanto te gustaba de pequeña’. La gente te valora y hemos tenido un montón de reconocimiento en todo Aragón. Nos ha cambiado la vida, sí, porque siempre seremos esas mujeres que conquistaron el primer título de Liga en la comunidad. Teníamos a todo Aragón detrás y todo el apoyo del mundo. Llevamos los colores de nuestra tierra a lo más alto de la Liga española», celebra.

"La gente te valora y hemos tenido un montón de reconocimiento en todo Aragón. Nos ha cambiado la vida, sí, porque siempre seremos esas mujeres que conquistaron el primer título de Liga en la comunidad"

Y eso que, en su caso, aquella proeza no fue completa. Pocos meses antes, durante el verano de 2022, Elena perdió a su padre, el gran apoyo durante su carrera. «Fue una victoria agridulce porque me faltaba alguien que siempre había estado conmigo compartiendo y celebrando todo lo bueno que me había pasado», lamenta la capitana de un CH Jaca aún a la espera de saber si disputará la equivalente femenina de la Continental Cup masculina, una competición no oficial que suele contar con el campeón de la Liga española.

En todo caso, Elena escapa de la autocomplacencia. «El club nos brinda todo el apoyo que puede, pero esta temporada está siendo distinta porque están muy contentos con la gesta del año pasado y eso hace que no se nos ponga esa presión añadida de tener que repetir. Se ha instalado una especie de conformidad que no me gusta». Porque ella tiene claro que «como capitana y jugadora exigente, me gusta esa presión añadida. Aún podemos entrar en el playoff y la competición está muy ajustada y entretenida, con todos los equipos muy reforzados, así que hay que seguir trabajando duro».

"Esta temporada está siendo distinta porque están muy contentos con la gesta del año pasado y eso hace que no se nos ponga esa presión añadida de tener que repetir. Se ha instalado una especie de conformidad que no me gusta"

Elena, comercial de una empresa de comunicación, sueña con que lo vivido el curso pasado no sea la excepción. «Me encantaría que lo logrado fuera algo más o menos habitual y que el equipo compitiera siempre y luchara por la Liga en un deporte al que me gustaría que no se viera como violento y que tiene unos valores muy bonitos». Porque ese hockey que Elena lleva practicando desde los 13 años aún no se ha despojado de todos los estigmas. «Sigue habiendo tabúes. Es muy importante que la gente conozca este deporte y lo disfrute. Aquí tenemos un gran palmarés y las gradas se llenan en Jaca para ver nuestros partidos o los de la sub-18 que tan brillante ha estado recientemente», recuerda la altoaragonesa.

Para ello, la capitana del CH Jaca promete seguir luchando a diario. Con apenas un día de descanso a la semana y muchos sacrificios destinados a seguir llevando a Aragón a lo más alto, Elena celebra la relevancia del aula de tecnificación de hockey sobre hielo en el IES Pirineos y confía en seguir cosechando éxitos. «Somos un equipo de no profesionales compitiendo en una Liga profesional. Que nadie lo olvide», subraya.