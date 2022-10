Raúl Sanllehí declara en el juicio de Neymar

Raúl Sanllehí, actual director general del Real Zaragoza, declaró ayer en la Audiencia de Barcelona, que juzga el fichaje presuntamente fraudulento de Neymar por el Barça. En aquella época, Sanllehí era director de fútbol del conjunto azulgrana. «No me consta que Bartomeu participara en las negociaciones por Neymar. El importe del derecho de tanteo no forma parte del fichaje. Fue un acuerdo estratégico de colaboración, nada que ver con el traspaso pagado». El ejecutivo, hombre fuerte del proyecto de Jorge Mas, reconoció haber llegado a un acuerdo con el Santos por Neymar por 45 millones de euros más 10 en variables en el verano de 2011.

«Se tenían que pagar cuando viniera el jugador, ese era el compromiso», aseguró. «Nos dimos la mano un viernes, pero el lunes nos llamaron para decirnos que el Madrid había ofrecido cinco millones más. Eso no podíamos aceptarlo, porque ya habíamos cerrado el acuerdo», relató Sanllehí.

El juicio siguió su curso con las declaraciones, entre otros, de Florentino Pérez y del propio Neymar. Tal vez no se acabe de conocer nunca la verdad. O existan muchas verdades en la operación de traspaso del brasileño desde el Santos al Barça. Pero seguramente el juicio por corrupción entre particulares y estafa, promovido por DIS, poseedora del 40% de los derechos del futbolista, servirá para que los diferentes testigos vayan rociando el caso de informaciones desconocidas y vayan apareciendo mentiras, interpretaciones, disonancias y malentendidos.

Un ejemplo: la participación del Real Madrid. Florentino Pérez admitió que su club presentó una oferta de 45 millones al Santos (2009). Lo hizo, según dijo, el director deportivo, de identidad desconocida, porque él nunca participa de negociación alguna por nadie. Tampoco por Neymar. «No me consta absolutamente nada», declaró por videoconferencia. Por no constarle, no le constaba una reunión en su despacho de Madrid con Delcir Sonda y Roberto Moreno, (el primero era copropietario con su hermano Idi de DIS, empresa que tenía el 40% de los derechos de Neymar) ni haber mantenido otras conversaciones gestionadas por Juan Figer.

Las discrepancias

Solo recordó Florentino que el Madrid hiciera esa oferta de 45 millones y no que hubiera una posterior de 60 millones. «En el Madrid todo es transparente, todo está documentado y lo lleva la dirección deportiva. Neymar quería ir al Barça», aseguró. El jugador también intervino. «Hasta el final podía ir al Barça, al Madrid o a otro. Mi corazón estaba con el Barça. Desde pequeño tenía esa ilusión», dijo el futbolista.

Lo confirmó quien era su sombra barcelonista en aquella época: el ojeador André Cury. «En 2011 llegamos a un acuerdo de 54 o 56 millones entre fijo y variables. Cerramos el acuerdo nos dimos la mano y días después nos llamó Luis Álvaro (el presidente del Santos) pidiendo 5 millones más porque los daba el Madrid. Sandro dijo que ni un euro más». Se frustró la operación, retrasándose a hasta 2013. «El Madrid ofrecía 150 o 160 millones y daba más dinero a Neymar», repitió Cury.